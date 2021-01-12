Чемпионские приёмы «Зенита». ЦСКА и «Спартаку» без перемен не светит титул

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12 января 2021, 22:48

У футболистов Семака объективное преимущество.

«Зенит» пропустил меньше всех

Пятнадцать мячей в 19 турах – прекрасный показатель. И хотя год назад на таком отрезке допустили лишь 9 результативных ошибок, отставание от себя самих не делает соперников намного ближе. Ведь ЦСКА улучшил свой показатель на один гол – сейчас у него 17 ошибок на дистанции.

А «Спартак» — и это интересно, не начал пропускать реже, 21 гол сейчас и год назад после 19-ти туров. «Краснодар» держится на прошлогоднем уровне, но благодаря Сафонову, а не организованной игре в защите. А «Ростов» теперь в роли «Динамо» и «Рубина» прошлого сезона, ведь пропустили всего 20 раз. Но это на треть больше, чем «Зенит».

У команды редко отбирают мяч

У «Краснодара» и «Спартака» есть мания – владеть мячом, но их показатели включают минуты, когда соперники сами отдают это право, оставив себе инициативу. С «Зенитом» такой фокус не проходит. Их 55 % позволяют включить коллектив Семака в короткий список команд, что играют первым номером в РПЛ .

Кроме названных выше, там только ЦСКА и «Локомотив», но уже на грани полуторного номера. У «Зенита» редко отбирают мяч надолго, поэтому суммарное качество моментов у их ворот минимальное. Если по пропущенным отрыв от ЦСКА составляет 2 гола, то по xGA разница уже почти на четыре мяча. А со «Спартаком» речь уже о шести реальных голах.

Самый агрессивный из лидеров

«Зенит» почти не рискует – по количеству перехватов за игру хуже только «Ротор», но это общая тактика для лидеров. «Локомотив» и «Спартак» играют в похожем стиле. А тактика «Краснодара» доказывает, что попытка часто перехватывать мячи, если нет тактического единства и плана развития атак после высокого прессинга, необязательно приводит к успеху в РПЛ .

Надо быть хитрее, но жестче. И «Зенит» это успешно демонстрирует. Команда Семака после традиционно агрессивных в отборе «Ахмата» и «Динамо», но выше всех лидеров сезона наравне с «Ростовом». Целых 14.3 отбора за игру, причем и на флангах, усилиями Сантоса и Караваева, и в центре благодаря Барриосу, позволяют немолодому коллективу опережать юных преследователей из ЦСКА и «Спартака».

«Зенит» часто использует кроссы

Общую идею можно понять по предыдущим пунктам. Петербуржцы владеют мячом — страховка в неудачных матчах от лишних голов в ворота Кержакова или Лунева. При этом Ивановича, потерявшего с возрастом резкость, поменяли на Ловрена. Линия обороны «Зенита» стала работать выше. Это и риск – бывали смешные моменты, и выгода в чемпионате, где соперники закрываются.

А вот вскрывают чужие консервы в защите незамысловато. Например, длинными пасами, у «Зенита» по 42 точных лонгбола за игру. Это первое место в РПЛ с огромным отрывом. ЦСКА на предпоследнем месте, а «Спартак» на скромном 12-м. Также «Зенит» первый по удачным кроссам, то есть фланговым передачам. «Спартак» пытается играть в похожем стиле, но Дуглас Сантос и Жирков обеспечили чемпионам перевес. На их счету в сумме 7 ассистов – очень удачно пасуют.

Ракицкий и Ловрен делают разницу

Трудно себе представить, что случится с «Зенитом», если потеряют одновременно Ярослава и Деяна. Не сказать, что сами по себе это надежные защитники. Лига чемпионов еще раз убедила, что бывает оборона сильнее. Вот только в РПЛ ветераны являются королями длинных передач. Ракицкий тягается с вратарями по удачным выносам от ворот, а выше Ловрена из полевых только Ярослав и Чорлука.

Тактика успешно работает, ведь соединяется с еще одной фишкой «Зенита». В списке игроков, что суммарно выиграли самое большое количество верховой борьбы, привычно найдете Дзюбу. Конечно, при пересчете показателя на средний на 90 минут можно увидеть, что Соболев, Заболотный и ряд защитников выступили столь же круто. Но его 4.2 победы за полный матч лишь вершина айсберга.

Сантос и Дзюба – плеймейкеры Семака

Ларссон и Зобнин делают для «Спартака» похожую работу. Но в первой десятке лучших мастеров передач под удары вновь дуэт из «Зенита». Причем Дуглас Сантос на втором месте по сумме шансов после Влашича (43 момента). А Дзюба, хотя это лидер списка снайперов вместе с Азмуном – по 11 голов, на десятой позиции по пасам (32 момента для напарников). Без Дугласа и Артема не было бы россыпи моментов.

Универсал и форвард сделали всё, что могли, поэтому плохая игра Малкома и Вендела – от бразильцев явно ждали большего, не отбросила фаворита вниз по моментам и голам. Лишь усилия Влашича отодвинули «Зенит» на второе место по сумме – 260 командных моментов против 262 у «армейцев». Но между командами есть разница. Коллектив Семака забил 43 мяча, а у Ганчаренко лишь 35 точных ударов. Впрочем, дома 8 мячей «Зенит» накидал «Уралу» и «Сочи», но это не последняя чемпионская зацепка.

У чемпиона самый зрелый футбол в лиге

Нравится это конкурентам или нет, но петербуржцы тянут на звание команды, что сыграла по чемпионским стандартам. Берем индивидуальные параметры: Дзюба и Азмун забили больше всех. Дуглас Сантос с 85 % точных передач делит первое место по ассистам – 5 штук. Командные показатели тоже сильные. «Зенит» ни разу не пропустил после контратак, всего раз после стандарта.

В их ворота забили три пенальти, но это не отменяет лучший результат по пропущенным голам. По ударам делят первое место, по попаданиям в тройке. Также у ближайших преследователей не получалось вывести «Зенит» из себя в очных матчах. У Семака два поражения, но от «Динамо» и «Рубина», а не от ЦСКА и «Спартака». А важно было разозлить, ведь пока «Зенит» играет чисто – меньше всех фолов в РПЛ .

Самое время похвалить Барриоса, который и отбирает мячи, и перехватывает. Но также стоит отметить общий командный класс. Да, хотелось бы большего от вингеров, нужен плеймейкер, важно найти человека, что подстрахует опорника. Нет альтернативы центральным защитникам. Но по ожидаемым и набранным очкам у «Зенит» равенство. Им не фартило, остаются первыми в любой таблице, реальной или виртуальной.

Семаку и клубу «Зенит» надо учудить нечто невообразимой, чтобы потерять третий титул подряд в РПЛ . Например, попасть в дикую «черную полосу». Или устроить большой скандал в раздевалке. Причем вывод исходит из сравнения показателей всех клубов. Но футбол тем и прекрасен, что в чемпионате не одна интрига, а шансы на победу есть у всех, у кого они остаются математически.

На кону число Карпина – 33 очка, даже «Ростов» не потерял возможность заскочить в зону Лиги чемпионов. Посмотрим, как будут драться весной, а пока констатируем – «Зенит» многое делает или чуть лучше, или наравне с конкурентами. «Спартаку» и ЦСКА надо существенно прибавить, чтобы заслужить чемпионство. Обе команды недалеко от лидера по целому ряду параметров.