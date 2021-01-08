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Нагельсманн не собирается менять «РБ Лейпциг» на «Боруссию» Д

08 января 2021, 11:38

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн заявил, что не собирается покидать клуб, несмотря на интерес к нему со стороны дортмундской «Боруссии».

Дортмунд? Нет никаких причин напрягаться. Ситуация с этим клубом осталась такой же, как и во время моего пребывания на посту тренера «Хоффенхайма». Совпадений не было и нет.

Я чувствую себя комфортно, у меня есть большие цели с «Лейпцигом». Как я уже сказал, у «РБ Лейпциг» нет причин нервничать по поводу Дортмунда.

Также недавно Нагельсманн заявил, что ему было бы интересно потренировать Роналду.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
08 января в 20:53
красавчик, такими темпами Лейпциг и займет место Боруссии на ближайшее будущее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 14:52
Лейпциг не хуже!
A.S.A
A.S.A
08 января в 12:19
И Дортмунд и Лейпциг оба клуба, с хорошей структурой, с отличным скаутским отделом, да и с финансами проблем нет....поэтому нет смысла менять команду. Юлиана все устраивает в Лейпциге, да и там в него верят и не мешают работать, и мы видим что команда добивается больших успехов как на внутренней арене, так и в ЛЧ
Для Нагельсмана сейчас главное это завоевать трофеи в Германии(неплохо было бы выиграть Бундеслигу) а потом попробовать свои силы в АПЛ (очень хочу увидеть его у руля Арсенала)
mihaluch
mihaluch
08 января в 12:09
Не зачем менять шило на мыло.
3веpобой
3веpобой
08 января в 12:05
И не надо.
Cat01
Cat01
08 января в 11:58
А зачем ему это делать
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 11:56
Лейпциг сейчас вполне боеспособная команда, ни чем не хуже Боруссии, а в целом даже стабильнее. Менять команду смысла нет.
ДАША Д
ДАША Д
08 января в 11:50
Лейпциг уже ни чуть не хуже Боруссии.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 11:46
Смысла в этой рокировки не особо чувствуется. РБ "Лейпциг" потихоньку становится
самостоятельно второй значимой единицей в БундесЛиге. Если Юлиану куда переходить, то лучше сделать тестирование собственных талантов в АПЛ.
shlomo
shlomo
08 января в 11:44
Ну а зачем перемены, если все устраивает....оставайся и работай
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