Один удар в створ и два неназначенных пенальти. «Саутгемптон» усложнил жизнь лидеру АПЛ «Ливерпулю»

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05 января 2021, 10:29

Позиции «Ливерпуля» во главе чемпионата Англии пошатнулись. «Саутгемптон» обострил интригу. «Соккер.ру» — о непростом положении чемпионов.

В Англии существует поверье о том, что по-настоящему расклад сил в чемпионской гонке становится очевидным в серии матчей после Рождества. И для «Ливерпуля» это плохие новости, потому что команда Юргена Клоппа из девяти возможных очков в последних трех матчах набрала лишь два. «Красные» по-прежнему физически находятся во главе турнирной таблицы, но виртуально занимают только третье место, потому что у «Манчестер Юнайтед» столько же очков, однако на игру меньше, а у «Манчестер Сити» на четыре очка меньше, но и две игры в запасе. Так что акулы из Манчестера потенциально могут быть выше «Ливерпуля».

Для «красных» поражение от «Саутгемптона» стало вторым в нынешнем сезоне. Но этому проигрышу предшествовали две тревожные ничьи: с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0). Перед данной серией «Ливерпуль» с впечатляющим счетом 7:0 разгромил «Кристал Пэлас» и, кажется, вывалил весь голевой запас на эту несчастную команду. Потому что потом как отрубило: один гол в трех матчах – не похоже на привычную команду Клоппа. И в той игре с «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» нанес восемь ударов в створ. Тогда как в трех следующих матчах точных попыток было всего семь. «Ливерпуль» не смог забить в двух подряд матчах чемпионата Англии впервые с мая 2018 года.

Интересно, что и для «Саутгемптона» матч получился особенным, потому что к нему «святые» подходили с целым ворохом проблем. Они не могли выиграть в четырех матчах подряд и не забивали в трех встречах кряду. В серию вошли ничьи с «Арсеналом» (1:1), «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (0:0), поражение от «Манчестер Сити» (0:1). А теперь удалось собраться с силами и сосредоточиться.

Застали врасплох

«Ливерпуль» может сетовать на проблемы с составом и травмы в линии обороны. В центре защиты пришлось выходить паре Хендерсон – Фабиньо, а это номинальные полузащитники. Но и у «Саутгемптона» состав не был идеальным. А для середняка потери ключевых игроков куда важнее, чем для топового клуба. Вратарь МакКарти пропускал игру из-за положительного теста на коронавирус, а Вестергор, Ромеу и Адамс были травмированы. Более того, по истечении получаса встречи травму получил и Дженепо, который на своем левом фланге создал серьезные проблемы Александеру-Арнольду, проведшему один из худших своих матчей.

Ключом к успеху «Саутгемптона» стал мощный стартовый натиск, который привел к голу уже на второй минуте после ошибки того самого Александера-Арнольда, стандарта в исполнении Уорда-Прауса и гола Ингса в ворота своей бывшей команды. Причем по итогам всего первого тайма такой исход нельзя было назвать случайностью, поскольку по ударам за стартовые 45 минут наблюдалось примерное равенство – 4:5 в пользу «Ливерпуля», а в створ обе команды на двоих попали один раз – Ингс как раз и отметился.

После перерыва «красные» поднажали, статистика ударов изменилась – 17:7 в пользу «Ливерпуля». Но что парадоксально, удар в створ команда Клоппа нанесла только один раз – Мане отметился на 75-й минуте. И это самый поздний первый удар в створ для «красных» в АПЛ , начиная с декабря 2015 года. Во многом такие показатели были достигнуты благодаря самоотверженной игре «святых» в обороне. Только Уокер-Питерс, Беднарек и Стефенс блокировали мяч у своей штрафной и в ней по семь раз.

В игре «Ливерпуля», который вынужден был перестраиваться из-за изменений в защите, отсутствовала привычная искра и азарт. Команда Клоппа работала на холостых оборотах и даже те, кто обычно создавал остроту и динамику, как-то растворились. Салах и Фирмино не попадали в створ, а Робертсон и Александер-Арнольд не организовали фланговой глубины атак. Проведшего бесславный матч Трента вовсе заменили на Милнера. Пожалуй, только Мане напоминал самого себя активностью, но ее оказывалось недостаточно, когда соперник выкладывается на все сто.

Реакция и претензии

Интересно, что тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль после матча на эмоциях сказал одну сакраментальную фразу, правда, она таковой является в России:

У меня были слезы на глазах из-за ветра! Но я очень гордился ребятами, когда видел, как они борются изо всех сил. Против «Ливерпуля» нужно было провести идеальную игру, и мы это сделали. Мы оказались под сильным давлением, а ключевую роль играла наша оборона штрафной. При этом мы еще пытались играть в футбол. И у нас получилось. Это была напряженная игра. У меня почти пропал голос, а ребята устали. Но так и должно быть, если мы хотим побеждать сильнейших.

Клопп тоже бросил парочку крылатых фраз, но он был ощутимо раздражен произошедшим. Потеря очков с «Саутгемптоном» не входила в его планы явно:

Что меня разочаровало? А какой выбор? Очевидно, что старт игры. Причем не только гол, но и сам старт. А «Саутгемптон» поздравляю – он заслужил. Ведь точно знали, что можно ждать от соперника. Нас это не должно было удивлять, но мы выглядели удивленными. Это же не ракетостроение. Мы должны были добиться большего, но сыграли им на руку с самого начала. Они приложили массу усилий, а мы принимали неверные решения. Так бывает, когда не хватает импульса. У нас должно быть больше моментов.

Но что не совсем характерно для Клоппа, так это отсылки к судейству. А тут они были. Он указал на два момента. Во-первых, на игру рукой Стефенса после удара Вейналдума. Во-вторых, на падение Мане после контакта с Уокером-Питерсом. Все это в штрафной.