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Лонгари: «„Юве“ следит за Шомуродовым, но ему лучше остаться в „Дженоа“»

08 января 2021, 13:34

Итальянский журналист телеканала Sport Italia, один из самых известных инсайдеров страны Джанлуиджи Лонгари прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к экс-нападающему «Ростова» Элдору Шомуродову, выступающему за «Дженоа».

Насколько я знаю, «Ювентус» действительно рассматривает Шомуродова в качестве резервного варианта для усиления атакующей линии. Элдор доказывает свою состоятельность в Серии А, это бесспорный факт. «Ювентус» следит за ним и ценит игровые качества Шомуродова.

Но, как мне кажется, Элдору лучше остаться и закрепиться в «Дженоа». Это было бы важнее для него, нежели ехать в Турин, чтобы «разгрузить» Морату. На месте Шомуродова я бы остался в «Дженоа» для постоянной игровой практики.

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beefs
beefs
08 января в 15:08
легко рассуждать, а вот Шомуродову головная боль...
mihaluch
mihaluch
08 января в 14:09
Конечно лучше остаться
STVA 1
STVA 1
08 января в 14:05
Ему в Юве делать нечего , если хочет играть!
ДСА
ДСА
08 января в 13:52
Агент игрока распространяет эту информацию.
VAN ARM
VAN ARM
08 января в 13:36
так оно и есть))
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