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Нойер — лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS. Облака нет в топ-5

16 января 2021, 04:25

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера лучшим вратарём десятилетия.

На второй строчке оказался вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Замкнул тройку лучших голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Стоит отметить, что в топ-5 рейтинга не нашлось места вратарю «Атлетико» Яну Облаку. Он занял 6-е место.

Топ-20 вратарей десятилетия по версии IFFHS

1. Мануэль Нойер
2. Джанлуиджи Буффон
3. Тибо Куртуа
4. Уго Льорис
5. Кейлор Навас
6. Ян Облак
7. Петр Чех
8. Марк-Андре Тер Штеген
9. Давид Де Хеа
10. Икер Касильяс
11. Алиссон
12. Клаудио Браво
13. Виктор Вальдес
14. Самир Ханданович
15. Джо Харт
16. Даниэль Субашич
17. Руй Патрисиу
18. Фернандо Муслера
19. Серхио Ромеро
20. Эдерсон

Лучшим тренером десятилетия среди национальных команд по версии IFFHS стал наставник сборной Германии Йоахим Лёв.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ ColdSun1995 (раскрыть)
18 января в 10:01
Была бы возможность - он бы и гол в финале этим голландцам забил)
А так просто за один матч делал больше сэйвов чем Кас за весь чемпионат) Не повезло с паспортом
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Smoke Buddah (раскрыть)
18 января в 07:44
Очоа финал ЧМ против голландцев в одиночку не выигрывал)
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ ColdSun1995 (раскрыть)
17 января в 12:03
За Буффоном следить не приходилось, возможно вы и правы, скорее его включили в список как и Касильяса - за былые заслуги, ибо Кас 2000-2010 это одно, а 2010-2020 совсем другое) Одного удачного выступления на ЧМ раз в 10 лет по мне недостаточно, а если Вам этого хватило, то вспомните супербенефисы Гилерме Очоа на НЕСКОЛЬКИХ мундиалях подряд. Даже он в этом десятилетии лучше Касильяса, но в списке его и в помине нет)
амурец
амурец
17 января в 03:10
по Нойеру без вопросов, а Буффон 2 это смех, его и в 10 не должно быть
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Smoke Buddah (раскрыть)
17 января в 03:01, ред.
Касильяс одной игрой на ЧМ 2010 достоин быть на втором месте. Фаньё Буффона, сорян) Что-то я вообще не заметил какой-то ослепительной яркости Буффона во втором десятилетии. Только метание в сборной и потом уже в клубной карьере. Аж противно, честное слово. Особенно в сборной - это выглядело просто дёшево для такого человека.
abramjan
abramjan
16 января в 18:32
С какого перепугу носатый дыркуа в пятерке?
Akatsuki72
Akatsuki72
16 января в 16:15
По последнему десятилетию, по моему субъективному мнению:
1. Нойер;
2. Буффон;
3. Чех;
4. Облак;
5. Касильяс.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
16 января в 14:38
А где Игорёк?
Верг
Верг
16 января в 14:29
Облак вместо Льориса
AgamagA..
AgamagA..
16 января в 14:14
По каким критериям определяют лучшего? Уго Льорис выше Облака, Тер Штегена? Бред!
Гриша Гриша
Гриша Гриша
16 января в 14:00
Ноер не стоит и левого яица Буффона!
волгодон 2
волгодон 2
16 января в 13:41
очень субъективно
STVA 1
STVA 1 ответ Borussia Mönchengladbach (раскрыть)
16 января в 13:16
А Куртуа выше Облака? Такой же бред!
alexamit
alexamit
16 января в 13:07
Всё по делу.Уважение его игре!
juvenale
juvenale
16 января в 12:17, ред.
Ну в принципе все верно,только еще Касильяс должен быть в пятерке....ну а если брать 21 век,то Буффон вне конкуренции
Gelious
Gelious
16 января в 11:44
Норм пиарят Нойера, конечно. Аж смешно.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
16 января в 11:17
Касильяс? Джо Харт? Они последние 10 лет даже близко не топ уровень!
stavr74
stavr74
16 января в 11:17
а где же наш игоряша ?????
рекордсмен ЛЧ и ЛЕ
Dima salev
Dima salev
16 января в 10:57
Де хеа после пропущеного гола от Роналду в чемпионате мира потерял статус топ вратаря
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
16 января в 09:51
где кариус и 1ле ?
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
16 января в 09:41, ред.
Льорис на четвертом?
Полный бред!
95-shishani-95
95-shishani-95
16 января в 09:27
Почему это Ханданович так глубоко нырнул?
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Террпсихора (раскрыть)
16 января в 07:46, ред.
бред)
Нойер тоже зацепил десятилетие в 21 веке, но этого его не делает лучшим и в нём
Тугарин Змый
Тугарин Змый
16 января в 06:53
А где наша чудо легенда игооорь 43?
R0100V
R0100V
16 января в 06:34
Выбор спьяну
Террпсихора
Террпсихора
16 января в 04:46
Уго Льорис - 4, улыбнуло. Чех явно должен быть повыше, ну и Ван дер Сара нет, он же зацепил это десятилетие.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 января в 04:37
Наглая ложь !
Игорян лучший , никто не побъет его рекорд !
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