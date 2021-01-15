«Лацио» впору спохватиться, «Рома» хочет влезть в борьбу за Скудетто. Римское дерби — вечная война

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15 января 2021, 19:30

Они сделают ваш вечер пятницы.

Сегодня состоится первое Дерби делла Капитале нынешнего сезона и 2021 года. Волей календаря «Лацио» и «Рома» не встречались почти год: предыдущая встреча датирована 26 января 2020 года, и это был матч второго круга прошлого розыгрыша Серии A. Но чем дольше предвкушение — тем острее ощущения, не так ли?

Турнирное положение

В прошлом сезоне «Лацио» выиграл у «Ромы» путевку в Лигу чемпионов: соседи по Вечному Городу финишировали на 4-й и 5-й строчках в Серии A, между которыми есть серьезное отличие. «Орлы» набрали на 8 очков больше «волков». В этом сезоне успешнее пока выступает «Рома», которая после 17 туров идет на третьем месте с 34 очками. У «Лацио» 28 баллов, и это восьмое место.

Таким образом, между командами Паулу Фонсеки и Симоне Индзаги 6 очков. В зависимости от результата сегодняшнего дерби эта дистанция может сократиться до 3 очков, увеличиться до 9 или остаться неизменной. Команды остаются прямыми конкурентами за путевку в Лигу чемпионов, поэтому исход очной встречи может предопределить их судьбу в текущем сезоне.

Например, если «Лацио» отстанет от «джаллоросси» на 9 очков, дотянуться до соседей будет очень непросто. С другой стороны, сократив отставание от «Ромы» до 3 баллов, «орлы» практически «обнулятся» перед вторым кругом и оставят за собой хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов во второй раз подряд.

«Лацио» и «Рома» в сезоне 2020/21

События в Серии A развиваются с головокружительной скоростью, сегодня 18-й тур стартует с битвы-блокбастера, по которой мы успели соскучиться. У «Лацио» нынешний сезон складывается не лучшим образом: команда Симоне Индзаги одержала всего лишь 8 побед в 17 матчах и окопалась в середине турнирной таблицы. Год назад после 17 туров «орлы» летели третьими, выиграли 11 матчей и набрали на 9 очков больше, чем имеют сейчас.

Впрочем, в начале 2021 года «Лацио» на подъеме: после ничьей с «Дженоа» одержаны победы над «Фиорентиной» и «Пармой». Всего лишь во второй раз в этом сезоне «бьянкочелести» побеждают в двух турах Серии A подряд. Серии из трех побед еще не было, но ее можно составить, если получится сегодня выиграть в дерби.

Что касается «Ромы», то команда Паулу Фонсеки прошла первые 17 туров почти так же, как в дебютном сезоне португальца у руля «волков»: год назад было 35 баллов, сейчас — 34. Как и «Лацио», «Рома» набрала 7 из 9 возможных очков в трех матчах 2021 года. Одержав победы над «Сампдорией» и «Кротоне», «Рома» преобразовала трехматчевую победную серию в четырехматчевую беспроигрышную результативной ничьей с «Интером» (2:2).

Предыдущие матчи

В прошлом сезоне оба Дерби делла Капитале завершились с одинаковым счетом 1:1. В матче первого круга на гол Александара Коларова с пенальти ответил Луис Альберто, во втором круге счет снова был открыт «Ромой» (Эдин Джеко), а «Лацио» удалось отыграться благодаря точному удару Франческо Ачерби. В сезоне 2018/19 римские команды обменялись домашними победами, причем победитель забивал 3 мяча: «Рома» выиграла 3:1, а «Лацио» ответил разгромом со счетом 3:0. Каких-то интригующих тенденций в истории встреч римских команд не замечено: в этом противостоянии заранее никогда нет явных фаворитов и очевидных аутсайдеров.

Новости команд и тактика

«Лацио»

Симоне Индзаги накануне римского дерби не может рассчитывать на вратаря Томаса Стракошу (травма бедра), Мохамеда Фареса (травма голени) и Сенада Лулича, который спустя 11 месяцев вернулся к тренировкам, но пока не готов броситься бой. Из хороших новостей — возвращение Хоакина Корреа, который залечил повреждение икроножной мышцы.

В отсутствие Стракоши в ворота сыграет Пепе Рейна, к чему мы уже привыкли, а Симоне Индзаги должен подумать над тем, как с наибольшей эффективностью заставить свою команду по ходу матча трансформировать фирменную схему 3-5-2 в более оборонительный вариант 5-3-2. Одна из основных задач «Лацио» — лишить «Рому» маневра вблизи своих ворот. Джеко в компании Мхитаряна и Пеллегрини составляют опасную связку.

Центральные защитники должны выстроиться в компактный блок, с флангов их будут подпирать Лаццари и Марушич, которым придется действовать глубже, чем обычно, а ключевым футболистом в построениях «Лацио» станет Сергей Милинкович-Савич, который должен организовывать продвижение мяча вперед. Скорее всего, с первых минут рядом с Иммобиле сыграет Кайседо, так как Корреа после травмы.

Ориентировочный состав «Лацио» (3-5-2): Рейна — Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич — Кайседо, Иммобиле.

«Рома»

В команде Паулу Фонсеки нет новых травм, но и старых достаточно, чтобы это было проблемой. Четыре игрока не смогут помочь «Роме»: вратарь Антонио Миранте, Педро, Николо Дзаньоло и Рикардо Калафьори. Судя по всему, «Рома» выстроится по схеме 3-4-2-1, а место в воротах займет еще один испанский вратарь Пау Лопес.

Состав «Ромы» читается: Смоллинг, Манчини и Ибаньес в центре обороны, Карсдорп и Спинаццола на флангах, Вильяр и Верету в центре поля, на острие Эдин Джеко, а «под ним» Мхитарян и Пеллегрини. Предположу, что в составе «Ромы» именно эти два футболиста сыграют ключевую роль. От того как Генрих и Лоренцо будут избегать попадания в ловушки «Лацио», зависит качество и количество опасных моментов, созданных «орлами».

Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-2-1): Лопес — Ибаньес, Смоллинг, Манчини — Карсдорп, Верету, Вильяр, Спинаццола — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

Прогноз «Соккер.ру»: у «волков» преимущество в форме на протяжении всей кампании, прекрасный сезон проводит Генрих Мхитарян, который с удвоенной энергией сыграет в дерби. «Лацио» не будет мальчиками для битья, но «Рома» сейчас креативнее и искуснее, поэтому ставим на победу подопечных Паулу Фонсеки — 2:1.