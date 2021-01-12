Нападающий «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит»

Нападающий Пепе не уйдёт из «Гремио».
Руководство бразильского клуба уверено, что футболист останется в команде до конца сезона. Пепе не хочет переходить в РПЛ, где им интересуется «Зенит».
Форварду интересен вариант с переходом в «Порту», однако португальская команда ещё не делала предложений по трансферу игрока.
Каждый в ней обкурен, сыт и пьян
Я другой такой страны не знаю
Где так много диких обезьян...
Каждый в ней обкурен, сыт и пьян
Я другой такой страны не знаю
Где так много диких обезьян...
Ибо игрок отказывается от РПЛ...а не от Зенита...
Во-вторых, где слова Пепе об его отказе или нежелании ???
В-третьих, желание игрока и уверенность руководства клуба - две большие разницы....
В-четвёртых, как известно 20 млн это трансферный предел и рекорд Порту...и навряд ли данное предложение вообще поступит от португальцев...
Думаю,исходя из этого,не далее чем к вечеру поступит опровержение об нежелании или отказе...))
Далее Зениту самому надо 10 раз подумать...покупая неадаптированного к европам игрока из-за океана напрямую....ибо как показывают прошлые сделки с Гремио....это может оказаться отличный игрок как армейский Марио или Жулиано... так же может быть "просто спортсмен" как Педро Роша...
За всю историю клуба Гремио лишь раз продал игрока дороже 20-ти млн...и не думаю что руководство клуба-фермы только из-за мнимого нежелания игрока и своей алчности упустит возможность продав Пепе в Зенит по цене Марио,Кариоки и Жулиано вместе взятых....)))
История напоминает приключения много анонсируемого Луана...кем только не сватанного в РПЛ....в итоге остался в Бразилии...понизив свою трансферную стоимость в 3 раза...и так не попробовшего увлекательнейшего вояжа в нашу Лигу...)))
Ибо игрок отказывается от РПЛ...а не от Зенита...
Во-вторых, где слова Пепе об его отказе или нежелании ???
В-третьих, желание игрока и уверенность руководства клуба - две большие разницы....
В-четвёртых, как известно 20 млн это трансферный предел и рекорд Порту...и навряд ли данное предложение вообще поступит от португальцев...
Думаю,исходя из этого,не далее чем к вечеру поступит опровержение об нежелании или отказе...))
Далее Зениту самому надо 10 раз подумать...покупая неадаптированного к европам игрока из-за океана напрямую....ибо как показывают прошлые сделки с Гремио....это может оказаться отличный игрок как армейский Марио или Жулиано... так же может быть "просто спортсмен" как Педро Роша...
За всю историю клуба Гремио лишь раз продал игрока дороже 20-ти млн...и не думаю что руководство клуба-фермы только из-за мнимого нежелания игрока и своей алчности упустит возможность продав Пепе в Зенит по цене Марио,Кариоки и Жулиано вместе взятых....)))
История напоминает приключения много анонсируемого Луана...кем только не сватанного в РПЛ....в итоге остался в Бразилии...понизив свою трансферную стоимость в 3 раза...и так не попробовшего увлекательнейшего вояжа в нашу Лигу...)))
он выбрал ФУТБОЛ
он выбрал ФУТБОЛ