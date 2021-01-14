«Вест Хэм» — «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 19-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Бернли», который пройдет 16 января 2021 года.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» не проигрывал в трех последних турах АПЛ. Команда из Лондона сначала разделила очки с «Брайтоном» (2:2) и «Саутгемптоном» (0:0), а затем победила на выезде «Эвертон» с минимальным счетом 1:0.
В турнирной таблице «молотобойцы» занимают десятое место. От зоны еврокубков «Вест Хэм» отстает на шесть очков. В трех последних домашних матчах команда не выигрывала.
«Бернли»
На счету «Бернли» 16 очков, которые располагают команду на 16-м месте в рейтинге. 12 января «бордовы» с минимальным счетом уступили на своем поле «Манчестер Юнайтед» (0:1).
До этого «Бернли» отметился четвертой победой в сезоне, когда переиграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В восьми выездных встречах команда одержала только одну викторию.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» — 1.819
- Ничья – 3.710
- Победит «Бернли» — 4.890
Статистика
- «Вест Хэм» выиграл три из пяти домашних матча против «Бернли»
- «Бернли» не побеждал в четырех из пяти прошлых поединках на выезде
- В четырех из пяти предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
«Вест Хэм» в этом сезоне выглядит на голову сильней, чем «Бернли». «Молотобойцы» стабильно берут очки и результативно играют в атаке, чего не скажешь о «бордовых».
Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 1.819 в букмекерской конторе Pinnacle.