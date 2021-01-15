В финале Суперкубка Испании будет Эль Класико. Но не то, которого ждали

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15 января 2021, 12:22

«Реал» не начнет год с завоевания трофея.

Баскские клубы составили мощную конкуренцию грандам в Суперкубке Испании

В среду «Реал Сосьедад» на равных сражался с «Барселоной», и хотя владение было за каталонцами, моменты по ходу основного и дополнительного времени чаще возникали у ворот Марка-Андре тер Штегена, который стал лучшим игроком первого полуфинала. Немецкий вратарь несколько раз по-настоящему выручил «Барсу» во время игры, а серию пенальти начал двумя сэйвами, справившись с ударами Орхильеса и Оярсабаля.

Удивительный факт: «Барселона» принимала участие в серии пенальти впервые за почти 23 года, в предыдущий раз «сине-гранатовые» участвовали в «лотерее» в апреле 1998-го, когда вырвали у «Мальорки» Кубок Короля в финале турнира (1:1, 5:4 по пенальти). «Реал Сосьедад» тоже был повержен в серии после ничейного матча, хотя плохо били футболисты обеих команд — Де Йонг попал в штангу, а Гризманн отправил мяч в андалузские небеса.

Два гола Рауля Гарсии = две результативные ошибки Лукаса Васкеса

«Реал Сосьедад» был близок к выходу в финал, а «Атлетик» вышел туда, обыграв «Реал». Это не та игра, после которой нужно проводить большой разбор полетов, отчитывать Зидана за какие-то решения или, напротив, за нерешительность, искать непременные изъяны в игре «Мадрида». Ничуть не бывало, обе команды показали содержательный футбол и реализовали свои планы на игру. «Реал» был достаточно убедителен, особенно во втором тайме, но столкнулся с невезением в атаке и индивидуальными ошибками одного футболиста в обороне.

Постфактум можем сказать, что ключевую роль в поражении «сливочных» сыграло отсутствие из-за травмы основного правого защитника Дани Карвахаля. Подменял его Васкес — вингер, которого Зидан уже неоднократно использовал на краю обороны, и прежде прилежный Лукас не подводил, а вот в Малаге с ним случилось затмение. Испанец совершил две результативные ошибки в первом тайме: ошибся в передаче при статичном выходе из обороны, а потом нарушил правила в своей штрафной.

В обоих случаях «Атлетик» голами наказал «Реал» за ошибки Васкеса, а если переходить на индивидуальности, главным выгодоприобретателем оказался Рауль Гарсия, оформивший дубль. И это отдельный сюжет, который стоит раскрыть. Месяц назад «Реал» принимал «Атлетик» на «Альфредо Ди Стефано» в рамках Ла Лиги, а Рауль Гарсия вышел на игру таким заряженным, что не заметил, как уже к 13-й минуте получил две желтых карточки.

Раннее удаление форварда во много предопределило результат того матча в чемпионате — «Реал» выиграл 3:1, хотя «Атлетик» и в меньшинстве сражался и кусался, победный мяч команда Зинедина Зидана забила только на 74-й минуте. Гарсия наверняка помнил о том матче и о том, как подвел команду. Форвард отчаянно хотел реабилитироваться, и ему это удалось сполна: забивший два мяча Рауль стал главным героем суперкубковой баталии с «Мадридом». Вендетта удалась.

Суперкубковая вендетта Марселино

Впрочем, вендетта Рауля Гарсии не главная. В первых числах января на тренерском мостике «Атлетика» произошла перестановка: Марселино Гарсия Тораль заменил Гаиску Гаритано. Вообще-то, Марселино должен был побороться за Суперкубок Испании еще в прошлом году: испанский тренер выиграл Кубок Короля с «Валенсией» и вообще успешно работал на «Месталье», однако чудаковатый владелец «Лос Чес» Питер Лим, управляющий клубом из Сингапура, выставил его за дверь. Спустя время отошедший от шока тренер так прокомментировал свой уход из «Валенсии»:

Наступает время, когда хозяин решает избавиться от своих слуг. Первые две недели после отставки я чувствовал раздражение и думал, что решение несправедливо, но потом я понял: мне не в чем себя винить. По большому счету, я не имел никакого отношения к этому решению Лима, ведь я хорошо делал свою работу, и у меня не было проблем с командой. Теперь я просто смотрю в будущее и не оглядываюсь назад, потому что оно того не стоит.

В полуфинале прошлогоднего Суперкубка Испании «Валенсия» под руководством Альберта Селадеса проиграла «Реалу» 1:3, а в этом году Марселино обыграл «Королевский клуб» уже с «Атлетиком». И будет претендовать на главный приз. Кстати, оцените график басков в первые дни работы Марселино главным тренером: 6-го января игра с «Барселоной» в Ла Лиге (поражение 2:3), 14-го января встреча с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании (победа 2:1), 17-го января финал Суперкубка Испании против «Барсы». Знаете другого тренера, который бы начинал работу с трех матчей против этих гигантов?

«Барселона» против «Атлетика» — тоже Эль Класико

Как и «Реал» против «Атлетика». Накануне финала Суперкубка Испании не лишним будет напомнить, что «классическими» в Испании считаются встречи не только между «Реалом» и «Барселоной», в этой же компании «Атлетик» из Бильбао. Только эти три клуба никогда в своей истории не покидали высший свет испанского футбола, поэтому все матчи между ними — Класико.

Понятно, что в финале Суперкубка Испании многие надеялись увидеть другое Эль Класико — встречу «Реала» и «Барселоны», но футбол рассудил иначе. Зидан не испортит свою идеальную статистику финалов, в которых он исключительно побеждает, трофей разыграют Куман и Марселино, которые не выигрывали этот трофей в качестве тренеров. Победителя узнаем поздним воскресным вечером.