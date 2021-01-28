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«Штутгарт» — «Майнц»: прогноз и ставки БК Pinnacle

28 января 2021, 18:37

В 19-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Майнц». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 29 января 2021 года.

«Штутгарт»

«Штутгарт» угодил в небольшой кризис. В пяти прошлых турах чемпионата «швабы» набрали только четыре очка, обыграв в гостях «Аугсбург» (4:1), и сыграв вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2).

После этого команда поочередно уступила «Арминии» (0:3) и «Фрайбургу» (1:2), опустившись на 10-е место в турнирной таблице.

«Майнц»

«Майнц» продолжает вести борьбу за выживание. После 18-ти проведенных туров «карнавальщики» набрали 10 очков, которые располагают их на предпоследнем месте.

В прошлом туре Бундеслиги «Майнц» сенсационно обыграл дома РБ «Лейпциг», оформив вторую победу в сезоне.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» — 1.769
  • Ничья – 3.940
  • Победит «Майнц» — 4.860

Статистика

  • Ставка ТБ(2,5) сыграла в 10 из 12 матчах «Штутгарта»
  • «Штутгарт» не побеждал в 10 прошлых поединках на своем поле
  • «Штутгарт» пропускал минимум два гола в трех прошлых турах
  • Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 3 из 5 выездных матчах «Майнца»

Прогноз

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) в этом матче можно разместить по коэффициенту 1.549. В четырех из пяти прошлых очных встречах «Штутгарта» и «Байера» этот исход сыграл.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
28 января в 19:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Штутгарт»
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