ГлавнаяНовости

Нападающий «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит»

12 января 2021, 10:14

Нападающий Пепе не уйдёт из «Гремио».

Руководство бразильского клуба уверено, что футболист останется в команде до конца сезона. Пепе не хочет переходить в РПЛ, где им интересуется «Зенит».

Форварду интересен вариант с переходом в «Порту», однако португальская команда ещё не делала предложений по трансферу игрока.

Все новости
СлухиОпорник «Ниццы» Данило успешно прошёл медосмотр для ЦСКА
Сегодня, 00:00 Комментарии5
Агент Данило: «Ведём переговоры с ЦСКА, но до сих пор ничего не решено»
Вчера, 23:27 Комментарии6
Слухи«Зенит» оставит за собой право первоочередного выкупа Мусаева у «Рубина»
Вчера, 19:14 Комментарии7
СлухиМусаев перейдёт из «Зенита» в «Рубин» за 500 тысяч евро
Вчера, 18:51 Комментарии7
Слухи«Спартак» и «Аякс» не могут договориться по Промесу
Вчера, 14:24 Комментарии48
«Ахмат» просматривает игрока «Шинника»
Вчера, 11:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
12 января в 23:15
может и правильно сделал этот ПеПе...
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
12 января в 22:08
Вообще не интересно. Но думаю, если Месси хочет посмотреть все это, то есть возможность ближе - Пике, Бускетс, Гризманн.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
12 января в 21:06, ред.
Да и Недвед, наверное, частенько заходит, ну или хотя бы просто напрашивается?
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
12 января в 21:05
Интересно, а Рон приглашает Буффона к себе домой, на кубок и медаль ЛЧ посмотреть?
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 января в 20:41
Полагаю, что Зениту пока повезло, но уверен, что руководство с ним работает и желание подправит.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
12 января в 20:25
    valt134
    valt134
    12 января в 19:58
    Ну вот вам уровень Зенита.
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 января в 19:55
    Значит умный.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ mortid (раскрыть)
    12 января в 18:29
    Раз не захотел , значит правильный мужик.
    mortid
    mortid ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    12 января в 18:26
    Откуда знаешь? А может ему понравились эти две девки ;)
    Храневец
    Храневец
    12 января в 18:06
    Видать не только ногами играет ,но и головой думает !
    David Young
    David Young ответ Тугарин Змый (раскрыть)
    12 января в 18:04
    Он сделал правильный выбор.
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    12 января в 18:01
    Не захотел менять деньги на футбол.
    ildar_3871
    ildar_3871
    12 января в 17:26
    Пепе понял что за футбол играют в Зените !
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ stavr74 (раскрыть)
    12 января в 16:03
    Бразильский чемпионат не сильно отличается от РПЛ смотрел матчи иногда кажется что играют даже не Тамбов с Уралом а Шинник с Томью
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    12 января в 15:35
    ему интересен Порту... а уже от туда в Зенита за 60 млн
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Аксинья (раскрыть)
    12 января в 15:16
    Ну Аксинья прямо уж как писатель.Очень трогательный слова от профессоров мирового футбола.Пора пора радуемся на своём веку.🎤🎺🎷🎸🎹🎻🎶🎵.)))
    Аксинья
    Аксинья ответ berda2003 (раскрыть)
    12 января в 15:01
    Широка Бразилия родная
    Каждый в ней обкурен, сыт и пьян
    Я другой такой страны не знаю
    Где так много диких обезьян...
    санек002
    санек002 ответ Hypnoz (раскрыть)
    12 января в 14:56
    не захотел быть вторым азмуном у дзюбы!
    berda2003
    berda2003
    12 января в 14:49
    есть умные и в Бразилии..
    oFANATo
    oFANATo
    12 января в 14:23
    Ничего удивительного....парень то оказывается с головой.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    12 января в 14:22
    Ладно, это его право! Не сомневаюсь, что Зенит обязательно кого-нибудь, да найдет)
    uyyj22nz2yta
    uyyj22nz2yta
    12 января в 14:16
    Лучше игра в близи фавел, чем скамейка в РПЛ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 января в 13:33, ред.
    Ну во-первых заголовок ,как часто бывает, полностью не соответствует содержанию.....
    Ибо игрок отказывается от РПЛ...а не от Зенита...
    Во-вторых, где слова Пепе об его отказе или нежелании ???
    В-третьих, желание игрока и уверенность руководства клуба - две большие разницы....
    В-четвёртых, как известно 20 млн это трансферный предел и рекорд Порту...и навряд ли данное предложение вообще поступит от португальцев...
    Думаю,исходя из этого,не далее чем к вечеру поступит опровержение об нежелании или отказе...))
    Далее Зениту самому надо 10 раз подумать...покупая неадаптированного к европам игрока из-за океана напрямую....ибо как показывают прошлые сделки с Гремио....это может оказаться отличный игрок как армейский Марио или Жулиано... так же может быть "просто спортсмен" как Педро Роша...

    За всю историю клуба Гремио лишь раз продал игрока дороже 20-ти млн...и не думаю что руководство клуба-фермы только из-за мнимого нежелания игрока и своей алчности упустит возможность продав Пепе в Зенит по цене Марио,Кариоки и Жулиано вместе взятых....)))

    История напоминает приключения много анонсируемого Луана...кем только не сватанного в РПЛ....в итоге остался в Бразилии...понизив свою трансферную стоимость в 3 раза...и так не попробовшего увлекательнейшего вояжа в нашу Лигу...)))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 января в 12:21
    Посмотрел игры Зенита в ЛЧ и решил не рисковать судьбой .
    Hypnoz
    Hypnoz
    12 января в 12:15
    Видео от Дзюбы посмотрел.....
    13 RUS
    13 RUS
    12 января в 12:12
    Красава
    pioner1987
    pioner1987
    12 января в 12:01
    Молодец парень с головой
    stavr74
    stavr74
    12 января в 11:58
    между болотом и позором в ЕВРОПЕ
    он выбрал ФУТБОЛ
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    12 января в 11:56
    Когда выбирают футбол
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100