«Десятка» — вымирающее амплуа. Футбол не ищет нового Марадону

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12 января 2021, 10:31

Свежие примеры помогают понять эволюцию.

Традиционных «десяток» почти не осталось

Классический плеймейкер — человек под нападающими или парой нападающих. Людям, что видели в деле Марадону, Зидана, Зико, Баджо или Платини, не нужно объяснять, в чем суть этой позиции и как ее отличить.

А вот лет через десять юные поклонники футбола могут не понять. Федерация футбольной истории и статистики вчера опубликовала список лучших плеймейкеров за десять лет, но там почти нет «десяток».

Месси с отрывом первый. Затем идут Иньеста, Модрич, Де Брюйне, Кроос, Азар, Неймар, Озил, Пирло и Яя Туре. Тут один человек подходит под описание «десятки» в классическом понимании. Это Озил, который потерял место в заявке «Арсенала».

Чересчур эгоистичная позиция для 21 века

Не исключено, что миром движет делегирование полномочий. Интернет создали десятки часто безымянных специалистов. Джобс не автор мобильного телефона. Первый компьютер «Эпл» сделал Возняк, но скромный мужичок не заявит, что поменял мир в одиночку.

А вот «десятка» была для эгоистов. Причем брали плату за гениальность – многих упрекали в лени при командной работе. Племейкеры успевали кутить за пределами поля, в футболе много лет существовала богемная позиция для свободных художников.

Но в 21 веке, когда интенсивность и тактика стали еще важнее, тренеры больше не могут себе позволить чистых созидателей. Де Брюйне — глубинный плеймейкер. Как и Пирло, Хави или Модрич. Азар и Неймар — плеймейкеры, но не строго из центра, каким был Зидан.

Десятке нужна слишком дорогая свобода

С классической «десяткой» играешь в меньшинстве, если Озилу или Хамесу разрешить лишь созидать. В АПЛ надо уметь все. Коутиньо не стал чемпионом Англии, а Хендерсон справился с задачей, и на звание игрока года его номинировали после титула, ведь высокий прессинг стал основой основ, и он начинается в атаке.

«Барселона» Гвардиолы в лучшие годы использовала Хави, Педро и Иньесту для удушения чужих атак. Фирмино и Бензема – форварды, что в лучшие годы отбирали мячи. Многое разрешали Месси и Роналду из-за аномальной результативности, но они не играли строго под форвардом.

Клопп как-то сказал вещь, с которой соглашаются:

Ни один плеймейкер на планете не настолько хорош так, как командный контрпрессинг.

Выход в атаку через одного человека – Марадона был центром мироздания и смыслом в «Наполи» и сборной Аргентины, не является эффективным. Пропадает эффект неожиданности. Эгоистичная интерпретация понятия «свобода» — «делаю, что хочу», вступила в конфликт с настоящим, что «свобода» — это право на проявление воли и независимости.

«Десятки» были зависимы от собственных капризов, но тянули команды. Так что вымирание их позиции не является преступлением против футбола. Теперь в атаке свободу в полезном для команды понимании получают многие – от латералей до центральных хавбеков, а не только вингеры и форварды, которых ценили с первых лет современного футбола.

Даже странно, что тотальный футбол не убил плеймейкеров быстрее. Возможно, из-за того, что победный хаос помог создать именно Кройф? Но именно Йохан, будучи тренером, предложил принцип «тики-таки», который нельзя станцевать одному, как и танго. Довел эволюцию до конца, пускай и мозгами Гвардиолы в 21 веке.

Знаем день, когда «десяток» приговорили

Это самая романтизированная позиция в футболе. Но классическому плеймейкеру нужно подчинить себе команду, независимо от уровня тактической свободы, как делали Кройф, Марадона или Зидан. Такому человеку надо разрешить не делать чуть больше, чем остальным на поле.

Но парадокс в том, что свобода при тасовании вариантов без окончательного успешного выбора является мнимой, не приводит к удовлетворению. В футболе именно страстная позиция умирает, поскольку в сложной, но ограниченной тактикой роли Де Брюйне больше смыслов, чем в якобы свободном амплуа «десятки».

Плеймейкеры ведь просто пытались все сделать в одиночку. Порой получалось, но ставить на одного, когда на поле еще десять, рискованно. И «десятки» в футболе окончательно умерли в день финала чемпионата мира в Германии, когда Зинедин ударил Матерацци за фразу, что вместо футболки Марко предпочтет сестру «десятки» Франции (сказано наугад, итальянец не знал, есть ли у Зизу сестра).

Миллионы оправдывали удар головой от кумира, но на деле хавбек поставил мгновенную месть выше победы в финале и интересов целой страны. Держать на поле человека, который сам решает, когда бежать или не бежать – большая роскошь. Озил на лавке «Арсенала» из-за политики, но и до этого был инородным телом. И даже Хамес в «Эвертоне» хорош лишь тогда, когда слышит Анчелотти.

Марадона ушел из жизни, а вместе с ним окончательно уходит эпоха любимых эгоистов. Месси сначала был вингером, потом ложным форвардом, теперь это глубинный плеймейкер. Но не «десятка», ведь у «Барселоны» нет чистого форварда. Иньеста — человек с кличкой Каспер, не являлся плеймейкером в классическом виде. Модрич состоялся в «Реале», когда пошел по пути Пирло. Азар точно не второй Зидан по позиции.

Когда называют племейкерами Де Брюйне, Киммиха или Алькантару, то обозначают игроков стиля Хави и Пирло. Забавно, что именно Италия обыграла Зидана, а Испания следом всех остальных, не имея на поле одного эгоиста. «Десяток» почти не осталось. Иско теперь тесно в «Реале», как было тесно Хамесу, поскольку игроки не сумели, как Давид Сильва, уйти в глубину поля.

У сборной России есть Дзюба и Головин, что могут вести игру и раздавать передачи в 2021-м, но оба не наследники Зико, Марадоны и Зидана. Фернандешу советуют путь Пирло, позицию «треквартисты» — человека, что соединяет оборону и атаку, а не только атакует. Томас Мюллер не чистая «десятка», пусть формально его располагают ниже по схеме, чем Левандовски.

Примечательно, как легко понять разницу. Мир футбола завершает эру Хуана Рамона Рикельме, молодые звезды настоящего не ищут себя в ограниченной роли, которую обычно считали самой свободной и культовой. Гибрид позиций «восьмерки» и «десятки» оказался успешным, а оборона стала настолько важной, что даже если появится игрок таланта Марадоны, то ему посоветуют быть не только созидателем.

Процесс не был мгновенным, но показательно, что в двадцатке лучших плеймейкеров десятилетия вы найдете Мареза и Швайнштайгера, Неймара и Роналду, но там лишь две «десятки» под старую школу — Озил и Хамес. Оба не остались в «Реале» до конца карьеры, в отличие от Модрича, что поменялся с юности. Мало быть «десяткой» — это Дибала услышит от Пирло.

А в одном из самых командных коллективов планеты – «Аталанте», где каждый может стать героем, конфликт тренера, что попросил плеймейкера сыграть на правом фланге, и «десятки», что отказалась, а теперь доказывает, что умеет играть всюду и прессинговать. Может быть, умеет, но по своим правилам, а успешный футбол 21 века – о хаосе, который контролирует главный тренер.

«Десятки» вымерли, чтобы зритель заметил каждого из одиннадцати? Тогда это красивая история, когда уход ярчайшего звена не означает деградацию сюжета.