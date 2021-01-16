У «Ливерпуля» 67 домашних игр без поражений. Сульшер настраивается прервать серию

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16 января 2021, 21:47

Чемпионский экзамен для футболистов МЮ .

Важно знать о «Ливерпуле»

- «Энфилд Роуд» остался неприступной крепостью, даже когда на стадион перестали пускать привычные толпы фанатов. «Ливерпуль» не уступал дома с апреля 2017-го, уже 67 игр подряд. В АПЛ серия насчитывает 46 матчей, причем в 42 случаях речь о победах. До рекорда «Челси» из 86 поединков без поражений в родных стенах еще далековато, но 67 матчей – солидная серия;

- у Юргена по-прежнему проблемы с кадрами в центре защиты. Матип не успевает набрать форму, хотя некоторые издания ставят его в основу. Ван Дейк может вернуться чуть быстрее, чем думали, но Вирджил, как и Джо Гомес не сыграют именно против МЮ . Напарником Фабиньо в центре может стать Филипс, а если нет – Хендерсон. Но обе опции не идеальные;

- есть и хорошие новости. Тьяго Алькантара вернулся после травмы. Медленно набирает форму, должен выйти в центре, ведь важно не проиграть середину поля. Даже если Хендерсон сыграет в полузащите, у МЮ есть Фред, Фернандеш и Погба, кроме МакТоминэя. Заруба хавбеков будет знатной. Алькантара с его игровым интеллектом вовремя подъехал;

- травма Жоты ограничила варианты в атаке. А хандра Мане и Салаха должна пройти к матчу против «Манчестер Юнайтед». У Мохамеда 1 гол в четырех последних матчах на фоне слухов о желании сменить клуб, которые Клопп вынужден был комментировать. У Мане 2 гола, но в кубковой игре с детьми из «Астон Виллы», что не показательно. А Фирмино без голов в 4 играх подряд;

- «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в АПЛ на выезде со счетом 1:0. Не смог забить «Ньюкаслу» — 0:0. Не обыграл ВБА – 1:1 дома. После погрома «Кристал Пэлас» в атаке все плохо. А упомянутый выше поединок в Кубке Англии не показательный, поскольку у соперника основа не сыграла из-за вспышки коронавируса. Можно сказать, что у чемпионов АПЛ мини-кризис в нападении. Соперники их изучили, потери не сделали состав и тактику Юргена неожиданной. У немца на поле схема «4-3-3», как обычно.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Филипс), Фабиньо, Робертсон – Хендерсон, Тьяго, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Важно знать о «Манчестер Юнайтед»

- у Сульшера почти нет травмированных игроков. Марсьяль должен успеть поправиться, а если нет – сыграет Кавани, ведь выходил на поле в прошлом туре АПЛ , отбыл глупую дисквалификацию. Но у Оле-Гуннара есть простор для экспериментов, ведь Погба ждут слева в схеме «4-2-3-1». Нужно перекрыть центр цепкими хавбеками, что лучше отбирают мяч;

- в АПЛ у «красных дьяволов» идет шикарная серия из 10 побед в 12 последних матчах. Только «Манчестер Сити» и «Лестер» отбирали у лидера сезона очки, но оба соперника довольствовались ничьими. А теперь у МЮ особый выезд в гости к принципиальному сопернику, поэтому будет классика игры на три результата, но с отличием от предыдущих свиданий – гости в хорошем настроении;

- Сульшер ни разу не проиграл на выезде в АПЛ в этом сезоне. Разгадка простая – по календарю пока избежал встреч с рядом сложнейших соперников. Но также важно учесть тактику клуба из Манчестера. Они учитывают характеристики каждого оппонента. Поэтому на выезде, где нет давления стен «Олд Траффорд», могут сыграть рационально, на результат;

- Бруну Фернандеш стал первым в истории АПЛ футболистом, что выиграл приз «Игрок месяца» 4 раза за календарный год. Награду за декабрь вручили на этой неделе, португалец остается самым главным на поле у МЮ . В новом году уже отметился голом, но потом взял паузу на два поединка. Клопп хвалит португальца, эксперты отмечают его полезность – хавбек стал важным звеном;

- «дьяволы» начали спокойнее играть в защите. В пяти последних играх у них 4 «сухаря». Только «Астон Вилла» их огорчила, но тоже проиграла. Конечно, если у «Ливерпуля» будет настрой, как у «Лестера», то увидим голы в ворота Де Хеа. Вот только даже «лисы» воспользовались автоголом, чтобы сыграть 2:2. Пожалуй, последний раз бездарно в защите МЮ сыграл против «Лейпцига» еще в начале декабря.

Ориентировочный состав МЮ (4-2-3-1): Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу – МакТоминей, Фред – Рэшфорд, Бруну, Погба – Марсьяль (Кавани).

Факты, что помогут сделать ставку

- в 11 последних встречах во всех турнирах у «Ливерпуля» одно поражение от «Манчестер Юнайтед». Вроде бы фаворит известен? Но на этом отрезке 6 матчей завершились ничьими, то есть в 64% случаев Клопп терял очки, встречаясь с разными составами принципиального соперника за последние годы. МЮ является неудобным соперником для «Ливерпуля», хотя и обыгрывает фаворита нечасто;

- если у МЮ серия из 12 матчей без поражений в чемпионате, то у «Ливерпуля» на том же отрезке всего шесть побед. Начали собирать ничьи, а теперь проиграли «Саутгемптону». Психологически и физически соперники очевидно в разном состоянии. МЮ почувствовал силу, хотя пока они далеки от чемпионских стандартов «Ливерпуля». Но команда Клоппа давненько не показывала класс;

- всегда опасно ставить безрассудно, если у одного их соперников после всплеска эмоций и 7 голов за вечер пошла серия из трех матчей АПЛ с 1 забитым мячом. «Ливерпулю» точно пригодился бы джокер Жота, но его нет. У МЮ в роли спасителя и героя вопреки командной игре может отработать не только Бруну, так что Сульшеру в кои веки чуть проще. Но не спешите хоронить чемпиона;

- учитывая серию на «Энфилд Роуд» и злость игроков «Ливерпуля» после короткой, но болезненной серии осечек, «Манчестер Юнайтед» не стоит ждать легкой жизни в гостевом матче. Понятно, что откат хозяйских «красных» оставил преследователям шансы на титул. Но если «Ливерпуль» — обладатель кубка, то его соперник лишь претендент, причем неопытный. МЮ впервые на вершине с января 2013 года, если говорим об отрезке в 17 матчей;

- Клоппу достаточно одержать победу, чтобы сравняться с соперником по очкам. Причем в таком случае, если Гвардиола выиграет оба своих матча, именно Хосеп окажется после 18 поединков первым. Гонка входит в новый поворот, а речь о главном матче уикенда. Не забывайте оставлять свои прогнозы, ведь это случай, когда может быть россыпь мнений.