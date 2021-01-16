«Монако» Ковача бьет клубные рекорды. Монегаски ввязались в борьбу за призовые места

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16 января 2021, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает о преображении монегасков.

Новый 2021 год начался очень удачно для «Монако». В трёх январских матчах клуб из крохотного княжества одержал три победы с общей разницей голов 11:4. Это позволило команде Александра Головина приблизиться к группе лидеров. Монегаски отстают от «Лиона» на четыре, а от «Пари Сен-Жермен» и «Лилля» на три очка. По набранным очкам, ибо «Монако» провёл на матч больше. Но и так получается неплохо.

Главный тренер Нико Ковач (а куда же он без младшего брата Роберта) установил клубное достижение. В первых 20 матчах под руководством немецкого специалиста «Монако» набрал 36 очков. Что на три очка больше, чем было у Леонарду Жардима, самого успешного тренера клуба в XXI веке. Чтобы превзойти португальца по другим показателям, братьям Ковачам нужно сделать ещё немало. Например, такую малость — выиграть чемпионат Франции. Жардим делал это (и многое другое) уже в условиях гегемонии ПСЖ . Он, собственно, был единственным, кто эту гегемонию нарушил.

Миссия братьев Ковачей

Назначение братьев Ковачей прошлым летом вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, каталонец Роберт Морено не успел провалиться в отведенный ему небольшой срок, поэтому отставка недавно назначенного тренера вызвала некое непонимание. Братья же за недолгое время — менее полутора лет пребывания в «Баварии», успели заработать специфическую репутацию. С одной стороны, мюнхенцы исправно собирали урожай домашних трофеев. А с другой, флагман немецкого футбола порой выглядел не вполне серьёзно. Что и привело к досрочному увольнению Нико и Роберта. Надо отметить, что наследство они оставили приличное. Флику грех жаловаться. Небольшой ремонт, и «Бавария» превратилась в чудовище, пожирающее всех. Кстати, в текущем сезоне она таковым не является. Видимо, запасы, оставленные братьями, исчерпаны.

Но вернёмся к «Монако», который при Ковачах тоже порой выглядел несерьёзно. Впрочем, монегаскам не привыкать. Таковыми они стали и при позднем Жардиме, оставались при втором пришествии португальца, да и Морено не смог до конца выправить ситуацию. При Тьерри Анри команда из княжества была просто смешной. «Монако» Ковачей мог надрать уши и не только чемпиону, разгромить «Бордо», но при этом выбросить белый флаг в Лионе и развалиться на «Луи Втором» под ударами «Ланса». В начале декабря монегаски проиграли три встречи подряд. Возможно, владелец клуба Дмитрий Рыболовлев в этот момент усомнился в правильности своего назначения. Однако затем команда стала выходить из кризиса, причём стремительно. Учитывая проблемы парижан, — отставка Томаса Тухеля, коронавирус у нового тренера Маурисио Почеттино, шансы «красно-белых» обойти столичный клуб в итоговой таблице есть. С «Лионом» и «Лиллем» тем более можно потягаться. Поэтому «Монако» способен взлететь высоко, а то и очень высоко.

В ожидании Головина и Лекома

Прошлогодние уже проблемы монегасков можно объяснить потерями двух ведущих игроков. Александр Головин получил мышечную травму ещё на старте сезона, в конце августа. Выздоровление и восстановление затянулось на четыре месяца. Только в конце ноября российский полузащитник приступил к тренировкам, а в январе впервые после длительной паузы попал в заявку. Аккурат на матч с «Лорьяном». В той игре Александр вышел в середине второго тайма, а уже через 10 секунд принимал поздравления от товарищей. Его гол в ворота «хеков» стал не победным, но во многом переломным. «Монако» выиграл 5:2 в гостях и запустил свою победную серию. Нико Ковач много раз говорил, насколько важен для команды Головин. Поэтому не спешит резко вводить Александра. Выпускает на замены. Возможно, Александру хочется проводить на поле больше времени. Но существует опасность рецидива травмы, поэтому стоит потерпеть.

Во втором январском матче место в воротах снова занял Леком. Осенью Бен получил повреждение руки и пропустил два месяца. Вито Манноне и в молодости не отличался ни стабильностью, ни надёжностью, а сейчас и подавно. Однако стоит признать, что итальянец очень вовремя появился летом в составе «красно-белых». И хотя второй вратарь был небезупречен, всё же Вито позволил команде Ковача избежать куда больших проблем. Возвращение Лекома порадовало болельщиков, но в недавнем матче с «Монпелье» Бен снова не играл, а Вито пропустил два мяча, чем едва не поставил под сомнение выигрыш монегасков. Но всё же скоро и Головин, и Леком вернуться в строй, что, бесспорно, добавит мощи «Монако». А вот на Сеска Фабрегаса пока рассчитывать не приходится. Испанский полузащитник повредил малоберцовую кость и выпал из обоймы на продолжительное время.

Растущий и голодный организм

Без Головина же и Фабрегаса средняя линия не может работать с полной отдачей. Тчуамени, несмотря на юный возраст — 19 лет, умело заведует опорной зоной. 21-летний Юссуф Фофана ему успешно помогает. А вот с атакующими полузащитниками есть сложности. Из-за отсутствия Александра и Сеска Нико Ковач перепробовал в средней линии нескольких молодых футболистов. Лучше всего получается у Софьяна Диопа, который уже успел забить пять мячей. Однако пока существует разрыв между защитой и нападением. При том, что атака едва ли не сильнейшая линия «Монако».

Хороший сезон проводит капитан команды Виссам Бен-Йеддер, забивший десять мячей. Столько же на счету Кевина Фолланда, но немцу порой не достаёт стабильности. Яркие матчи он чередует с бледными. Большего ждут от Виллема Жеббеля (в нашей прессе его частенько называют Геббельсом). Парень уже какой год ходит в перспективных, но никак не может перейти на новый уровень. Но если заработает в полную мощь полузащита, то и нападение начнёт работать с большей отдачи.

Оборона — самая молодая линия команды. Только правого защитника Рубена Агилара можно отнести к опытным футболистам, а также чилийца Гильермо Марипана, который скорее игрок ротации, нежели основной. Центральным защитникам Акселю Дисаси и Бенуа Бадьяшилю 22 года и 19 лет соответственно. Левому — Кайо Энрике — 23. Поэтому неизбежны и ошибки, и нестабильность. И большое количество пропущенных мячей. Но Нико Ковач терпеливо даёт молодым защитникам возможность сыграться, притереться друг к другу. Не исключено, что в скором времени Дисаси с Бадьяшилем получат и солидные контракты, и выгодные предложения, и приглашения в сборную Франции.

Потенциал у «Монако» имеется. Осталось его реализовать. Январские матчи добавили оптимизма. Что не только обнадёживает, но и обязывает. Прошлогоднее девятое место будет воспринято как неудача. Поэтому от Нико и Роберта требуется многое. Главное — вовремя и аккуратно ввести в состав травмированных Головина, Лекома и Фабрегаса. Затем — избежать глубокого спада. А после — не допустить внеплановых потерь. И, пожалуй, всё. Но и этого немало. Подождём. И порадуемся выходу монегасков из тени.