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«Мы боремся за чемпионство». Оцениваем шансы «Спартака» и ЦСКА на титул

17 января 2021, 10:30
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Соболев и Влашич мечтают о «золоте» в РПЛ.

Александр и Никола считают, что их команды в чемпионской борьбе. Присмотримся к календарю, ведь для победы ЦСКА или «Спартака» (как и любого другого преследователя) нужно для начала увидеть, как «Зенит» теряет очки чаще.

На сколько пунктов претендует чемпион?

Пока у Семака 19 матчей, 12 побед, 5 мировых и 2 поражения. И не от ближайших преследователей, а от «Динамо» и «Рубина». Среднее число набранных пунктов – 2.158. При пересчете на тридцать туров получаем 64.7, то есть 64-65 очков.

Смотрим на чемпионские рубежи. «Зенит» дважды забирал «золото», набрав 72 и 64 пункта соответственно. Как видите, пока идут по своему минимальному графику. Но есть еще титул «Локомотива» с 60 пунктами за душой — учтем.

А вот «Спартак» Карреры был чемпионом с большим отрывом – 69 очков. «Зениту», чтобы столько набрать, надо выиграть 9 матчей из 11, взять ничью, а в одном туре можно и проиграть. Слишком крутая серия, «Зенит» все-таки потерял очки в 7 матчах из 19.

Проверим для начала, может ли кто-то набрать 65 очков, если «Зенит» сохранит темп и возьмет 64 очка.

ЦСКА наберет 65 пунктов до конца сезона?

ЦСКА подпортил шансы двумя поражениями от «Рубина», а также ничьими против «Химок» и «Урала». Не обыгрывали середняков – отстали от «Зенита» на 4 пункта. Не критический отрыв, ведь есть домашний очный матч в марте.

Но пока представляем, что Семак весной играет не хуже, чем зимой. Значит, у него 64-65 пунктов. Значит, ЦСКА нужно взять 27-28. Чтобы собрать столько, «армейцам» нужно выиграть 9 матчей из 11, и взять ничью с одним из соперников.

Маловероятный график, поскольку последний раз подобное видели от ЦСКА в 2016 году, когда на поле были Вернблум, Василий Березуцкий, Муса, Игнашевич, Тошич, Еременко и Думбия заскочил на огонек, создав 10 мячей (5 ударов и 5 передач) в 13 матчах.

С другой стороны, команда Ганчаренко собирала серию из 8 успехов в 9 матчах РПЛ, надо это учесть.

«Спартак» не достанет вершину без отката лидера?

В случае «красно-белых» влияют два поражения на финише года против «Сочи» и «Зенита». Уступили, теперь отрыв составляет 6 очков, и это совсем другой разговор, когда осталось всего 11 попыток против непростых соперников.

Чтобы «Спартак» набрал 64-65 пунктов, им нужно потерять всего 3-4 очка на отрезке в 11 туров. Это значит или серию из 10 побед в 11 матчах, или из 9 побед и 2 мировых. Проще говоря, Тедеско нельзя проигрывать ни разу.

Это если «Зенит» сохранит осенний график. В таком положении и Промес не поможет, не говоря о Хендриксе. Проблема «Спартака» в том, что они не серийные убийцы чужих надежд. Самая длинная серия побед – всего 3 матча подряд.

11 побед подряд не видели даже в чемпионском сезоне. «Спартаку» нужно, чтобы Семак сам начал терять очки.

Какой минимум может набрать «Зенит» весной?

Сразу отбросим фантастический сценарий с серией из 5-6 поражений. Даже в сезоне, когда петербуржцы нырнули на пятое место, проиграли лишь в пяти турах. Тогда потопили мировые – 11 штук. И вот от них пока будем отталкиваться.

Семак зачастую играет первым номером и над многими соперниками имеет как минимум техническое и моральное преимущество. Но если смотреть на календарь, то четыре соперника подряд – неудобные для «Зенита».

«Ростов» обозлен после четырех подряд поражений в очных матчах. «Рубин» выиграл в Санкт-Петербурге. «Ахмат» собрал серию из 4 подряд ничьих против «Зенита». У чеченского клуба особенные отношения с петербуржцами.

А затем у «Зенита» поединок против ЦСКА в гостях. Если на старте у Семака будет не 12 пунктов, а всего 4, то преследователи подберутся к чемпиону вплотную. Первый сценарий возрождения трофейной гонки – вялый старт «Зенита».

