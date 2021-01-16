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У «Ливерпуля» 67 домашних игр без поражений. Сульшер настраивается прервать серию

16 января 2021, 21:47
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Чемпионский экзамен для футболистов МЮ.

Важно знать о «Ливерпуле»

- «Энфилд Роуд» остался неприступной крепостью, даже когда на стадион перестали пускать привычные толпы фанатов. «Ливерпуль» не уступал дома с апреля 2017-го, уже 67 игр подряд. В АПЛ серия насчитывает 46 матчей, причем в 42 случаях речь о победах. До рекорда «Челси» из 86 поединков без поражений в родных стенах еще далековато, но 67 матчей – солидная серия;

- у Юргена по-прежнему проблемы с кадрами в центре защиты. Матип не успевает набрать форму, хотя некоторые издания ставят его в основу. Ван Дейк может вернуться чуть быстрее, чем думали, но Вирджил, как и Джо Гомес не сыграют именно против МЮ. Напарником Фабиньо в центре может стать Филипс, а если нет – Хендерсон. Но обе опции не идеальные;

- есть и хорошие новости. Тьяго Алькантара вернулся после травмы. Медленно набирает форму, должен выйти в центре, ведь важно не проиграть середину поля. Даже если Хендерсон сыграет в полузащите, у МЮ есть Фред, Фернандеш и Погба, кроме МакТоминэя. Заруба хавбеков будет знатной. Алькантара с его игровым интеллектом вовремя подъехал;

- травма Жоты ограничила варианты в атаке. А хандра Мане и Салаха должна пройти к матчу против «Манчестер Юнайтед». У Мохамеда 1 гол в четырех последних матчах на фоне слухов о желании сменить клуб, которые Клопп вынужден был комментировать. У Мане 2 гола, но в кубковой игре с детьми из «Астон Виллы», что не показательно. А Фирмино без голов в 4 играх подряд;

- «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в АПЛ на выезде со счетом 1:0. Не смог забить «Ньюкаслу» — 0:0. Не обыграл ВБА – 1:1 дома. После погрома «Кристал Пэлас» в атаке все плохо. А упомянутый выше поединок в Кубке Англии не показательный, поскольку у соперника основа не сыграла из-за вспышки коронавируса. Можно сказать, что у чемпионов АПЛ мини-кризис в нападении. Соперники их изучили, потери не сделали состав и тактику Юргена неожиданной. У немца на поле схема «4-3-3», как обычно.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Филипс), Фабиньо, Робертсон – Хендерсон, Тьяго, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Важно знать о «Манчестер Юнайтед»

- у Сульшера почти нет травмированных игроков. Марсьяль должен успеть поправиться, а если нет – сыграет Кавани, ведь выходил на поле в прошлом туре АПЛ, отбыл глупую дисквалификацию. Но у Оле-Гуннара есть простор для экспериментов, ведь Погба ждут слева в схеме «4-2-3-1». Нужно перекрыть центр цепкими хавбеками, что лучше отбирают мяч;

- в АПЛ у «красных дьяволов» идет шикарная серия из 10 побед в 12 последних матчах. Только «Манчестер Сити» и «Лестер» отбирали у лидера сезона очки, но оба соперника довольствовались ничьими. А теперь у МЮ особый выезд в гости к принципиальному сопернику, поэтому будет классика игры на три результата, но с отличием от предыдущих свиданий – гости в хорошем настроении;

- Сульшер ни разу не проиграл на выезде в АПЛ в этом сезоне. Разгадка простая – по календарю пока избежал встреч с рядом сложнейших соперников. Но также важно учесть тактику клуба из Манчестера. Они учитывают характеристики каждого оппонента. Поэтому на выезде, где нет давления стен «Олд Траффорд», могут сыграть рационально, на результат;

- Бруну Фернандеш стал первым в истории АПЛ футболистом, что выиграл приз «Игрок месяца» 4 раза за календарный год. Награду за декабрь вручили на этой неделе, португалец остается самым главным на поле у МЮ. В новом году уже отметился голом, но потом взял паузу на два поединка. Клопп хвалит португальца, эксперты отмечают его полезность – хавбек стал важным звеном;

- «дьяволы» начали спокойнее играть в защите. В пяти последних играх у них 4 «сухаря». Только «Астон Вилла» их огорчила, но тоже проиграла. Конечно, если у «Ливерпуля» будет настрой, как у «Лестера», то увидим голы в ворота Де Хеа. Вот только даже «лисы» воспользовались автоголом, чтобы сыграть 2:2. Пожалуй, последний раз бездарно в защите МЮ сыграл против «Лейпцига» еще в начале декабря.

Ориентировочный состав МЮ (4-2-3-1): Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу – МакТоминей, Фред – Рэшфорд, Бруну, Погба – Марсьяль (Кавани).

