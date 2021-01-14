«Вест Хэм» — «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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14 января 2021, 17:08

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 19-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Бернли», который пройдет 16 января 2021 года.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» не проигрывал в трех последних турах АПЛ . Команда из Лондона сначала разделила очки с «Брайтоном» (2:2) и «Саутгемптоном» (0:0), а затем победила на выезде «Эвертон» с минимальным счетом 1:0.

В турнирной таблице «молотобойцы» занимают десятое место. От зоны еврокубков «Вест Хэм» отстает на шесть очков. В трех последних домашних матчах команда не выигрывала.

«Бернли»

На счету «Бернли» 16 очков, которые располагают команду на 16-м месте в рейтинге. 12 января «бордовы» с минимальным счетом уступили на своем поле «Манчестер Юнайтед» (0:1).

До этого «Бернли» отметился четвертой победой в сезоне, когда переиграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В восьми выездных встречах команда одержала только одну викторию.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» — 1.819

Ничья – 3.710

Победит «Бернли» — 4.890

Статистика

«Вест Хэм» выиграл три из пяти домашних матча против «Бернли»

«Бернли» не побеждал в четырех из пяти прошлых поединках на выезде

В четырех из пяти предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Вест Хэм» в этом сезоне выглядит на голову сильней, чем «Бернли». «Молотобойцы» стабильно берут очки и результативно играют в атаке, чего не скажешь о «бордовых».

Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 1.819 в букмекерской конторе Pinnacle.