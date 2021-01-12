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Чемпионские приёмы «Зенита». ЦСКА и «Спартаку» без перемен не светит титул

12 января 2021, 22:48
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У футболистов Семака объективное преимущество.

«Зенит» пропустил меньше всех

Пятнадцать мячей в 19 турах – прекрасный показатель. И хотя год назад на таком отрезке допустили лишь 9 результативных ошибок, отставание от себя самих не делает соперников намного ближе. Ведь ЦСКА улучшил свой показатель на один гол – сейчас у него 17 ошибок на дистанции.

А «Спартак» — и это интересно, не начал пропускать реже, 21 гол сейчас и год назад после 19-ти туров. «Краснодар» держится на прошлогоднем уровне, но благодаря Сафонову, а не организованной игре в защите. А «Ростов» теперь в роли «Динамо» и «Рубина» прошлого сезона, ведь пропустили всего 20 раз. Но это на треть больше, чем «Зенит».

У команды редко отбирают мяч

У «Краснодара» и «Спартака» есть мания – владеть мячом, но их показатели включают минуты, когда соперники сами отдают это право, оставив себе инициативу. С «Зенитом» такой фокус не проходит. Их 55 % позволяют включить коллектив Семака в короткий список команд, что играют первым номером в РПЛ.

Кроме названных выше, там только ЦСКА и «Локомотив», но уже на грани полуторного номера. У «Зенита» редко отбирают мяч надолго, поэтому суммарное качество моментов у их ворот минимальное. Если по пропущенным отрыв от ЦСКА составляет 2 гола, то по xGA разница уже почти на четыре мяча. А со «Спартаком» речь уже о шести реальных голах.

Самый агрессивный из лидеров

«Зенит» почти не рискует – по количеству перехватов за игру хуже только «Ротор», но это общая тактика для лидеров. «Локомотив» и «Спартак» играют в похожем стиле. А тактика «Краснодара» доказывает, что попытка часто перехватывать мячи, если нет тактического единства и плана развития атак после высокого прессинга, необязательно приводит к успеху в РПЛ.

Надо быть хитрее, но жестче. И «Зенит» это успешно демонстрирует. Команда Семака после традиционно агрессивных в отборе «Ахмата» и «Динамо», но выше всех лидеров сезона наравне с «Ростовом». Целых 14.3 отбора за игру, причем и на флангах, усилиями Сантоса и Караваева, и в центре благодаря Барриосу, позволяют немолодому коллективу опережать юных преследователей из ЦСКА и «Спартака».

«Зенит» часто использует кроссы

Общую идею можно понять по предыдущим пунктам. Петербуржцы владеют мячом — страховка в неудачных матчах от лишних голов в ворота Кержакова или Лунева. При этом Ивановича, потерявшего с возрастом резкость, поменяли на Ловрена. Линия обороны «Зенита» стала работать выше. Это и риск – бывали смешные моменты, и выгода в чемпионате, где соперники закрываются.

А вот вскрывают чужие консервы в защите незамысловато. Например, длинными пасами, у «Зенита» по 42 точных лонгбола за игру. Это первое место в РПЛ с огромным отрывом. ЦСКА на предпоследнем месте, а «Спартак» на скромном 12-м. Также «Зенит» первый по удачным кроссам, то есть фланговым передачам. «Спартак» пытается играть в похожем стиле, но Дуглас Сантос и Жирков обеспечили чемпионам перевес. На их счету в сумме 7 ассистов – очень удачно пасуют.

Ракицкий и Ловрен делают разницу

Трудно себе представить, что случится с «Зенитом», если потеряют одновременно Ярослава и Деяна. Не сказать, что сами по себе это надежные защитники. Лига чемпионов еще раз убедила, что бывает оборона сильнее. Вот только в РПЛ ветераны являются королями длинных передач. Ракицкий тягается с вратарями по удачным выносам от ворот, а выше Ловрена из полевых только Ярослав и Чорлука.

