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Дубль Кьезы и первое поражение «Милана» в сезоне. Вечно первые обыграли лидера

07 января 2021, 13:30
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Чемпион не пустил претендента в отрыв.

«Милан» проиграл в Серии A впервые за 10 месяцев

Шикарная серия «россонери» прервалась в первом итальянском суперматче 2021 года, в котором «Милан» принимал «Ювентус». На протяжении 27 матчей и 304 дней команда Стефано Пиоли не знала поражений в чемпионате Италии. Предыдущая неудача датирована восьмым марта 2020 года, когда «Милан» на «Сан Сиро» проиграл «Дженоа» со счетом 1:2. 6 января 2021 года выдающуюся бепроигрышную серию «россонери» прервал действующий чемпион с бывшим футболистом «Милана» на тренерском мостике.

Взаимные кадровые потери

Далеко не все действующие футболисты «Милана» и «Ювентуса» смогли принять участие в битве на «Сан Сиро». У «бьянконери» из-за травмы пропускал игру Альваро Мората, а Хуан Куадрадо и Алекс Сандро остались вне заявки, потому что сдали положительные тесты на коронавирус. Потери «россонери» выглядят серьезнее: Габбиа, Салемакерс, Беннасер и вожак прайда Златан Ибрагимович пропускали матч с «Юве» из-за травм, Сандро Тонали — из-за дисквалификации, а в последний момент «Милан» потерял Раде Крунича и Анте Ребича, которые заразились COVID-19 и были изолированы.

Реакция турнирной таблицы: «Юве» вернулся в гонку, «Милан» не смог уйти в отрыв

«Милан» и «Ювентус» закрывали программу 16-го тура Серии A, зная результат еще одного претендента на трон: «Интер» без Лукаку в стартовом составе запутался в собственных ногах и проиграл «Сампдории». Этот результат давал шанс «Милану» уйти в четырехочковый отрыв в случае победы над «Ювентусом». Однако действующих чемпионов такой результат не устраивал абсолютно, ведь команда Андреа Пирло в случае поражения оказывалась на расстояние 13 очков от первой строчки. Победив, «Старая Синьора» приблизилась к «Милану» на расстояние 7 баллов, которые могут превратиться в 4, если удастся взять верх над «Наполи» в перенесенном матче. «Ювентус» включился в борьбу за Скудетто, которое может стать для него десятым кряду!

Вдохновленные Кьезой

Федерико Кьеза блестяще начал 2021 год: в матче с «Удинезе» итальянский форвард забил гол, который в итоге оказался победным, а во встрече с «Миланом» Феде оформил дубль, забив 2 из 3 голов своей команды. Именно Кьеза стал главной звездой матча, в котором Криштиану Роналду был не слишком заметен, а Пауло Дибала сосредоточился на роли ассистента (на счету аргентинца 2 результативные передачи). Федерико Кьеза стал пятым футболистом «Ювентуса», которому удалось оформить дубль в гостевой встрече с «Миланом». Ранее это удавалось Андреасу Меллеру (1993 год), Владимиру Юговичу и Кристиану Вьери (оба — 1997-й), а также Гонсалу Игуаину (2017-й).

Красота матча: первый ассист Пауло Дибалы

Лучше один раз увидеть, чем услышать пересказ. Впрочем, одним просмотром ограничиться будет сложно.

Атакующий футбол победил

Команды нанесли 34 удара на двоих (20-14 в пользу «Милана») и 14 раз попадали в створ ворот (8-6 все еще в пользу «Милана»). Несмотря на превосходство «россонери» в количестве ударов, качество атак было выше у «Ювентуса», который держал мяч под контролем (57.4% против 42.6%) и генерировал угрозы спокойствию Джанлуиджи Доннаруммы чаще. Об этом говорит статистика ожидаемых голов, согласно которой «Милан» со своими двумя десятками ударов создал моментов на 1.03 xG, а «Ювентус» собрал 2.36 xG.

«Ювентус» набирает ход

Команда Андреа Пирло закончила 2020 год крупным поражением от «Фиорентины», судьбу той встречи во многом предопределило раннее удаление Хуана Куадрадо — уже на 18-й минуте «старая синьора» осталась в меньшинстве. Зато в январе «Ювентус» играет с большим воодушевлением: после разгрома «Удинезе» со счетом 4:1 побит непобедимый «Милан», сохраняющий лидерство в турнирной таблице, причем счет 3:1 вполне отражает события на поле.

Экспансивный атакующий футбол, к которому стремится Пирло, радует глаз, когда у «Ювентуса» получается соответствовать ожиданиям своего молодого тренера. Не забываем, что у Андреа почти не было времени на воплощение в жизнь своих идей: короткая предсезонка и плотный осенний график не давали поднять голову и подумать.

