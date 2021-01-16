Нойер — лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS. Облака нет в топ-5

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера лучшим вратарём десятилетия.
На второй строчке оказался вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Замкнул тройку лучших голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Стоит отметить, что в топ-5 рейтинга не нашлось места вратарю «Атлетико» Яну Облаку. Он занял 6-е место.
Топ-20 вратарей десятилетия по версии IFFHS
1. Мануэль Нойер
2. Джанлуиджи Буффон
3. Тибо Куртуа
4. Уго Льорис
5. Кейлор Навас
6. Ян Облак
7. Петр Чех
8. Марк-Андре Тер Штеген
9. Давид Де Хеа
10. Икер Касильяс
11. Алиссон
12. Клаудио Браво
13. Виктор Вальдес
14. Самир Ханданович
15. Джо Харт
16. Даниэль Субашич
17. Руй Патрисиу
18. Фернандо Муслера
19. Серхио Ромеро
20. Эдерсон
Лучшим тренером десятилетия среди национальных команд по версии IFFHS стал наставник сборной Германии Йоахим Лёв.
А так просто за один матч делал больше сэйвов чем Кас за весь чемпионат) Не повезло с паспортом
А так просто за один матч делал больше сэйвов чем Кас за весь чемпионат) Не повезло с паспортом
1. Нойер;
2. Буффон;
3. Чех;
4. Облак;
5. Касильяс.
1. Нойер;
2. Буффон;
3. Чех;
4. Облак;
5. Касильяс.
рекордсмен ЛЧ и ЛЕ
рекордсмен ЛЧ и ЛЕ
Полный бред!
Полный бред!
Нойер тоже зацепил десятилетие в 21 веке, но этого его не делает лучшим и в нём
Нойер тоже зацепил десятилетие в 21 веке, но этого его не делает лучшим и в нём
Игорян лучший , никто не побъет его рекорд !
Игорян лучший , никто не побъет его рекорд !