Факты, что помогут сделать ставку

- в 11 последних встречах во всех турнирах у «Ливерпуля» одно поражение от «Манчестер Юнайтед». Вроде бы фаворит известен? Но на этом отрезке 6 матчей завершились ничьими, то есть в 64% случаев Клопп терял очки, встречаясь с разными составами принципиального соперника за последние годы. МЮ является неудобным соперником для «Ливерпуля», хотя и обыгрывает фаворита нечасто;

- если у МЮ серия из 12 матчей без поражений в чемпионате, то у «Ливерпуля» на том же отрезке всего шесть побед. Начали собирать ничьи, а теперь проиграли «Саутгемптону». Психологически и физически соперники очевидно в разном состоянии. МЮ почувствовал силу, хотя пока они далеки от чемпионских стандартов «Ливерпуля». Но команда Клоппа давненько не показывала класс;

- всегда опасно ставить безрассудно, если у одного их соперников после всплеска эмоций и 7 голов за вечер пошла серия из трех матчей АПЛ с 1 забитым мячом. «Ливерпулю» точно пригодился бы джокер Жота, но его нет. У МЮ в роли спасителя и героя вопреки командной игре может отработать не только Бруну, так что Сульшеру в кои веки чуть проще. Но не спешите хоронить чемпиона;

- учитывая серию на «Энфилд Роуд» и злость игроков «Ливерпуля» после короткой, но болезненной серии осечек, «Манчестер Юнайтед» не стоит ждать легкой жизни в гостевом матче. Понятно, что откат хозяйских «красных» оставил преследователям шансы на титул. Но если «Ливерпуль» — обладатель кубка, то его соперник лишь претендент, причем неопытный. МЮ впервые на вершине с января 2013 года, если говорим об отрезке в 17 матчей;

- Клоппу достаточно одержать победу, чтобы сравняться с соперником по очкам. Причем в таком случае, если Гвардиола выиграет оба своих матча, именно Хосеп окажется после 18 поединков первым. Гонка входит в новый поворот, а речь о главном матче уикенда. Не забывайте оставлять свои прогнозы, ведь это случай, когда может быть россыпь мнений.

Не удивит ни 4:0, ни 2:3, ни 0:0, если Сульшер приедет сохранить отрыв от «Ливерпуля», не думая о тени «Манчестер Сити». Чемпионская борьба в АПЛ интересная, а потери Клоппа делают его задачу сложнее. Команда же Сульшера любопытна сама по себе – впервые за долгие годы в составе есть люди, готовые к большому успеху. Возможно, увидим или победу хозяев в один мяч, или результативную ничью.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ STI_ch (раскрыть)
18 января в 11:18
Её не случилось, но чемпионская гонка всё ещё очень интересная.
razdvatri
razdvatri
17 января в 13:28
они ж атлетико дома проиграли
STI_ch
STI_ch
17 января в 12:48
Победа Юнайтед сделает гонку только интереснее
Насмешник
Насмешник
17 января в 11:42
Ливер - МЮ всегда на 3 результата
nikoladolgov
nikoladolgov
17 января в 05:03
Лестер - чемпион !
амурец
амурец
17 января в 03:40
скорее всего не получиться
volga.kot
volga.kot
17 января в 00:43
Не прервет!!!!
DXTK
DXTK
16 января в 23:31
хотелось бы чтобы сульшер победил, а немка еще больше заплакала, но на энфилде это не реально сделать, там не только ****** атмосфера, но и 12 игрок как туз в рукаве..... который охраняет ливер от поражения......... ну все все видели еще в первом туре как ливер заработал две пенки.........против лидса выиграв тот матч.....и клопп еще что то хнычет, что им мало ставят.
Crooclin
Crooclin
16 января в 22:45, ред.
Игра на мировую невыгодна обоим коллективам, ибо рискуют вплотную подпустить к себе догоняющих Лис и Горожан. МЮ если и сохранит за собой первую строчку, то красные побратимы Тоттенхэма рискуют вообще скатиться на 4ю строчку, так что ожидаю знатную зарубу на победу от обоих команд. Но лучше пусть играют вничью и каждый получит по очку
shlomo
shlomo ответ Восемь два (комментарий удален) (раскрыть)
16 января в 22:24
Не ошибается тот, кто ничего не делает.....будем посмотреть....
shlomo
shlomo
16 января в 21:56
Спасибо, Вадим за статью.....ну что центральная встреча тура и одновременно самая принципиальная в английском футболе.....осечка действующего чемпиона Англии и успешные результаты конкурентов поспособствовали тому, что чемпионская гонка в АПЛ заиграла новыми красками.. ....У Ливера в последних играх перестало работать их главное оружие (уверенная игра фланговых защитников)....можно с уверенностью сказать что гости приедут отстаивать ничейный результат и с такой игрой которую они показывают в последнее время им вполне по силам это сделать.....хоть атака у обеих команд собрана из звезд все же огромного количества голов в этой игре ждать не стоит (в последнее время лидеры АПЛ между собой играют в очень прагматичный футбол предпочитая лишний раз не рисковать)....но рискну и сделаю ставку на Клоппа....вот почему то мне кажется, что он что то придумает и преподнесёт сюрприз Сульшеру....
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