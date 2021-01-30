В РПЛ не умеют работать с дорогими новичками. Половина не заиграла, каждый третий провалился

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30 января 2021, 17:19

Аренда Гайча напоминает, что в России статусные трансферы – большой риск.

Пятнадцать лет назад тоже мало что получалось

Первым новичком, за которого в России отдали 10 млн евро, стал чемпион Европы из Греции, защитник «Порту» Сейтаридис. Продолжение той истории опытные фанаты помнят, а другим достаточно знать, что латераль уехал из «Динамо» в «Атлетико» спустя ровно год, упав в цене на 40 % и не отработав разницу на поле.

Форвард Кавенаги из «Спартака», который держал рекорд до грека, так не падал в трансферной стоимости. Но это противоречивый новичок – аргентинец показал меньше, чем умел. Нападающий Дерлей, что 15 лет назад был третьим по цене игроком, уехал в итоге свободным агентом – потеряли огромные деньги.

В РПЛ за все время провернули 81 трансфер от восьми миллионов евро. Но на оценку 9-10 из 10 наиграли лишь два десятка человек, примерно 1 из 4. Откровенных провалов заметно больше – минимум 26. А на звание «ни рыба, ни мясо» тянет половина сделок.

Ужасно, что минимум каждый третий дорогой новичок в РПЛ не смог заиграть категорически. Слишком много проколов, особенно с учетом, что в провалы не записаны многие посредственные сделки. Трудно подсчитать убытки, ведь надо плюсовать зарплаты и премии, но речь минимум о 300 миллионах евро.

Дорогие футболисты редко растут в цене в РПЛ

Официально Халк из «Порту» приехал за 40 млн евро. Но это без учета бонусов, которые изначально могли поднять сумму сделки до 62 млн. Также бразилец получал по 5 млн евро в год, не считая премий. И хотя на поле от него было много пользы, чисто финансово его невероятно выгодный отъезд в Китай не позволил даже выйти в ноль.

Но Живанилдо – приятное исключение (как и Данни), если говорим о самых дорогих легионерах в истории лиги. Вот только Мигель не вырос в цене после транша в 30 млн евро, хотя много лет выступал в РПЛ . Тут не клуб важен, а еще и суммы. Понятно, что российским чемпионством не отработать десятки миллионов евро.

Тот же Виллиан банально не успел вырасти в цене, но Витселя отдали вдвое дешевле, чем подписали. Причем не в Европу. Малком за время в России заметно скатился – его трансферная стоимость теперь намного ниже 40 млн евро. Бруну Алвеш, Филипп, Карлос Эдуардо, Кокорин, Тиль или Маммана не стали дороже.

Возможно, пойдут удачные сделки – Влашича не отдадут за те деньги, что ЦСКА заплатил «Эвертону», контракт Николы стоит дороже. Но даже Дриусси пришел за 15 млн евро, а может уйти свободным агентом. Крайне и крайне редко футболист в РПЛ выстреливал в стоимости, что печально.

Анатолий Тимощук, который стал особенным капитаном для «Зенита» — времен европейских побед, уехал за 11 млн евро, хотя приехал за 14.5. Педро Роша, Янн М’Вилла или Лассана Диарра тоже не помогают выстроить теорию о лиге-трамплине, которая умело выживает за счет выгодных продаж.

Нужно менять тенденцию, пора зарабатывать

Чеферин сделает все, чтобы американцы, шейхи, Перес и Аньелли от него отстали. Гранды будут иметь больше прав в Лиге чемпионов. Хитрый словенец даже представителя Турции пригласил на собрание по поводу реформ, поскольку знает, куда веет политический ветер – наследники османов укрепились в Европе политически.

О финансовой стабильности клубов РПЛ никто думать не собирается, так что Федун не зря переживает. Решение примут, но не в пользу россиян. С одной стороны, и не должны – «Зенит», ЦСКА и «Спартак» не зарабатывают для УЕФА сотни миллионов евро. С другой стороны, без помощи европейцев станет сложнее.

Учитывая пустоту на трибунах, сложную экономическую ситуацию и очередной нырок курса рубля, возможностей для заработков у грандов РПЛ осталось немного. Трансферы – один из последних, а свежие сделки по Малкому, Филиппу, Тилю, Куэве или Игнатьеву за 7 млн евро показывают, что ошибаться реже скауты и менеджеры вряд ли начнут.

Одновременно фиксируем появление важных новичков среднего ценового сегмента для европейского футбола – Барриос, Ракицкий, Жиго, Влашич, Дуглас Сантос, Крыховяк, Кабелла и Крал вселяют надежду, что старую тенденцию заменят новой. Вот только надо еще научиться выгодно прощаться.

А пока видим, что Тиль и Филипп отправились в аренду в Бундеслигу, но один не играет, а второй явно не вырос в цене, ведь не так часто забивает и раздает голевые передачи. Гайч в теории еще может отыграть деньги, но только если Филиппо Индзаги найдет к нему подход в «Беневенто».

Список проколов будет активно пополняться

Малком, Вендел, Эджуке или Фукс – кандидаты в перечень дорогих новичков, что не принесут соразмерную пользу. А поскольку каждый видный легионер в РПЛ еще и получает больше денег, чем ему готовы были платить в Серии А или АПЛ , то вопрос стоит остро не только из-за неудачного рекордного трансферного лета ЦСКА .

Но примечательно, что именно «армейцы» разыграли финансовую трагедию «Челси» в миниатюре. И если Томас Тухель еще может расшевеливать миллионный балласт в Лондоне, то в России куда сложнее зажечь звезду, если мешают травмы, вопросы дисциплины или отсутствие мотивации.

Пожелаем клубам РПЛ научиться и правильно выбирать новичков за солидные деньги, ведь они этого не умеют. Например, сделку по Малкому 99 из 100 сильных скаутов должны были назвать рискованной из-за неудачи в «Барселоне» и коварной травмы. Подписание бразильца стоило заблокировать, взяв троих Дугласов Сантосов.

Также есть вопросы к своевременности. Возможно, «Зенит» прогадал с моментом расставания с Азмуном, когда Сердар был на пике формы и интереса в Европе. Влашичу тоже нельзя засиживаться в ЦСКА , ведь быть Данни круто, но если Никола после Москвы окажется в Санкт-Петербурге, то это конец.

Примерно как перелет в Стамбул, где его ждали в прошлом году. Пора поставить на поток трансферы в топ-5 именно за хорошие деньги, не за копейки по футбольным меркам. Если в истории РПЛ была 81 покупка дороже восьми миллионов евро, то продаж в этом диапазоне всего два десятка.

Маловато будет, особенно с учетом, что за пять последних лет всего 7 таких сделок. Причем сами трансферные суммы выросли, то есть теперь на крутого игрока надо тратить 15-20 млн евро, а это большие деньги для всех клубов РПЛ , кроме «Зенита». И если продолжат ошибаться – будет все труднее не отставать в еврокубках.

Очевидно, что результаты в Лигах чемпионов и Европы указывают на необходимость появления мощных новичков, а они дешевыми сейчас бывают редко.