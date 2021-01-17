Конте без побед над «Ювентусом», а у Пирло прорыв. Дерби Италии определит чемпиона

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17 января 2021, 13:00

Если «Ювентус» обыграет очередных миланцев – вернется в гонку.

У Пирло 4 победы в новом году

«Ювентус», как подобает серийным убийцам, которых не поймали и не наказали, системно подходит к охоте. Учли детскую ошибку – поражение от «Фиорентины» 0:3 после победы над «Пармой» с разницей в четыре мяча.

Соперники этого года пропустили 13 голов от атаки Пирло, которую сам тренер не спешит хвалить. Но «Ювентус» вернулся к тому, что получалось, независимо от наполнения матчей – идет без осечек в итальянских турнирах.

Пирло играл «4-4-2», сделав исключение лишь для Кубка. Напарники у Бонуччи разные, хавбеки постоянно меняют позиции. Сформировал скелет за счет правого фланга и двух дуэтов форвардов, связанных через Роналду, который почти в 36 лет может совершить голевой рывок на 91-й минуте.

«Интер» — заложник догм тренера

«Ювентус» — сам клуб маньяк-чемпион, а вот в миланском клубе такой человек один – тренер. Ханданович, Видаль или Лукаку, хотя не первый год в большой игре, подчиняются его приказам. Артуро вернулся – сработала критика.

И никуда не уходил Конте, которого Пирло назвал своим учителем. Антонио – упрямый, поэтому «Интер» будет играть «3-5-2», независимо от тактики «Ювентуса». И вот тут для миланцев начинаются проблемы.

По многим голам, пропущенным в 2021-м – ошибались во всех играх года, заметно, у Конте перебор с плотностью в защите. Бастони, де Врей и Шкриньяр мешают друг другу, а подбор за соперниками. Самое время рассказать о самом свежем и интересном в тактике Пирло.

Андреа нашел работающую фишку

«Ювентус» давно не был таким вертикальным. Пирло понял, что у него нет ни одного сформированного полузащитника. Рэмзи лучше, когда ему устраивают встряску, дело не в возрасте, Аарон всегда был нестабильным.

Кьеза готов играть, где прикажут, хоть в защите. МакКенни стал любимчиком экспертов, отдает передачи под удар пяткой, связал линии команды, заслужил все комплименты. Молодой американец дерзкий и универсальный, но Рабьо и Бентанкур тоже ищут себя.

Артур и Кулусевски – аналогично. Пошла тонкая наладка, частая смена ролей. Пирло в этом специалист, имел личный опыт. Хаос, который создают, оказываясь на полуфлангах и совершая вертикальные забросы в стиле как раз «Интера», оказался эффективным.

На краях поля ключи в Дерби Италии

У «Интера» и «Ювентуса» 54 Скудетто в сумме. Именно матч между этими соперниками получил громкое название Дерби Италии. Играют с 14 ноября 1909 года, и хотя по официальным победам счет 108:71 в пользу «Ювентуса», самый важный матч всегда следующий.

И если чемпион обыграет еще и «Интер», то миланским клубам может не хватить дыхания для подъема из глубины на самую вершину. Моральная сторона вопроса важна. Если «Ювентус» выиграет, то Пирло увидит – его тактика заработала, игроки ее приняли.

Плевать, что у «Интера» есть Ханданович и плотная тройка защиты. Плевать, что Хакими прекрасно чувствует поле и может задавить молодого Фработту. Если «Ювентус» разбегается, то «Интер» увидит, что снова не сильнее. Ключи на краях поля, ведь есть не только Хакими, но и Данило. У бразильца 1 гол, 3 ассиста и рекорд команды по перехватам.

У вечных врагов дыры в защите

Подбор мяча у команд слабый. У «Ювентуса» попросту нет чистого опорника, Артур – игрок для передач, а не глубокого разрушения. У «Интера», хотя Брозович помогает Барелле и Видалю, структура игры тоже допускает разрывы между линиями.

