Лонгари: «„Юве“ следит за Шомуродовым, но ему лучше остаться в „Дженоа“»

Итальянский журналист телеканала Sport Italia, один из самых известных инсайдеров страны Джанлуиджи Лонгари прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к экс-нападающему «Ростова» , выступающему за «Дженоа».

Насколько я знаю, «Ювентус» действительно рассматривает Шомуродова в качестве резервного варианта для усиления атакующей линии. Элдор доказывает свою состоятельность в Серии А, это бесспорный факт. «Ювентус» следит за ним и ценит игровые качества Шомуродова.

Но, как мне кажется, Элдору лучше остаться и закрепиться в «Дженоа». Это было бы важнее для него, нежели ехать в Турин, чтобы «разгрузить» Морату. На месте Шомуродова я бы остался в «Дженоа» для постоянной игровой практики.