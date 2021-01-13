ПСЖ и «Марсель» сразятся за Суперкубок. Последняя их встреча закончилась 5 удалениями и расистским скандалом

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13 января 2021, 16:37

В середине холодного января Франция преподносит горячее противостояние ПСЖ и «Марселя». «Соккер.ру» предвкушает острую битву за Суперкубок.

Во времена пандемии случаются всякие неожиданности. Например, матч за Суперкубок Франции посреди недели в середине января. Но игра между ПСЖ и «Марселем» самоценна при любом окрасе, особенно если на кону стоит готовый трофей. У этого матча, который пройдет в Лансе, есть сразу несколько интересных особенностей.

В первую очередь, конечно, это острота противостояния, которая стала особенно режущей после последнего поединка ПСЖ с «Марселем», который состоялся 13 сентября на «Парк де Пренс». В той игре со счетом 1:0 неожиданно победили провансальцы. Но лучше всего накал страстей характеризует фраза, сказанная экс-игроком «Лиона», а теперь консультантом канала Canal+ Сиднеем Гову: «Это уже не футбол». 17 желтых карточек, пять удалений, плевок Анхеля Ди Марии, расистские оскорбления со стороны Альваро Гонсалеса в адрес Неймара, которого оппонент якобы назвал «сыном обезьяны»…

Эхо того матча еще долго разносилось по СМИ и превращалось в потоки грязи, которые выливали друг на друга как участники конфликта, так и болельщики, сыпавшие потом угрозами в адрес Гонсалеса и его семьи. «Такой человек не заслуживает ни моего взгляда, ни моего уважения», — сказал Альваро о Неймаре. Бразилец называл Гонсалеса «идиотом» и не только. Можно себе представить, какой там эмоциональный фон.

Тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал прошлую встречу так:

В конце этот матч вышел из-под контроля. Но это больше было из-за провокаций парижан, а не из-за нас. Хочу отметить, что и в этой игре мы будем действовать интенсивно и агрессивно.

Впрочем, Гову уверен, что на этот раз стороны будут более сдержанными:

Надеюсь, что теперь футбола будет больше. Верю в это. Что касается возможной встречи Неймара и Гонсалеса на поле, то я этого не боюсь. Неймар в принципе любит провоцировать, контролируя мяч. Он будет рад оказаться в зоне Альваро с мячом и спровоцировать его. Но и у Гонсалеса есть характер. Он будет рад ответить Неймару. Главное – не перегибать. Дуэль должна быть интересной.

Это была первая победа «Марселя» над ПСЖ аж с 2011 года. Знаковое событие для такого принципиального противостояния двух ненавидящих друг друга соперников. И если в турнирном плане в последние годы острота борьбы снизилась из-за растущего класса ПСЖ , то в эмоциональном она остается на высоте. А последний матч еще больше разогрел ее и поставил эту битву над всеми спортивными и турнирными раскладами. Они уже готовятся к этой игре словно к войне. Тот же Неймар обещал как следует отомстить Гонсалесу: «Мы встретимся снова, и тогда футбол будет на моих условиях». Хотя Кейлор Навас сразу отмахивается от таких мотивов:

Речь не идет о мести. В прошлой игре произошло кое-что, чего не должно происходить в футбольном матче. Мы хотим побеждать, играя в футбол и оказываясь лучше соперника. Как профессионалы, мы должны знать, что у нас хорошо получается, а что – нет. Вероятно, тогда не удалось совладать с эмоциями.

Помимо прочего, этот матч станет большим испытанием для Маурисио Почеттино, который только возглавил ПСЖ . Для него это всего третий матч у руля парижан, но сразу возможность поднять трофей.

Мы понимаем, что на кону стоит титул. Но для меня победа – это вопрос чести. Это особенная игра, с особой мотивацией. Мы знаем, что такое «Марсель» в качестве соперника. Я прекрасно помню, какие эмоции связаны с играми против «Марселя», потому что полтора года играл за ПСЖ .

Но Почеттино только осваивается в Париже. Вряд ли по первым двум матчам можно делать выводы о том, что он изменил. Парижане сыграли вничью с «Сент-Этьеном» (1:1) и разгромили «Брест» (3:0). Не увидел особого почерка аргентинца пока и Виллаш-Боаш:

Я не вижу особых изменений на данный момент. Это все та же команда, основанная на индивидуальностях. Разве что они по-другому стали защищаться при стандартах, а Верратти стали использовать чуть выше.

Согласен с ним и все тот же Гову, который считает, что в Париже от Почеттино и не требуется колоссальной перестройки:

Я не думаю, что он будет проводить революцию в стартовом составе. Костяк будет тем же, что и при Тухеле, потому что ресурс такой же. Сегодня у тренера больше управленческая роль. Он должен заставить ПСЖ играть единой командой.

Руководство ПСЖ не отличается терпеливостью. Понятно, что никто не смотрит на матч с «Марселем» как на решающую веху. Однако от результата будет зависеть многое, в том числе настрой, с которым парижане продолжат чемпионскую борьбу и будут готовиться к встречам Лиги чемпионов с «Барселоной».

Для «Марселя» этот матч тоже в своем роде установочный, потому что в последних турах провансальцы стали терять темп, участились осечки. При этом «Марсель», имея на два матча в Лиге 1 меньше, чем конкуренты, по сути, участвует в чемпионской гонке. Если он выиграет два перенесенных поединка, то будет отставать от ПСЖ и «Лилля» на одно очко, а от лидирующего «Лиона» — на два. Успех в этой встрече станет достойным трамплином.

Напоследок пару слов скажем о месте проведения игры. Это Ланс. Впервые с 2009 года матч за Суперкубок Франции проводится на территории страны, а не за рубежом. Причины понятны – пандемия. Хотя до декабря не было ясно, где именно состоится встреча. Рассматривались девять возможных городов-кандидатов. Но стадион «Ланса» выиграл по ряду критериев: от стоимости аренды до качества газона.