«Новый Де Брюйне». «Арсенал» в поисках хавбека, но главная находка может быть под носом «канониров»

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10 января 2021, 11:04

Проблемы «Арсенала» — одна из самых обсуждаемых тем в Англии. Всегда. «Соккер.ру» — о молодом игроке, который может помочь в их решении.

В эти выходные чемпионат Англии отдыхал, передав право заставлять всех переживать за Кубок Англии. В третьем раунде в основном все пары смотрелись достаточно однозначно. Как правило, это представители Премьер-Лиги против клубов из низших дивизионов. В таком сочетании провалился только «Вест Бромвич», который умудрился вылететь от «Блэкпула», проиграв тому в серии пенальти. Но это более-менее прогнозируемо, учитывая нынешнюю форму «дроздов». Куда удивительнее, что «Эвертон» чуть не вылетел от «Ротерхэма» — победу «ириски» добыли только в дополнительное время.

Тяжелое преодоление

И все же один матч приковывал особое внимание. Это встреча «Арсенала» и «Ньюкасла». Как игра двух представителей Премьер-Лиги. Она любопытна еще и в контексте всего, что происходит с этими командами, которые сейчас подвергаются серьезной критике. «Сороки» в АПЛ занимают 15-е место и двигаются по нисходящей, не могут выиграть с 12 декабря. Но и «Арсенал» ушел недалеко, он на 11-м месте, хотя в трех последних турах смог одержать победы, что несколько снизило давление. Но можно себе представить глубину предыдущего падения, если такая серия выше 11-го места не подняла.

В итоге «Арсенал», который все же являлся явным фаворитом, победу смог одержать. Но только в дополнительное время. Основное закончилось нулевой ничьей, а напряженное противостояние переместилось за пределы 90 минут. Лишь на 109-й минуте «Арсенал» открыл счет. И гол забил Эмиль Смит-Роу. Довольно неизвестный парень, который, возможно, шанс свой получил только из-за неожиданной травмы Мартинелли перед игрой. Его мяч стал победным, через восемь минут второй забил Обамеянг, закрепив лидерство.

Главная проблема

Мы не раз говорили о кадровой неразберихе в «Арсенале», у которого довольно много игроков, но мало структуры в составе, в организации игры и жизни команды. Именно это определяет многие проблемы «канониров». Кроме того, британские СМИ сходятся во мнении, что «Арсеналу» необходим хороший атакующий полузащитник. Такой человек должен быть приоритетом клуба в зимнее трансферное окно. Называются разные имена.

Например, «канониры» якобы претендуют на Кристиана Эриксена, который хочет покинуть «Интер». Но насколько датчанин при этом горит желанием перебраться в стан бывшего врага? Ведь Эриксен много лет отдал «Тоттенхэму». Да и положение «Арсенала» в роли страдающего середняка вряд ли соответствует амбициям Эриксена.

Второй вариант – это Уссем Ауар. Уже готовый лидер в центр поля, который в свои 22 года великолепно рулит и организует игру «Лиона», лидирующего в чемпионате Франции. Но за Ауара нужно заплатить не меньше 50 миллионов фунтов. И еще нет гарантий, что он легко адаптируется в Премьер-Лиге, несмотря на его характер и игровые качества.

Третий вариант – Джек Грилиш. Еще один молодой, но с уже реализованными задатками лидера и организатора. Да чего там. Он в одиночку «Астон Виллу» от вылета спасал. Но слишком высока в Англии конкуренция за него. Настолько высока, что Грилиш год за годом остается в «Астон Вилле», требующей за Джека 80 миллионов фунтов. Позволит ли кто-то Артете в его нынешнем положении потратить такие деньги? Сомнительно. И что же остается? Может, посмотреть на внутренние резервы? И тут как раз матч с «Ньюкаслом» способен подтолкнуть ближе к этим мыслям.

«Новый Де Брюйне»

Возвращаемся к Эмилю Смиту-Роу. Он ведь мог стать и антигероем того матча, потому что вышел на поле на 56-й минуте и вскоре увидел перед собой красную карточку за фол против Шона Лонгстаффа. Повезло Роу и «канонирам», что у судьи есть ВАР. Рефери пересмотрел решение и показал Эмилю только желтую карточку. Пережив минуты ужаса, Роу не утратил уверенности, а дальше вы знаете, что было.

«Спасибо, Кев», — так поблагодарил Смита-Роу в Инстаграме Букайо Сака после предыдущего матча с «Вест Бромвичем» (4:0), в котором Эмиль сделал голевую передачу на него. Но кто такой Кев? А это отсылка к Кевину Де Брюйне, с которым Сака сравнил Роу. Еще более щедрым на похвалу он был в послематчевом интервью, когда описывал свой забитый гол и восхищался тем, как Смит-Роу блестяще комбинировал в одно касание – как «Арсенал» любил когда-то. А за пару матчей до этого Эмиль сделал голевую передачу в игре с «Челси». И есть ощущение, что мы можем увидеть большее, если Артета сохранит веру в 20-летнего атакующего полузащитника, которого так не хватает «канонирам».

Пока нельзя полагаться на статистику, чтобы кричать о его успехах. Он провел всего три матча в Премьер-Лиге (но с двумя голевыми передачами), а также игру в Кубке Англии (но с голом), три игры в Лиге Европы (но с двумя голевыми передачами и голом). Уже видна отличная продуктивность даже на небольшом количестве встреч. Его успешность получится определить после серии матчей в АПЛ , а пока можно прислушаться к тем, кто с ним имел возможность дольше работать. Еще в 2018 году Джек Уилшир выражал восхищение тем, как Смит-Роу работает на тренировках:

Когда он начал тренироваться с основной командой, то не выглядел неуместным. А это признак того, что есть реальная возможность сделать карьеру и заиграть в этом клубе, что непросто. В предыдущие годы было много хороших игроков, которым не удалось добиться успеха, но у него есть нечто особенное, есть реальный шанс.

Аренды должны были помочь ему развить талант, но первая попытка в сезоне-2018/19 оказалась неудачной – в «Лейпциге» он сыграл лишь в трех матчах из-за травмы паха. В прошлом сезоне более успешно сходил в аренду в «Хаддерсфилд», за который провел 19 матчей, а в 13 оказывался в стартовом составе. Забил два гола и сделал две голевые передачи. Но нужно понимать, что речь о «Хаддерсфилде», которому атаковать было сложнее всего. Тем не менее впечатление Смит-Роу произвел и там.

Артета недавно признавался, что ему нравится игра Смита-Роу, а также его потенциал, но призывал к терпению. Теперь, видимо, настало время впустить Эмиля, за которым в юности следили «Тоттенхэм», «Челси» и «Барселона», в бой, чтобы дать толчок его карьере, а важнее – подтолкнуть игру «Арсенала» вперед. Сам игрок трезво оценивает свои возможности, но не избегает сравнений с Де Брюйне:

Мне нравится играть на позиции «десятки». Нравится идти к воротам с мячом. Некоторые сравнивают мой стиль со стилем Де Брюйне. И это очень хороший комплимент, потому что он отличный игрок, которого я уважаю. Пытаюсь учиться, смотря, как он играет. Стараюсь прилежно тренироваться рядом с выдающимися игроками, которые меня окружают. Я наблюдал за игрой Хави, Иньесты, когда они были на пике карьеры. Конечно, мне льстят разговоры, что «Барселона» мной интересуется, но я чувствую, что «Арсенал» — правильный клуб для меня.

Может, и не стоит тратить десятки миллионов фунтов, чтобы решить главную проблему «Арсенала»?