Зато у них не будет отвлечения на еврокубки, что упростит задачу Семаку. Впрочем, еще сыграют против «Краснодара» и «Локомотива». Предположим, что «Зенит» проиграет всего 2 из 11 весенних матчей, но добавит 4 мировых.

Тогда у Семака как раз будет 60 пунктов, и это как раз чемпионский минимум последних лет.

У ЦСКА остались шансы, а «Спартак» покинул гонку?

«Спартаку» нужно взять 26 пунктов, чтобы набрать 61 очко. Это 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение. А ЦСКА необходимо взять 24 очка, то есть выиграть 7 матчей, а дополнительно сыграть 3 раза вничью при одном поражении.

График ЦСКА правдоподобнее, поскольку «армейцы» могут обыграть «Зенита» дома, сократят отрыв на три пункта. Также не учитывали пока вариант, что «Зенит» проигрывает не только «армейцам», а еще Мусаеву или Николичу.

В таком случае, если Семак потеряет три очка на выбор против «Ростова», «Рубина» и «Ахмата», чемпионская отметка окажется ниже, конкурентам станет проще. Пока же пора понять, что если «Зенит» сохраняет темп – никому ничего не светит.

А еще у чемпионов особенный календарь. Остались солидные соперники, но в последних турах «Уфа» и «Тамбов». У ЦСКА там «Краснодар» и «Динамо». У «Спартака» финиш легче по именам, но есть матч против ЦСКА. Одновременно без потерь преследователи весну не пройдут.

У Семака очень большие шансы защитить титул, но многое зависит от готовности конкурентов. ЦСКА и «Спартак» сами могли лидировать. В случае Тедеско, если отнять парочку судейских скандалов, оставив ошибки рефери за «Спартак», а таким методом многие доходили до титула в РПЛ.

«Зенит» не повторяет свой рекордный график, не оторвался на десять пунктов. И этой зимой не будет такого усиления, как Ракицкий, Барриос и Азмун. Поэтому если ЦСКА и «Спартак» улучшат собственную игру – винтики интриги закрутятся.

А если «Сочи», «Ростов» и «Краснодар» забудут о былых поражениях от Семака и отберут у чемпиона очки (пора бы команде того же Федотова сыграть за себя, а не за петербуржцев, хотя бы из самоуважения и во имя еврокубковых амбиций), то интрига вернется.

Если чемпион застрянет между непростым лидерством и вторым место – могут занервничать. Все предыдущие осечки северян (а их было сразу 5 за 8 сезонов) начинались неожиданно. Там ничья, тут поражение – вот и смена чемпиона подоспела.

ЦСКА и «Спартак» объективно не готовы к легкой победе в РПЛ, шанс на такую уже упустили осенью. Теперь нужно ставить командные рекорды для этих составов, собирая неприлично много побед сериями. Но если чемпионство суждено клубу с 60 очками, то москвичи по-прежнему в гонке.

