Нойер — лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS. Облака нет в топ-5

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16 января 2021, 04:25

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала голкипера «Баварии» и сборной Германии лучшим вратарём десятилетия.

На второй строчке оказался вратарь «Ювентуса» . Замкнул тройку лучших голкипер «Реала» и сборной Бельгии .

Стоит отметить, что в топ-5 рейтинга не нашлось места вратарю «Атлетико» . Он занял 6-е место.

Топ-20 вратарей десятилетия по версии IFFHS

1. Мануэль Нойер

2. Джанлуиджи Буффон

3. Тибо Куртуа

4. Уго Льорис

5. Кейлор Навас

6. Ян Облак

7. Петр Чех

8. Марк-Андре Тер Штеген

9. Давид Де Хеа

10. Икер Касильяс

11. Алиссон

12. Клаудио Браво

13. Виктор Вальдес

14. Самир Ханданович

15. Джо Харт

16. Даниэль Субашич

17. Руй Патрисиу

18. Фернандо Муслера

19. Серхио Ромеро

20. Эдерсон