Слегка освежившись на рождественских каникулах, «Юве» выдал два классных матча и намерен продолжить феерию в следующих матчах против «Сассуоло», «Дженоа» в Кубке Италии и «Интера». Дерби Италии приближается, через 10 дней «Ювентусу» предстоит провести еще один суперматч, который станет следующей большой проверкой для Андреа Пирло и его команды. Первый экзамен на «Сан Сиро» туринцы выдержали блестяще.

Только факты

- «Ювентус» выиграл у «Милана» 14 из 16 последних матчей в рамках Серии A.

- Прервалась беспроигрышная серия «Милана», однако продолжается последовательность из матчей, в которых «россонери» забивали — 36 игр подряд. Это третья по продолжительности результативная серия в чемпионате Италии, а две самые длинные принадлежат «Ювентусу»: 43 матча с забитыми мячами в 2014-м и 44 в 2017-м.

- «Милан» — один из самых любимых соперников Федерико Кьезы. В 7 матчах против «россонери» он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

- Выход на замену Даниэля Мальдини ознаменовал семейный юбилей: на счету представителей семейства Мальдини теперь 1000 матчей за «Милан» в Серии A. 347 встреч провел основатель династии Чезаре, выступавший за «Милан» на протяжении четверти века Паоло записал на свой счет 647 матчей, а его 19-летний сын Даниэль появлялся на поле пока только 6 раз.

- В матче с «Миланом» блестяще сработала связка Дибала-Кьеза, а в предыдущий раз игрок «Ювентуса» отдавал две передачи на партнера в одном матче почти два года назад: в феврале 2018-го Федерико Бернардески сделал два ассиста на Гонсало Игуаина.

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rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 января в 19:09
Кьеза вообще хорош
3веpобой
3веpобой ответ Roger Young (раскрыть)
07 января в 16:33
Не стоит приравнивать всех к зениту, мистер Янг.
Roger Young
Roger Young
07 января в 16:11
Все понятно. Ювентус мчится к очередному купленному золоту. Мнимая интрига начинает рассасываться как чиряк на попе.

Впрочем, ничего нового.
Bom Bom
Bom Bom
07 января в 14:29
На такой Ювентус приятно смотреть: мяч ходит быстро, средний пас неплохо налажен. Центр поля перестал быть совершенно аморфным, хотя качество исполнителей в этой зоне оставляет желать лучшего. Мне в целом нравится работа Пирло. И даже если этот сезон не принесет ни одного трофея, я бы дал Андреа еще сезончик порулить, а там уже как пойдет. Не стоит забывать, что у тренера слишком уж мало времени было на внедрение своих идей, но прогресс имеется. Минимизировать бы необязательные ничейки и будет здорово.
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 14:20, ред.
Победа Ювентуса над Миланом, это в первую очередь, "бальзам на душу" главному тренеру Ювентуса - Андреа Пирло, тренерская карьера которого складывается не самым лучшим образом в ЮВЕ... Эта победа - своеобразный "допинг" для главного тренера Ювентуса...

Сложно Милану рассчитывать на победу в Серии А, когда команда так зависима от своего лидера, который в свои 39 лет, лучший в команде, которая продолжает бороться за звание чемпиона Италии...
juvenale
juvenale
07 января в 13:46
только лукаку как бы с сампой вышел на 63 минуте
shlomo
shlomo
07 января в 13:44
Спасибо за статью.....ну кто бы что не говорил, но Милан — самая стабильно удивляющая команда 2020 года....новый сезон начался просто великолепно: даже несмотря на то что Златан пропустил около двух месяцев, Милан не проиграл ни одного матча в чемпионате и закрепился на первом месте....победы над Интером и Наполи случились не по игре, но такие результаты в больших матчах дают только больше уверенности игрокам и в целом помогают команде.....и Милан заслужил своё первое место если на качеством игры на протяжении четырёх месяцев сезона, то уже хотя бы тем, как изобретательно Пиоли решал возникающие по ходу сезона кадровые проблемы.....к матчу обе команды подошли без важнейших игроков..... удивительно, что в таком обескровленном состоянии команды провели чуть ли не лучший матч сезона по командному движению и скорости мяча....по такой игре Милан не за что критиковать....даже идеальный состав Пиоли уступает составу Пирло по именам, а главное – по глубине.....оказавшись в сложной кадровой ситуации, Пиоли выжал максимум: показал час качественной игры (если бы Милану чуть повезло, как с Наполи или Интером, этого могло и хватить....но к расстановке сил такой результат не имел бы значения).....нужно признать, что Юве пока просто сильнее.....
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