«Штутгарт» — «Майнц»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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28 января 2021, 18:37

В 19-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Майнц». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 29 января 2021 года.

«Штутгарт»

«Штутгарт» угодил в небольшой кризис. В пяти прошлых турах чемпионата «швабы» набрали только четыре очка, обыграв в гостях «Аугсбург» (4:1), и сыграв вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2).

После этого команда поочередно уступила «Арминии» (0:3) и «Фрайбургу» (1:2), опустившись на 10-е место в турнирной таблице.

«Майнц»

«Майнц» продолжает вести борьбу за выживание. После 18-ти проведенных туров «карнавальщики» набрали 10 очков, которые располагают их на предпоследнем месте.

В прошлом туре Бундеслиги «Майнц» сенсационно обыграл дома РБ «Лейпциг», оформив вторую победу в сезоне.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» — 1.769

Ничья – 3.940

Победит «Майнц» — 4.860

Статистика

Ставка ТБ (2,5) сыграла в 10 из 12 матчах «Штутгарта»

(2,5) сыграла в 10 из 12 матчах «Штутгарта» «Штутгарт» не побеждал в 10 прошлых поединках на своем поле

«Штутгарт» пропускал минимум два гола в трех прошлых турах

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 3 из 5 выездных матчах «Майнца»

Прогноз