Поэтому контратаки так важны. Фработта и Данило делали ассисты. Роналду поможет Рэмси и Кьезе нагрузить Хакими работой в защите. И это важно, ведь природа игры команды Конте, с учетом особенностей Мартинеса и Лукаку, подразумевает низкую линию защиты и акценты на вертикали и контратаки.

А «Ювентус», где в новом году высокая линия из двух центральных, все чаще пользуется одной ловушкой: начинает атаки резко, старается протащить мяч, ведь позиционно ломать стены в Серии А им по-прежнему непросто. Против «Дженоа» в Кубке Италии зашли в овертайм – потеряли преимущество с 2:0, как и «Интер» против «Фиорентины».

Пирло спасла настырность 21-летнего тунисца Рафьи Хамзы, а Конте выручил великолепный Лукаку – головой вколотил мяч в сетку ворот «Фиорентины» на 119-й минуте. Но пропускали и те, и другие, так что сегодня, невзирая на возможность увидеть шесть центральных защитников с первых минут, можем ждать голы в ворота Хандановича и Щесны.

У Конте нет побед над «Ювентусом»

Кто забьет больше? Нет сомнений, что Мартинес и Лукаку – форварды мирового уровня. Мората таковым является, если избегает офсайдов, а про Роналду всё знаете. Но важно качество финальных передач. «Интер» не смог наиграть Эриксена – еще одно доказательство, что правила Конте порой работают против его команды.

Тогда как «Ювентус» свободнее перескакивает со схемы на схему. Пирло увидел ключ к победам в смене позиций и исполнителей. А вот «Интеру» сложно предпринимать смелые ходы, по кадрам команда скромнее, поскольку только Перишич, Гальярдини и Санчес на подхвате, а Эриксен и Сенси выпали из обоймы, как и Наингголан, ушедший в «Кальяри».

Вот и выходим через анализ тактики и стратегии на ключевую разницу между «Ромой», «Интером», «Миланом» и «Ювентусом». Первой тройке надо показать максимум, чтобы оказаться претендентом на Скудетто. И в римском дерби, и в матче Пиоли против Пирло могли увидеть – «волки» и «россонери» с трудом выдерживают высокий темп сезона.

«Интер» четвертым местом в группе ЛЧ доказал, что выносить всех подряд не может и не умеет. А три матча подряд, когда не победили в основное время, лишь напомнили, почему в прошлом году «Интер» старался, а чемпионом стал «Ювентус», опередив соперника на один пункт. Все просто — в очных матчах дважды победил Сарри.

И Пирло для повторения того результата стоит отказаться от тренерской банальности, которой злил фанатов в прошлом году. Теперь догоняет, «Ювентус» за счет 8 хавбеков (все более созидательные, чем оборонительные), 6 центрбеков и трех нападающих – Роналду, Дибала и Мората, возвращается в борьбу.

Понятно, что далеки от идеала, ведь Пирло не перестал отмечать минусы своей команды, а соперники заставляют нервничать. Но именно сегодня поймем, придумали ли фанаты Серии А чемпионскую интригу или она реальна? После матча «Милана» и «Ювентуса» наступило легкое разочарование – претендент не сдал экзамен.

Есть еще один, более предсказуемый, но под предводительством Конте. У Антонио 4 официальных матча против «Ювентуса» и 4 поражения. Агрессивный тренер устал уступать клубу, которому отдал треть жизни. Но на словах обыграть Пирло проще, чем на деле. Сегодня ничья будет в пользу «Милана», победа «Интера» — психологический перелом, а успех «Ювентуса» вернет к тому, где Серия А находится с 2012-го.

Как показали попытки отобрать корону у «Ювентуса» в исполнении «Ромы», «Наполи», «Лацио» и «Интера», вся соль была в очных матчах. Нужны победы тет-а-тет, чтобы сломать «Ювентус» и найти чемпионское озарение.