ГлавнаяБлогиФутбол и деньги

Забудьте о Месси, Неймаре и Холанде. «Барселона» борется не за звезд, а за существование

29 января 2021, 21:20
00:00 / 00:00

Мрачная реальность каталонского гранда.

В то время как некоторые инсайдеры и СМИ по-прежнему заняты разговорами о трансферах, которые якобы планирует каталонский клуб, в «Барселоне» царит тяжелая атмосфера безденежья и страха перед банкротством.

В прошлом месяце Хосеп Мария Мингела, агент с огромным стажем и давними связями с «Барселоной» (участвовал в трансфере Марадоны, помог привезти Месси), заявил, что в конце сезона Эрлинг Холанд приедет на «Камп Ноу», если Эмили Руссо станет президентом.

Вскоре Руссо снял свою кандидатуру, объявив выборы президента «Барсы» «грязной войной», а чуть раньше Мино Райола, представляющий интересы Эрлинга Холанда, назвал слухи о переходе норвежца в «Барселону» «абсолютно фейковыми»:

Я никогда не разговаривал ни с одним кандидатом в президенты ФК «Барселона». Не разговаривал ни об Эрлинге Холанде, ни о других моих клиентах. И не собираюсь разговаривать с ними, пока не состоятся выборы. Когда новый президент будет официально избран, он сможет позвонить мне.

Избранный лидер «Барсы» действительно может набрать Райолу. Спросить, как дела, например. Потом напряженно помолчать в трубку и неловко попрощаться. Впрочем, президент «Барселоны» должен быть достаточно мудр, чтобы смоделировать свой возможный разговор с Райолой и даже не начинать его. Причина проста и сурова: каталонский клуб разорен.

«Сине-гранатовые» даже не могут заплатить своим игрокам зарплату за декабрь, не могут позволить себе Эрика Гарсию, который доступен по бросовой цене, ведь его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. И вы серьезно верите, что этот клуб может подписать одного из самых дорогих, перспективных и желанных форвардов планеты?

Поразительно, но финансовое положение «Барселоны» болельщики и даже некоторые журналисты не принимают всерьез, словно это временные трудности, которые в одночасье смоет после президентских выборов или в новом сезоне. Не смоет, а такая позиция — это или невежество, или осознанное отрицание.

Это грустно и забавно, но есть люди, которые по-прежнему верят в возвращение Неймара на «Камп Ноу», и что бразилец сыграет вместе с Лео Месси в атаке. А еще вернется Гвардиола, прихватит с собой Де Брюйне, и помолодевший в парагвайской тюрьме на 15 лет Роналдиньо снова будет восхищать болельщиков «Барсы». И Холанд с Мбаппе на подтанцовках. Проблемы клуба уже не являются секретом, сам Лео Месси в недавнем интервью La Sexta был предельно честен:

У «Барселоны» действительно очень плохая экономическая ситуация. Будет очень трудно вернуться туда, где мы были еще недавно. Нам нужно подписать новых игроков, чтобы стать конкурентоспособными, но мы не можем себе этого позволить.

Короче говоря, если видите очередной слух о «Барселоне» и каком-нибудь звездном игроке, открывайте первоисточник и делайте выводы об издании и авторе, потому что сейчас «Барселона» не охотится за известными игроками. Каталонцы пытаются избежать банкротства. Шаткое положение клуба стало еще более очевидным, когда свет увидел последний финансовый отчет.

Краткосрочные долги клуба достигли отметки 730 миллионов евро, а общий долг подбирается к отметке 1.2 миллиарда (1.173, если быть точным). Что нужно знать о краткосрочном долге, который составляет 62% от общей задолженности? Он должен быть погашен до 30 июня, иначе существует вполне реальный риск банкротства, которое может привести к краху организации ФК «Барселона» и преобразованию ее в общество с ограниченной ответственностью.

Вы должны понимать, что этот кошмарный сценарий сейчас гораздо вероятнее, чем подписание Холанда или возвращение Неймара. Впрочем, не будем сгущать краски и согласимся с Жоаном Лапортой, который назвал ситуацию «обратимой». «Барселоне» нужны антикризисные меры, это болезненный, но необходимый процесс.

Понятно, что новый президент первым делом постарается договориться с банками, чтобы реструктурировать долг клуба, некоторые кредиторы уже согласились отложить выплаты на следующий финансовый год. Но параллельно нужно разгружать зарплатную ведомость, избавляться от дорогостоящих футболистов, которые не оправдывают ожиданий. В этом списке и Филиппе Коутиньо, и Усман Дембеле, и Антуан Гризманн — три самых дорогих новичка в истории клуба.

Возможно, чтобы выбраться из ямы, придется пустить «в расход» кого-то из «неприкасаемых» — тер Штегена, де Йонга или Фати. И, конечно, клуб в таком финансовом положении просто не может позволить себе сумасшедший контракт Лионеля Месси. Аргентинец обходится «Барселоне» в 100 миллионов евро в год — это зарплата, которую футболист получает на руки, плюс отчисления в налоговую и социальные службы.

