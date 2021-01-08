Нагельсманн не собирается менять «РБ Лейпциг» на «Боруссию» Д

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн заявил, что не собирается покидать клуб, несмотря на интерес к нему со стороны дортмундской «Боруссии».
Дортмунд? Нет никаких причин напрягаться. Ситуация с этим клубом осталась такой же, как и во время моего пребывания на посту тренера «Хоффенхайма». Совпадений не было и нет.
Я чувствую себя комфортно, у меня есть большие цели с «Лейпцигом». Как я уже сказал, у «РБ Лейпциг» нет причин нервничать по поводу Дортмунда.
Также недавно Нагельсманн заявил, что ему было бы интересно потренировать Роналду.
Для Нагельсмана сейчас главное это завоевать трофеи в Германии(неплохо было бы выиграть Бундеслигу) а потом попробовать свои силы в АПЛ (очень хочу увидеть его у руля Арсенала)
Для Нагельсмана сейчас главное это завоевать трофеи в Германии(неплохо было бы выиграть Бундеслигу) а потом попробовать свои силы в АПЛ (очень хочу увидеть его у руля Арсенала)