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volga.kot
volga.kot
17 января в 18:41
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    17 января в 14:40
    Статья то про шансы, но здесь не всё учтено.
    Пока последние 8 команд дремали, это из года в год. Весной начнут играть чтобы
    - не попасть в зону турбулентности (вылета)
    - заработать деньжат в матчах проспонсированных другими
    Поэтому весной матчи станут более принципиальными и очки будут доставаться всем трудно.
    Сохранить свой график ещё возможно, а вот выпрыгнуть из трусов (футбольных) и сделать по 9 побед в 11 матчах, это фантастика.
    Поэтому это не достижимо для ЦСКА и Спартака.
    И календарь у Зенита лучше. Ему играть с Ротором, Уфой, Тамбовом.
    С Ростовом, Ахматом и Химками дома, что шансов на потерю очков Зенитом не увеличивает.
    Потери возможны с Локо, Цска, Краснодаром, Сочи, Рубином. Возможны, но не обязательны.
    Все сценарии где Зенит упустит чемпионство фантастичны и нереалистичны.
    Хиромант
    Хиромант
    17 января в 13:48
    А по мне - так у Спартака больше шансов на чемпионство, чем у ЦСКА. Там какие-то клубные "подковёрные" игры в руководстве, с массовыми увольнениями тренеров, о чем уже много писалось, в т.ч. и на Соккере, а это не может не отразиться и на игроках ЦСКА и на их игре. У Спартака - ушел Газизов, пошумели немного и забыли. Кадровая структура клуба не посыпалась.
    Так что первый в чемпионской погоне за Зенитом - Спартак, за ним Краснодар, и уже за ним ЦСКА, Ростов и Сочи. Динамо тоже рядом, но у них состав сыроват, да и игра ещё не поставлена. Рановато им в чемпионы. Ну и Локомотив (хоть и паровоз по сути) последний в этом эшелоне. Чисто моё субъективное мнение.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 января в 13:47
    Федун же сказал -у Спартака будут шансы в сезоне 21-22, в год столетия народной.
    В этом сезоне вряд ли будут существенные покупки. Хендрикс сомнительное усиление, Промеса Аякс только продаст, и недёшево. Да и место надо освободить.
    В ЦСКА смена руководства, трудный график, подвешенность Ганчаренко.
    Остальные сильно отстали и без потерь не смогут пройти.
    Очень важным будет матч ЦСКА-Зенит (если к тому времени интрига не будет убита).
    Жду весёлого футбола ,желательно без судейских скандалов...
    Великолепный
    Великолепный
    17 января в 12:22
    У спартака шансов меньше чем у ЦСКА!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 января в 11:50
    посмотрим))) должно быть забавно))
    Persenchik
    Persenchik
    17 января в 11:47
    Шансы одинаковы у всех, кто математически способен финишировать на первом месте. Это футбол. 😊
    sv_1969
    sv_1969
    17 января в 11:09
    Нет никаких шансов! Все шансы МЮллер уже оформил))А у остальных как в том фильме))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    17 января в 11:06
    Спартак будет пятым, невыше. Слишком много проблем свалилось зимой
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 января в 10:48
    Нет ни у кого никаких шансов против Лёхи Миллера!!! Разве что ПЦР -тесты(не говорю про инфицирование кавидлой) и удачная сделка по продаже "иранского Месси" вмешается,вот тогда и появятся шансы у кого угодно.Правда,такая печальная участь.как пару-тройку положительных тестов,может постигнуть любую команду,как на стадии подготовки,так и с началом сезона.Вывалятся условные хохол,дзюба и азмун,и куда поедет та команда???Только вниз.Тут и чьи-то шансы возникают.А считать возможные полученные-потерянные очки вообще смешно.Особенно у Витька,которому ещё играть со всеми основными конкурентами,кроме "Ростова".А уж надежда на победный домашний матч с "Зенитом"вообще призрачна,с учётом того,как он,Витёк,умудряется играть дома,да и ко времени этого матча судьба титула будет решена,скорее всего.
    shlomo
    shlomo
    17 января в 10:48, ред.
    Как говориться шансы всегда есть...но шансы на успех лучше не взвешивать, а то недовес может решимость охладить....:))))....второй год подряд армейцы остаются без Лиги чемпионов.....демарш Ганчаренко, кажется, забыли, но ситуация в стане ЦСКА по-прежнему далека от идеала (хотя чемпионские амбиции у армейцев были, есть и будут, но одного желания недостаточно)....Непонятно, кто будет руководить ЦСКА в следующем сезоне.... Ганчаренко уже подпортил себе репутацию и какие будут трасферы но, прогноз относительно возможной победы армейцев в 2021 году, на мой взгляд, неутешительный.....что касается Спартака...самый популярный и самый непредсказуемый клуб России....Спартак перед каждым сезоном называется в числе претендентов на чемпионство, но при этом предугадать его место на финише практически невозможно.... красно-белые это команда настроения (если "попрёт", как это было с Каррерой, то им всё по плечу....а если же сезон не задался, то тут хоть Фалькао приглашай, хоть Месси никто не поможет....и главный вопрос перед уже следующим сезоном будет касаться того, кто же окажется у руля......
    particular
    particular
    17 января в 10:44
    Резонные рассуждения... Тем более, что традицией последних сезонов становится чемпионство одной команды при ошибках, осечках и неудачах преследователей... И ЦСКА и Спартак склонны к тому, что бы терять баллы там, где не надо... Первая половина сезона - очередное тому подтверждение...
    shlomo
    shlomo
    17 января в 10:36
    Спасибо за статью....
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