Вендетта Марселино, удаление Месси и героический «Атлетик» с Суперкубком Испании

Завалили «Реал» и «Барселону» на пути к трофею.

Беспрецедентная нелепость и чистое благородство

Забавнейшая ситуация сложилась в Испании: обладатель Кубка Короля 2019/20 еще не определен, а Суперкубок-2021 уже разыгран, и его обладателем стал один из кубковых финалистов. В этом году нас ждут сразу два финала Кубка Короля: «Атлетик» и «Реал Сосьедад» разыграют прошлогодний трофей (финал был перенесен на более поздний срок из-за нежелания баскских команд играть без зрителей), но и нынешний розыгрыш будет увенчан обязательным финалом.

Столь нелепая метаморфоза стала возможна благодаря новому формату Суперкубка Испании, за который бьются чемпион и вице-чемпион страны, а также финалисты Кубка Короля. «Атлетик» благодарит за путевку в январский мини-турнир своего прежнего тренера Гаиску Гаритано, который вывел команду в финал Кубка Испании, а за победу — нынешнего наставника Марселино, который завоевал трофей в своем третьем матче у руля басков.

«Без ВСЕХ вас это было бы невозможно!», — сказано в официальном аккаунте клуба, а в коллаже среди победителей нашлось место для обоих тренеров: уже уволенного Гаритано и действующего Марселино. И не думаю, что второй хоть на секундочку приревновал из-за упоминания первого. Красивый жест, еще раз убедивший в том, что «Атлетик» — достойнейший обладатель Суперкубка Испании.

«Барселона» проиграла баскам вслед за «Реалом»

В полуфинальном матче «Атлетик» подкараулил ошибки Лукаса Васкеса и заслужил удачу в обороне, ведь во втором тайме «Реал» создал три-четыре стоящих момента, но сумел забить лишь однажды. Чего стоят только два попадания Марко Асенсио в каркас ворот. «Барселону» тоже удалось оглушить прессингом и вертикальными передачами.

Каталонцы в два раза больше времени владели мячом — 67.6% против 32.4%, но много ли моментов было создано у ворот Унаи Симона? 10 ударов и 4 попадания в створ за 120 минут говорят о том, что стратегия «Атлетика» работала, команда Рональда Кумана получила в своё распоряжение мяч, но этого было мало для тотального доминирования. Баски даже чаще угрожали воротам тер Штегена — 12 ударов и те же 4 попадания в створ.

Кроме того, команда Марселино Гарсии Тораля проявила завидный характер, дважды отыгрываясь по ходу матча, причем «Барселона» была в нескольких минутах от завоевания рекордного четырнадцатого Суперкубка Испании, когда Асьер Вильялибре во второй раз сравнял счет в матче на 90-й минуте. А в начале дополнительного времени Иньяки Уильямс оглушил «Барселону» потрясающим голом, который в итоге принес «Атлетику» победу и заслуженный трофей.

Отдельного внимания заслуживает Антуан Гризманн — лучший футболист в составе проигравших. Чемпион мира даже здесь оказался неудачником: француз оформил дубль в финале, сыграл едва ли не лучший матч за «Барселону», но его двух голов не хватило для победы. Когда в конце овертайма представился шанс забить третий, Гризманн промахнулся. Может быть, Антуану стоит поискать счастья в другом месте?

Вендетта и реванш Марселино увенчались успехом

Еще после победы «Атлетика» над «Реалом» мы говорили о том, что Марселино берет реванш у Суперкубка Испании за прошлый год, когда он должен был руководить «Валенсией» в матчах этого турнира, но остался без такой возможности из-за самодурства Питера Лима. С «Атлетиком» испанский тренер пошел до конца и выиграл трофей, за который должен был побороться раньше.

Старт карьеры Марселино в Бильбао похож на сказку: в первых трех матчах он соперничал только с «Барселоной» и «Реалом». Начав с поражения от «сине-гранатовых» в Ла Лиге (2:3), Марселино зарядил свою команду на победу в Суперкубке Испании, где сначала досталось «Королевскому клубу» (2:1), а в финале удалось реваншироваться перед «Барселоной» за недавнее поражение (3:2).

А еще Марселино стал первым тренером, которому удалось обыграть «Барсу» в двух финалах подряд. В решающей схватке Кубка Короля 2018/19 «Валенсия» под руководством Тораля оставила без главного приза как раз «Барселону», которой тогда управлял еще Эрнесто Вальверде, бывший наставник «Атлетика». Вот такой круговорот тренеров в испанском футболе.

Удаление Лионеля Месси

Оскару Де Маркосу потребовалось 33 секунды, чтобы ответить на первый гол Антуана Гризманна своим точным ударом, а Лионелю Месси понадобилось 753 матча за «Барселону», чтобы получить первую красную карточку. Перед игрой были сомнения в том, сумеет ли аргентинец принять участие в матче, но Лео вышел в стартовом составе и отыграл два часа. Но был на поле не до самого финального свистка, ознаменовавшего победу «Атлетика».

В концовке овертайма Месси не понравилось, что Асьер Вильялибре блокирует ему кратчайший путь к воротам «Атлетика», и Лионель не придумал ничего лучше, чем ударить оппонента в лицо. Лионелю теперь грозит длительная дисквалификация, которую он должен отбыть, как и любой другой игрок, совершивший такой проступок. Глупые объяснения Рональда Кумана не стоит принимать во внимание:

А сколько раз в этом же финале Суперкубка Испании футболисты «Барселоны» сфолили на капитане «Атлетика» Муньяине? Икер ответил двумя результативными передачами на партнеров. Сколько раз фолили на том же Месси по ходу его карьеры? Лео удалялся бы в каждом втором матче, если бы реагировал так каждый раз. Не нужно придумывать оправдания подлому поступку только потому, что речь идет о Месси. Да и не может здесь быть оправдания — только признание вины и искупление.

