Нападающий «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит»

1610435676

12 января 2021, 10:14

Нападающий Пепе не уйдёт из «Гремио».

Руководство бразильского клуба уверено, что футболист останется в команде до конца сезона. Пепе не хочет переходить в РПЛ , где им интересуется «Зенит».

Форварду интересен вариант с переходом в «Порту», однако португальская команда ещё не делала предложений по трансферу игрока.