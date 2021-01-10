Золотые опорники РПЛ. Рахимич, Лима, Тимощук и Фернандо в ответе за стойкую тенденцию

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10 января 2021, 14:52

Каждый чемпион России нуждался в надежной опоре.

О важности опорных хавбеков

Субботняя новость о переходе Йоррита Хендрикса в «Спартак» всколыхнула любителей российского футбола. Далеко не все в восторге от выбора «красно-белых» в пользу игрока ротации ПСВ , однако стоит признать, что новый спортивный директор Попов обозначил верный ход мысли и стратегии. «Спартак» нуждался в профессиональном опорном полузащитнике после расставания с Фернандо, которого привел в команду тот же Попов.

Опыт последних десятилетий показывает, что в чемпионате России практически невозможно построить чемпионскую команду без хавбека-разрушителя в центре композиции. Желательно опытного и злого. Этот человек должен оказывать серьезное влияние на игру, выступая в качестве стабилизатора, а если еще умеет приводить в чувство партнеров, как Вернблум или Денисов, то вообще получаем идеального вожака будущих чемпионов.

Впрочем, есть и другой тип эффективного опорника — как Фернандо, который изящно «округлял» квадратные мячи и раздавал их партнерами в чемпионском «Спартаке», а Вильмар Барриос сочетает в себе цепкость в отборе и качественную работу с мячом. Золотые опорники РПЛ не похожи друг на дружку, как братья-близнецы, но каждый тем или иным способом становился центром притяжения в разных схемах у разных тренеров.

На самом деле, в этой тенденции нет чего-то эксклюзивного: прилежные не только в работе с мячом, но и в прессинге Хави и Иньеста раскрыли свои таланты рядом с Сенной и Бускетсом, полузащита «Реала» стала великой, когда рядом с непререкаемыми мастерами Кроосом и Модричем появился балансир Каземиро, а Канте при правильном использовании делал чемпионами «Лестер» и «Челси».

С учетом всего этого команды с чемпионскими амбициями, но без обученных хавбеков-разрушителей в составе, выглядят наивными неофитами, которые с широко раскрытыми глазами следят за уплывающими титулами. С приобретения опорного полузащитника нужно начинать, а не откладывать решение этой задачи, как в последнее время делал не только «Спартак», но и ЦСКА .

У московских команд в опорных зонах играют в лучшем случае хавбеки формата «box to box»: Крал и Зобнин, Обляков и Ахметов, даже Дзагоев. Молодые Умяров и Марадишвили подают надежды, но им еще нужно время, чтобы «обрасти мясом», прямо сейчас это точно не золотые опорники.

Далеко не факт, что таковым станет новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс, ему может помешать недостаток класса или характера, но это понятная ставка, тем более что голландец обойдется совсем недорого. Возможно, летом приедет кто-то круче, или Хендрикс поспособствует развитию Умярова, который приблизится к пиковым мощностям через год-полтора. Суть первого трансфера «красно-белых» в 2021 году абсолютно верна, а исполнение проверим на практике.

История золотых опорников РПЛ : от Булатова до Барриоса

В 90-е был немного другой футбол, а вечно первый «Спартак» мог плести кружева без стабильно играющего в средней линии разрушителя. В разное время опорными были Аленичев и Титов — футболисты с ярко выраженными креативными качествами, однако если вспомнить последние чемпионства при Романцеве, в составе постоянно появлялся недооцененный разбалованной публикой Виктор Булатов, сосредоточенный на игре в отборе и переходных фазах.

Сёмин в год первого чемпионства «Локомотива» (2002-й, если кто-то забыл) творчески подошел к решению проблемы: понимая, что команда с Маминовым и Лоськовым в центре поля становится уязвимой без мяча, Юрий Палыч выдвигал в среднюю линию защитников — сначала Дроздова, а в концовке сезона Игнашевича, который вышел в опорной зоне в «Золотом матче» против ЦСКА . Знали об этом?

Два года спустя чемпионский рывок «Локомотиву» помог сделать бразилец Лима, приехавший в Москву в середине сезона. Потребовалось время на адаптацию, но к осени бывший полузащитник «Ромы» разыгрался, и «железнодорожников» было уже не остановить. Параллельно обретал силу ЦСКА Валерия Газзаева с Элвером Рахимичем в центре композиции.

У боснийца была слава костолома и «деревянного» футболиста, а ЦСКА середины «нулевых» получил прозвище «Команда-чудовище», но это была очень эффективная банда: три чемпионства и Кубок УЕФА служат тому подтверждением. Рахимич взвалил на себя черновую работу, благодаря чему созидатели и фланговые игроки чувствовали себя вольготно. Добился бы ЦСКА таких высот, если бы на месте Элвера играл паренек вроде Облякова?

А сколько разговоров было о трансферной стоимости Тимощука, когда он переходил в «Зенит» за 20 миллионов долларов? Украинский хавбек привел «Зенит» к первому российскому чемпионству и Кубку УЕФА , а потом уехал подтверждать свой высочайший класс в Германию.

Курбан Бердыев не выиграл бы два титула для «Рубина» без золотой связки опорных Семак-Сибайя, а Лучано Спаллетти в своих золотых сезонах у руля «Зенита» опирался на Игоря Денисова. Напомнить, с чего начался закат той мощной команды? Приехали Халк с Витселем, Денисов взбунтовался, чемпионская магия пала жертвой разрушенной атмосферы.

Следующее чемпионство «Зенит» выиграет, когда рядом с Витселем в полузащите появится испанец Хави Гарсия, игравший жестко, иногда даже грязно, но эффективно справлялся с поставленными перед ним задачами. Игорь Денисов тоже смог еще разок стать сердцем чемпионской команды — в «Локомотиве» в сезоне 2017/18.

Особого внимания заслуживает Понтус Вернблум, без которого невозможно представить три титула Слуцкого в ЦСКА . «Армейцы» сорвали куш с трансфером шведа, а ведь по первоначальному плану Понтус должен был сыграть роль «зайца», поспособствовать заманиванию в Москву Расмуса Эльма.

Вернблум не суперфутболист, но по складу характера оказался великим чемпионом, да и свое дело знал крепко: пока шведа не начали дергать по разным позициям, он сурово и жестко останавливал атаки соперников в опорной зоне. Спартаковец Фернандо — тоже опорный хавбек, хотя и противоположного склада, но в чемпионском сезоне бразилец хорошо двигался и был превосходен в отборе, пусть и запомнился в первую очередь радиоуправляемыми передачами.

Действующий золотой опорник РПЛ — Вильмар Барриос. До приезда колумбийца «Зенит» был дважды третьим и пятым в чемпионате, и дело тут не только в тренерах, но и в исполнителях. В опорной зоне действовали потерявший мотивацию Хави Гарсия, Эрнани, Юсупов, даже Цаллагов. Был и мастеровитый, но неуравновешенный и любящий покрасоваться Паредес.