Дубль Кьезы и первое поражение «Милана» в сезоне. Вечно первые обыграли лидера

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07 января 2021, 13:30

Чемпион не пустил претендента в отрыв.

«Милан» проиграл в Серии A впервые за 10 месяцев

Шикарная серия «россонери» прервалась в первом итальянском суперматче 2021 года, в котором «Милан» принимал «Ювентус». На протяжении 27 матчей и 304 дней команда Стефано Пиоли не знала поражений в чемпионате Италии. Предыдущая неудача датирована восьмым марта 2020 года, когда «Милан» на «Сан Сиро» проиграл «Дженоа» со счетом 1:2. 6 января 2021 года выдающуюся бепроигрышную серию «россонери» прервал действующий чемпион с бывшим футболистом «Милана» на тренерском мостике.

Взаимные кадровые потери

Далеко не все действующие футболисты «Милана» и «Ювентуса» смогли принять участие в битве на «Сан Сиро». У «бьянконери» из-за травмы пропускал игру Альваро Мората, а Хуан Куадрадо и Алекс Сандро остались вне заявки, потому что сдали положительные тесты на коронавирус. Потери «россонери» выглядят серьезнее: Габбиа, Салемакерс, Беннасер и вожак прайда Златан Ибрагимович пропускали матч с «Юве» из-за травм, Сандро Тонали — из-за дисквалификации, а в последний момент «Милан» потерял Раде Крунича и Анте Ребича, которые заразились COVID-19 и были изолированы.

Реакция турнирной таблицы: «Юве» вернулся в гонку, «Милан» не смог уйти в отрыв

«Милан» и «Ювентус» закрывали программу 16-го тура Серии A, зная результат еще одного претендента на трон: «Интер» без Лукаку в стартовом составе запутался в собственных ногах и проиграл «Сампдории». Этот результат давал шанс «Милану» уйти в четырехочковый отрыв в случае победы над «Ювентусом». Однако действующих чемпионов такой результат не устраивал абсолютно, ведь команда Андреа Пирло в случае поражения оказывалась на расстояние 13 очков от первой строчки. Победив, «Старая Синьора» приблизилась к «Милану» на расстояние 7 баллов, которые могут превратиться в 4, если удастся взять верх над «Наполи» в перенесенном матче. «Ювентус» включился в борьбу за Скудетто, которое может стать для него десятым кряду!

Вдохновленные Кьезой

Федерико Кьеза блестяще начал 2021 год: в матче с «Удинезе» итальянский форвард забил гол, который в итоге оказался победным, а во встрече с «Миланом» Феде оформил дубль, забив 2 из 3 голов своей команды. Именно Кьеза стал главной звездой матча, в котором Криштиану Роналду был не слишком заметен, а Пауло Дибала сосредоточился на роли ассистента (на счету аргентинца 2 результативные передачи). Федерико Кьеза стал пятым футболистом «Ювентуса», которому удалось оформить дубль в гостевой встрече с «Миланом». Ранее это удавалось Андреасу Меллеру (1993 год), Владимиру Юговичу и Кристиану Вьери (оба — 1997-й), а также Гонсалу Игуаину (2017-й).

Красота матча: первый ассист Пауло Дибалы

Лучше один раз увидеть, чем услышать пересказ. Впрочем, одним просмотром ограничиться будет сложно.

Атакующий футбол победил

Команды нанесли 34 удара на двоих (20-14 в пользу «Милана») и 14 раз попадали в створ ворот (8-6 все еще в пользу «Милана»). Несмотря на превосходство «россонери» в количестве ударов, качество атак было выше у «Ювентуса», который держал мяч под контролем (57.4% против 42.6%) и генерировал угрозы спокойствию Джанлуиджи Доннаруммы чаще. Об этом говорит статистика ожидаемых голов, согласно которой «Милан» со своими двумя десятками ударов создал моментов на 1.03 xG, а «Ювентус» собрал 2.36 xG.

«Ювентус» набирает ход

Команда Андреа Пирло закончила 2020 год крупным поражением от «Фиорентины», судьбу той встречи во многом предопределило раннее удаление Хуана Куадрадо — уже на 18-й минуте «старая синьора» осталась в меньшинстве. Зато в январе «Ювентус» играет с большим воодушевлением: после разгрома «Удинезе» со счетом 4:1 побит непобедимый «Милан», сохраняющий лидерство в турнирной таблице, причем счет 3:1 вполне отражает события на поле.

Экспансивный атакующий футбол, к которому стремится Пирло, радует глаз, когда у «Ювентуса» получается соответствовать ожиданиям своего молодого тренера. Не забываем, что у Андреа почти не было времени на воплощение в жизнь своих идей: короткая предсезонка и плотный осенний график не давали поднять голову и подумать.

Слегка освежившись на рождественских каникулах, «Юве» выдал два классных матча и намерен продолжить феерию в следующих матчах против «Сассуоло», «Дженоа» в Кубке Италии и «Интера». Дерби Италии приближается, через 10 дней «Ювентусу» предстоит провести еще один суперматч, который станет следующей большой проверкой для Андреа Пирло и его команды. Первый экзамен на «Сан Сиро» туринцы выдержали блестяще.

Только факты

- «Ювентус» выиграл у «Милана» 14 из 16 последних матчей в рамках Серии A.

- Прервалась беспроигрышная серия «Милана», однако продолжается последовательность из матчей, в которых «россонери» забивали — 36 игр подряд. Это третья по продолжительности результативная серия в чемпионате Италии, а две самые длинные принадлежат «Ювентусу»: 43 матча с забитыми мячами в 2014-м и 44 в 2017-м.

- «Милан» — один из самых любимых соперников Федерико Кьезы. В 7 матчах против «россонери» он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

- Выход на замену Даниэля Мальдини ознаменовал семейный юбилей: на счету представителей семейства Мальдини теперь 1000 матчей за «Милан» в Серии A. 347 встреч провел основатель династии Чезаре, выступавший за «Милан» на протяжении четверти века Паоло записал на свой счет 647 матчей, а его 19-летний сын Даниэль появлялся на поле пока только 6 раз.

- В матче с «Миланом» блестяще сработала связка Дибала-Кьеза, а в предыдущий раз игрок «Ювентуса» отдавал две передачи на партнера в одном матче почти два года назад: в феврале 2018-го Федерико Бернардески сделал два ассиста на Гонсало Игуаина.