Тактика успешно работает, ведь соединяется с еще одной фишкой «Зенита». В списке игроков, что суммарно выиграли самое большое количество верховой борьбы, привычно найдете Дзюбу. Конечно, при пересчете показателя на средний на 90 минут можно увидеть, что Соболев, Заболотный и ряд защитников выступили столь же круто. Но его 4.2 победы за полный матч лишь вершина айсберга.

Сантос и Дзюба – плеймейкеры Семака

Ларссон и Зобнин делают для «Спартака» похожую работу. Но в первой десятке лучших мастеров передач под удары вновь дуэт из «Зенита». Причем Дуглас Сантос на втором месте по сумме шансов после Влашича (43 момента). А Дзюба, хотя это лидер списка снайперов вместе с Азмуном – по 11 голов, на десятой позиции по пасам (32 момента для напарников). Без Дугласа и Артема не было бы россыпи моментов.

Универсал и форвард сделали всё, что могли, поэтому плохая игра Малкома и Вендела – от бразильцев явно ждали большего, не отбросила фаворита вниз по моментам и голам. Лишь усилия Влашича отодвинули «Зенит» на второе место по сумме – 260 командных моментов против 262 у «армейцев». Но между командами есть разница. Коллектив Семака забил 43 мяча, а у Ганчаренко лишь 35 точных ударов. Впрочем, дома 8 мячей «Зенит» накидал «Уралу» и «Сочи», но это не последняя чемпионская зацепка.

У чемпиона самый зрелый футбол в лиге

Нравится это конкурентам или нет, но петербуржцы тянут на звание команды, что сыграла по чемпионским стандартам. Берем индивидуальные параметры: Дзюба и Азмун забили больше всех. Дуглас Сантос с 85 % точных передач делит первое место по ассистам – 5 штук. Командные показатели тоже сильные. «Зенит» ни разу не пропустил после контратак, всего раз после стандарта.

В их ворота забили три пенальти, но это не отменяет лучший результат по пропущенным голам. По ударам делят первое место, по попаданиям в тройке. Также у ближайших преследователей не получалось вывести «Зенит» из себя в очных матчах. У Семака два поражения, но от «Динамо» и «Рубина», а не от ЦСКА и «Спартака». А важно было разозлить, ведь пока «Зенит» играет чисто – меньше всех фолов в РПЛ.

Самое время похвалить Барриоса, который и отбирает мячи, и перехватывает. Но также стоит отметить общий командный класс. Да, хотелось бы большего от вингеров, нужен плеймейкер, важно найти человека, что подстрахует опорника. Нет альтернативы центральным защитникам. Но по ожидаемым и набранным очкам у «Зенит» равенство. Им не фартило, остаются первыми в любой таблице, реальной или виртуальной.

Семаку и клубу «Зенит» надо учудить нечто невообразимой, чтобы потерять третий титул подряд в РПЛ. Например, попасть в дикую «черную полосу». Или устроить большой скандал в раздевалке. Причем вывод исходит из сравнения показателей всех клубов. Но футбол тем и прекрасен, что в чемпионате не одна интрига, а шансы на победу есть у всех, у кого они остаются математически.

На кону число Карпина – 33 очка, даже «Ростов» не потерял возможность заскочить в зону Лиги чемпионов. Посмотрим, как будут драться весной, а пока констатируем – «Зенит» многое делает или чуть лучше, или наравне с конкурентами. «Спартаку» и ЦСКА надо существенно прибавить, чтобы заслужить чемпионство. Обе команды недалеко от лидера по целому ряду параметров.

Но Сантос, Дзюба, Барриос и Ракицкий подарили Семаку заметное преимущество. И раз весной будут отвлекаться только на Кубок России, а не на европейские матчи, то фавориту достаточно повторить нынешний темп и титул у них не заберут. С другой стороны, «Зенит» похож на команду, что свой максимум уже показала. «Спартак», ЦСКА, «Сочи», «Ростов» и «Динамо», ваш выход!

