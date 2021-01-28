«Штутгарт» — «Майнц»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В 19-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Майнц». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 29 января 2021 года.
«Штутгарт»
«Штутгарт» угодил в небольшой кризис. В пяти прошлых турах чемпионата «швабы» набрали только четыре очка, обыграв в гостях «Аугсбург» (4:1), и сыграв вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2).
После этого команда поочередно уступила «Арминии» (0:3) и «Фрайбургу» (1:2), опустившись на 10-е место в турнирной таблице.
«Майнц»
«Майнц» продолжает вести борьбу за выживание. После 18-ти проведенных туров «карнавальщики» набрали 10 очков, которые располагают их на предпоследнем месте.
В прошлом туре Бундеслиги «Майнц» сенсационно обыграл дома РБ «Лейпциг», оформив вторую победу в сезоне.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» — 1.769
- Ничья – 3.940
- Победит «Майнц» — 4.860
Статистика
- Ставка ТБ(2,5) сыграла в 10 из 12 матчах «Штутгарта»
- «Штутгарт» не побеждал в 10 прошлых поединках на своем поле
- «Штутгарт» пропускал минимум два гола в трех прошлых турах
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 3 из 5 выездных матчах «Майнца»
Прогноз
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) в этом матче можно разместить по коэффициенту 1.549. В четырех из пяти прошлых очных встречах «Штутгарта» и «Байера» этот исход сыграл.