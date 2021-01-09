У «Баварии» проблемы в обороне. Немцы теряют статус неуязвимых

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09 января 2021, 15:59

Странный кризис мешает Нойеру побить рекорд Кана.

Явно расслабились после чемпионского сезона

Наглотались наглости, празднуя титул. Колоссальный успех может вскружить голову любому. «Бавария» на протяжении двух десятков матчей плохо играет в защите. И не признаются, что это заслуга соперников. Разными словами говорят одно: «Мы, короли мира, разрешили им забить».

ФК «Голливуд» вернулся? Слышали формулировку «у соперника больше не было моментов». Но выиграть 2:1 можно после двух автоголов. По подходам ПСЖ не проиграл «Баварии» финал Лиги чемпионов. По моментам у «Лиона» хватало шансов, чтобы огорчить Нойера, а учли ведь лишь счет на табло.

«Бавария» явно недооценивает соперников. «Боруссия» М и «Лейпциг» отправили в ворота Нойера по 3 гола, «Майнц» и «Боруссия» Д — по 2. По одному им почти все забивали. Не огорчить «Баварию» сложно, «Локомотив» не сумел это лишь в гостях.

Кроме москвичей не отличались игроки «Айнтрахта» и «Атлетико» — их в Мюнхене разгромили 5:0 и 4:0 соответственно. Четвертый «сухарь» — в кубковой игре, пятый – в поединке с «Шальке», когда выиграли 8:0. Получается, у чемпионов остался один путь к «сухарю» – стереть оппонента в порошок.

Новички и резервисты не страхуют ветеранов

«Баварию» объективно сложно усилить, а ведь нужно. Флопы, они же неудачи, преследуют всех в линии обороны. От Флика, что ее выстраивает, до Сарра, ведь новичок получил низкие оценки за игру в защите, хотя провел не так много времени на поле.

Отсутствие свежей крови сказывается. Также на оборону пашут не только защитники, а Сане ужасно поддерживает командную работу. Чупо-Мотинг умеет стать любимчиком фанатов, но это нестабильный футболист. Опять же, в прессинге не помощник.

Рока сыграл 21 минуту в Бундеслиге, столько же у Нианзу. Американец Ричардс из второго состава «Баварии» не готов в 20 лет заиграть так, чтобы Зюле и остальные за ним тянулись. Дуглас Коста и в «Шахтере» не играл на оборону, поэтому теперь не любит разрушение.

Нюбель хотел бы стать новым Нойером, но Мануэль не спешит сдавать позиции. Новички не поменяли облик «Баварии». А к старой команде лучшие из соперников привыкли. Та же «Боруссия» М и в конце 2019-го дома обыграла чемпиона 2:1. Нельзя было против них, выигрывая, расслабляться.

Оборона потеряла монолитность и мобильность

Дэвис пропускал матчи из-за травмы. Алабу покоряет жадность – хочет, чтобы в «Реале» ему выдали рекордную зарплату. Метит на место Рамоса, ведь Серхио уйдет, если его не устроит новое предложение Переса. Боатенга неслучайно хотели отпустить, хотя играет явно не хуже всех.

Зюле остается невнимательным, что и доказал против «Боруссии» М. Павар дожил до того, что Никлас сыграл два матча на его правом фланге. Соотечественник Бенжамена и самый дорогой новичок в истории «Баварии» Эрнандес не нашли себе твердого места в основе.

Люка не такой яркий слева, как Дэвис, и не настолько опытный в центре, как Алаба – еще один латераль, сменивший амплуа. Возможно, отчасти причина неудач в эффекте Гвардиолы? Хосеп менял позиции Лама и Мартинеса, учил Киммиха играть всюду. Флик гнет ту же линию, перебор с риском.

Нет стойкой четверки защитников. И Нойер из-за этого страдает. У Мануэля в этом сезоне 27 сэйвов в 5 играх ЛЧ , 39 – в 15 матчах Бундеслиги. В чемпионате работает не чаще, чем раньше, но в Европе 5.4 спасения за игру – его личный рекорд в четверке с закрытыми «Атлетико» и «Локомотивом».

Флик понятия не имеет, как исправить положение

А имел бы, то давно бы все наладил. Нойер, поскольку он – голкипер-панк, который живет по своим правилам, не влияет на безалаберную защиту. Есть объективные факторы неудач – тасуют состав, в 15 турах наиграли семь разных игроков на флангах. Работают высоко и смело, не закрывают тылы, на что Флик указал.

Подставляются, если по-простому. Горецка не чистый разрушитель. Киммих любит играть чуть выше. Потеря Алькантары лишила человека, что заполнял паузы между голами и владением мячом с продвижением вперед. И Мюллер, конечно же, не хавбек. Да и схема сейчас сильнее похожа на «4-2-3-1», чем на «4-3-3», как годом ранее.

Что работало в плей-офф ЛЧ с одним матчем вместо двух, то может не сработать весной при двух играх. «Лацио» нужно смело идти вперед, огорчая Нойера. И «Лейпциг», если сегодня обыграет «Боруссию» Д, заберет на время у «Баварии» первое место в Бундеслиге.

Нойер мечтает побить рекорд Кана – собрать больше 196 «сухарей» в Бундеслиге, осталось всего два матча, но рекорд откладывают 10 туров подряд. Почему же не проигрывают чаще? Спасает класс атаки. У Левандовски шестой сезон подряд 20+ мячей в Бундеслиге. Но в ЛЧ подход «забьем, сколько захотим» может не пройти.

Без улучшений останутся без больших трофеев

Стабильно чудят у своих ворот, ведь Алаба мыслями в Мадриде, а Боатенг – в Майами на пляже. Дэвис всегда атаковал лучше, чем защищался. Павар обожает играть невзрачно. Зюле и Эрнендес всюду и нигде, им не хватает лидерских качеств. Вожака нет, Киммих слишком скромный, а Нойер – одиночка.

Команда теряет статус неуязвимой. Важный с психологической точки зрения момент, как знаем по провалу Ковача. «Бавария» остается фаворитом Бундеслиги и Лиги чемпионов. Но если Флик не заставит их играть в обороне строго, грамотно и без пропущенных мячей, то останутся без нового финала ЛЧ .

В лучшем случае. При худшем для «Баварии» сценарии Нагельсманн или Бош заберут «серебряную салатницу». В прошлом чемпионате у чемпиона было 32 пропущенных мяча в 34 турах, сейчас лишь 15 матчей – 24 ошибки. Ужасная игра по меркам «Баварии», 36 % ударов в створ их ворот в Бундеслиге ведут к голам.

В Бундеслиге «Лейпциг» пока допустил 9 мячей в 14 играх, а команда Флика делит 11-15-е места по пропущенным. Понятно, что «Бавария» может разозлиться и собраться, выиграть ближайшие 5 матчей с общим счетом 20:0. Но пока нырнули на личное дно.

И уже подарили главным соперникам весны подробную инструкцию, как создавать моменты и забивать Нойеру. Серьезный нюанс, ведь неправильная игра в обороне мешала выиграть Лигу чемпионов семь лет подряд. Это не мелочь, из-за привозов в защите вылетали много раз.