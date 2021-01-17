«Мы боремся за чемпионство». Оцениваем шансы «Спартака» и ЦСКА на титул

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17 января 2021, 10:30

Соболев и Влашич мечтают о «золоте» в РПЛ .

Александр и Никола считают, что их команды в чемпионской борьбе. Присмотримся к календарю, ведь для победы ЦСКА или «Спартака» (как и любого другого преследователя) нужно для начала увидеть, как «Зенит» теряет очки чаще.

На сколько пунктов претендует чемпион?

Пока у Семака 19 матчей, 12 побед, 5 мировых и 2 поражения. И не от ближайших преследователей, а от «Динамо» и «Рубина». Среднее число набранных пунктов – 2.158. При пересчете на тридцать туров получаем 64.7, то есть 64-65 очков.

Смотрим на чемпионские рубежи. «Зенит» дважды забирал «золото», набрав 72 и 64 пункта соответственно. Как видите, пока идут по своему минимальному графику. Но есть еще титул «Локомотива» с 60 пунктами за душой — учтем.

А вот «Спартак» Карреры был чемпионом с большим отрывом – 69 очков. «Зениту», чтобы столько набрать, надо выиграть 9 матчей из 11, взять ничью, а в одном туре можно и проиграть. Слишком крутая серия, «Зенит» все-таки потерял очки в 7 матчах из 19.

Проверим для начала, может ли кто-то набрать 65 очков, если «Зенит» сохранит темп и возьмет 64 очка.

ЦСКА наберет 65 пунктов до конца сезона?

ЦСКА подпортил шансы двумя поражениями от «Рубина», а также ничьими против «Химок» и «Урала». Не обыгрывали середняков – отстали от «Зенита» на 4 пункта. Не критический отрыв, ведь есть домашний очный матч в марте.

Но пока представляем, что Семак весной играет не хуже, чем зимой. Значит, у него 64-65 пунктов. Значит, ЦСКА нужно взять 27-28. Чтобы собрать столько, «армейцам» нужно выиграть 9 матчей из 11, и взять ничью с одним из соперников.

Маловероятный график, поскольку последний раз подобное видели от ЦСКА в 2016 году, когда на поле были Вернблум, Василий Березуцкий, Муса, Игнашевич, Тошич, Еременко и Думбия заскочил на огонек, создав 10 мячей (5 ударов и 5 передач) в 13 матчах.

С другой стороны, команда Ганчаренко собирала серию из 8 успехов в 9 матчах РПЛ , надо это учесть.

«Спартак» не достанет вершину без отката лидера?

В случае «красно-белых» влияют два поражения на финише года против «Сочи» и «Зенита». Уступили, теперь отрыв составляет 6 очков, и это совсем другой разговор, когда осталось всего 11 попыток против непростых соперников.

Чтобы «Спартак» набрал 64-65 пунктов, им нужно потерять всего 3-4 очка на отрезке в 11 туров. Это значит или серию из 10 побед в 11 матчах, или из 9 побед и 2 мировых. Проще говоря, Тедеско нельзя проигрывать ни разу.

Это если «Зенит» сохранит осенний график. В таком положении и Промес не поможет, не говоря о Хендриксе. Проблема «Спартака» в том, что они не серийные убийцы чужих надежд. Самая длинная серия побед – всего 3 матча подряд.

11 побед подряд не видели даже в чемпионском сезоне. «Спартаку» нужно, чтобы Семак сам начал терять очки.

Какой минимум может набрать «Зенит» весной?

Сразу отбросим фантастический сценарий с серией из 5-6 поражений. Даже в сезоне, когда петербуржцы нырнули на пятое место, проиграли лишь в пяти турах. Тогда потопили мировые – 11 штук. И вот от них пока будем отталкиваться.

Семак зачастую играет первым номером и над многими соперниками имеет как минимум техническое и моральное преимущество. Но если смотреть на календарь, то четыре соперника подряд – неудобные для «Зенита».

«Ростов» обозлен после четырех подряд поражений в очных матчах. «Рубин» выиграл в Санкт-Петербурге. «Ахмат» собрал серию из 4 подряд ничьих против «Зенита». У чеченского клуба особенные отношения с петербуржцами.

А затем у «Зенита» поединок против ЦСКА в гостях. Если на старте у Семака будет не 12 пунктов, а всего 4, то преследователи подберутся к чемпиону вплотную. Первый сценарий возрождения трофейной гонки – вялый старт «Зенита».

Зато у них не будет отвлечения на еврокубки, что упростит задачу Семаку. Впрочем, еще сыграют против «Краснодара» и «Локомотива». Предположим, что «Зенит» проиграет всего 2 из 11 весенних матчей, но добавит 4 мировых.

Тогда у Семака как раз будет 60 пунктов, и это как раз чемпионский минимум последних лет.

У ЦСКА остались шансы, а «Спартак» покинул гонку?

«Спартаку» нужно взять 26 пунктов, чтобы набрать 61 очко. Это 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение. А ЦСКА необходимо взять 24 очка, то есть выиграть 7 матчей, а дополнительно сыграть 3 раза вничью при одном поражении.

График ЦСКА правдоподобнее, поскольку «армейцы» могут обыграть «Зенита» дома, сократят отрыв на три пункта. Также не учитывали пока вариант, что «Зенит» проигрывает не только «армейцам», а еще Мусаеву или Николичу.

В таком случае, если Семак потеряет три очка на выбор против «Ростова», «Рубина» и «Ахмата», чемпионская отметка окажется ниже, конкурентам станет проще. Пока же пора понять, что если «Зенит» сохраняет темп – никому ничего не светит.

А еще у чемпионов особенный календарь. Остались солидные соперники, но в последних турах «Уфа» и «Тамбов». У ЦСКА там «Краснодар» и «Динамо». У «Спартака» финиш легче по именам, но есть матч против ЦСКА . Одновременно без потерь преследователи весну не пройдут.

У Семака очень большие шансы защитить титул, но многое зависит от готовности конкурентов. ЦСКА и «Спартак» сами могли лидировать. В случае Тедеско, если отнять парочку судейских скандалов, оставив ошибки рефери за «Спартак», а таким методом многие доходили до титула в РПЛ .

«Зенит» не повторяет свой рекордный график, не оторвался на десять пунктов. И этой зимой не будет такого усиления, как Ракицкий, Барриос и Азмун. Поэтому если ЦСКА и «Спартак» улучшат собственную игру – винтики интриги закрутятся.

А если «Сочи», «Ростов» и «Краснодар» забудут о былых поражениях от Семака и отберут у чемпиона очки (пора бы команде того же Федотова сыграть за себя, а не за петербуржцев, хотя бы из самоуважения и во имя еврокубковых амбиций), то интрига вернется.

Если чемпион застрянет между непростым лидерством и вторым место – могут занервничать. Все предыдущие осечки северян (а их было сразу 5 за 8 сезонов) начинались неожиданно. Там ничья, тут поражение – вот и смена чемпиона подоспела.