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Все комментарии
Егор46
Егор46 ответ valt134 (раскрыть)
14 января в 21:35
Поясняю для тупых: приведены результаты игры в РПЛ, где у него такие "звездные" соперники как Спартак, а не Лион или Брюгге
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Егор46 (раскрыть)
14 января в 21:34
    Егор46
    Егор46 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    14 января в 21:28
    Кто про что, а вшивый о бане! Когда мясному клоуну сказать нечего, то он опять бубнит о кабинетном чемпионстве и при этом выступает от имени всего человечества!
    Хиромант
    Хиромант ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    13 января в 20:12
    А вот подстрекательство к физическому "вырубанию" 2-х ЦЗ и 2-х опорников Зенита для обострения интриги в чемпионате явно попахивает экстремизмом! Такой футбол нам не нужен! Побеждать Зенит - так в честной игре!!!
    Хиромант
    Хиромант
    13 января в 20:08
    Да не так уж и силен Зенит, как думает автор. Проблемы есть всегда и в любой команде.
    У Зенита были проблемы с правым защитником (после травмы Караваева и ухода Смольникова). Кто из соперников этим сумел воспользоваться? Зенит быстро нашел замену в лице Сутормина.
    Слева в атаке (если не играет Жирков) у Зенита до сих пор нерешенная проблема, да и справа Малком не всегда блещет.
    Так что слабые места есть у любого клуба (даже с первого взгляда - у неуязвимого!) Надо просто научиться извлекать из этого для себя выгоду.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    13 января в 10:46
    Я всё это понял ещё в декабре. Сейчас до фанов других команд это начало доходить. А в декабре писали верим в своих, это футбол, всякое бывает.
    Автор правильно указал болевую точку Зенита. Только выход из строя Ловрена с Ракицким создаст интригу чемпионства. А если ещё и пару опорников выбьет, тогда борьба начнётся. Но это точно фантастика.
    Года три гоготали над скамейкой Зенита. А теперь ясно, что без двух равноценных игроков на каждую позицию даже в РПЛ делать нечего, про Европу даже не начинаю.
    Чемпионство не Вилков принёс, а большое кол-во игроков играющих на высоком уровне. А для Европы их концентрация и качество должны быть ещё выше.
    valt134
    valt134
    13 января в 06:39
    Читал и живу давался! Судя по написанному-финалист ЛЧ. Не меньше! Хотя итог все мы знаем. Ну как можно такую Бредамотину писать???
    mordvin60
    mordvin60
    13 января в 06:20
    Очень грамотно все разложено
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    13 января в 03:59
    Ох уж этот чемпионат!!!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    13 января в 00:52
    Тут и без намёков понятно)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    12 января в 23:48
      particular
      particular
      12 января в 23:32
      В похвалу окунули почти всех игроков...
      Смысл понятен, - спаянная обойма профессионалов высокого уровня непременно добудет чемпионство, ибо конкуренты никакие, ресурсы у них не алё, а турнирная интрига почти угасла, не успев воспылать... Короны распределены... Занавес...
      volga.kot
      volga.kot
      12 января в 23:25
      Деньги в решето!!!!!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      12 января в 23:16
      Да, действительно, в этом году похоже, единственный кто может помешать выиграть "Зениту" чемпионство - это сам "Зенит". "Спартак" и "ЦСКА" - нестабильны плюс с непонятки с тренерами, "Краснодар" застрял в центре таблицы и еще дополнительная нагрузка в Лиге Европы, "Динамо" только пробует свои силы и ставит игру с новым тренером, "Ростов" - симпатичная команда, но ресурс не велик для конкуренции для чемпионства, "Сочи" не захочет составлять конкуренцию "Зениту" (ни на что не намекаю - просто так и есть).
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      12 января в 23:13
      Еденичку поставил.
      Приемы зенита нам известны.
      Приём лионов, брюгг, бенфик тоже известны.
      Скучный кабинетный шампиньон, надоел всем, но конкуренты ещё более унылые оборотни.
      Нет Спартака Титова, нет Локомотива Лоськова, есть лишь дешвый чемпионат
      sv_1969
      sv_1969
      12 января в 23:13
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