Если Лео согласится остаться в «Барсе» и играть за идею, то снимет удушающий захват с шеи любимого клуба. Можно обойтись и без такой жертвы, а просто уйти играть с Неймаром за ПСЖ. Как бы то ни было, без контракта Месси у «Барселоны» гораздо больше шансов на выживание, нежели с ним. Временный президент Карлес Тускетс даже имел неосторожность заявить, что капитана нужно было продать летом, это поддержало бы «Барсу».

Кандидаты в президенты публично заявляют о желании оставить Месси на «Камп Ноу», но они не могут иначе: тот, кто объявит о необходимости расстаться с Лео, совершит политическое самоубийство. Однако тот же Фрейша признался, что Месси придется пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне». Симптоматично, не так ли?

И это мы пока намеренно оставляем за скобками реконструкцию «Камп Ноу», которая должна была начаться этим летом, но была отложена из-за проблем клуба. Бартомеу, оправдываясь, утверждал, что никто не мог предсказать пандемию коронавируса, так сильно ударившую по «блаугранас». Это правда, однако беспечное обращение предыдущей хунты с финансами и шаткая бизнес-модель всегда были на виду.

«Барселона» на протяжении трех последних сезонов возглавляет рейтинг доходов Deloitte Football Money League, однако 74% этих средств идут на самый крупный фонд заработной платы в мировой футболе. И это заметно выше рекомендованного соотношения доходов к зарплатному фонду (максимум 60%-65%). Не поэтому ли «Барселона» сильнее остальных пострадала от пандемии коронавируса?

Проект Espai Barca, который включал в себя реконструкцию «Камп Ноу», самой арены и офисов, а также окрестностей стадиона, под угрозой. Первоначальная смета оценивалась в 600 миллионов евро, сейчас стоимость работ выросла до 815 миллионов. Контракты подписаны, а денег у «Барселоны» нет.

«Камп Ноу», один из символов независимости Каталонии, может перейти под внешнее управление, недаром Лапорта обронил, что, возможно, было бы лучше построить новый стадион. Понятно, что на реализацию это идеи у «Барселоны» нет денег. Нужно набраться терпения, принять ряд непопулярных, но важных решений: сократить зарплату, продать игроков, в том числе хороших.

Фанаты не должны беспокоиться о том, приедет Холанд в Барселону или нет, останется Месси в «Барсе» или нет. Это все сейчас неактуально, да и вообще мишура на фоне того, что может случиться с клубом к старту следующего сезона. «Барселона» в большой опасности, отрицать наличие которой могут только враги и дураки.

Месси заберёт у «Барселоны» полмиллиарда. Но крах клуба на совести других людей
Вчера, 19:58Станислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии31
В РПЛ не умеют работать с дорогими новичками. Половина не заиграла, каждый третий провалился
30 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
«Тамбов» контактировал с губернатором, чтобы погасить долги
28 января Комментарии7
В «Тамбове» не платят зарплату с сентября. Но клуб может решить судьбу путёвки в ЛЧ
27 январяСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
Судьба «Тамбова» решится в ближайшие несколько дней
26 января Комментарии11
«Зенит» стал 15-м в Европе по годовому доходу. Гордиться, увы, нечем
26 январяАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Casey Ryback
Casey Ryback ответ AgamagA.. (раскрыть)
вчера в 22:08
Он получает по контракту 556 млн за 4 года с 2017 го.. Подсчитай)))
arsenVS
arsenVS
вчера в 16:36
Причина столь чудовищного финансового состояния никак не зарплата Месси , его могли отпустить летом за 50-100 миллионов и плюс не платить ему годовую зарплату , но не отпустили потому что понимают что Месси это колоссальный бренд и источник заработка да и в спортивном плане он сейчас все равно один из лучших в мире не смотря на возраст. Первая причина финансовых трудностей отвратительная трансферная политика последних 5-6 лет. Покупались футболисты пусть и не плохие ( Дембеле ,Коутиньо , Гризманн ) но за какие то баснословные деньги которых они не разу не стоят при всем уважении к ним. Как итог пользы от всех трех 0! Зачем нужен был Пьянич в обмен на Артура ? Бразильца можно было просто продать за налик , а не менять на старого боснийца который сидит в запасе. Аппетиты по зарплате в Барсе большие не только у Месси , посмотрите на з/п Гризманна , Дембеле или Коутиньо ! Альба ,Пике ,Бускетс тоже не за хлеб играют хотя многие из них не тянут как Месси. Выход из ситуации будет не легким и конечно с вероятностью в 90% летом уйдет Месси , Стоит задуматься о продаже 2 игроков из троицы Гризманн,Дембеле,Коутиньо. И Бускетсу , Альбе и Пике тоже либо паковать чемоданы , либо сокращать з/п. Радует что есть много хорошей молодежи которая при хорошем тренере может вернуть былое величие. За такими как Педри ,Фати ,Де Йонг ,Араухо , Пуч будущее Барсы ! И главное не растерять этих футболистов !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:17
Это все ерунда. Главное что одно очень жадное мафиозное семейство из Аргентины не плохо на Барселоне зарабатывает. И снова выбило нехилый контракт для своего представителя.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Casey Ryback (раскрыть)
30 января в 21:50
100 млн это годовой доход с учётом рекламных доходов.
50 млн он получает со всеми бонусами.
League1
League1
30 января в 20:15
Всего лишь один очень жадный гном, от которого нет никакого толка, способный лишь громить осасуны, почти похоронил такой большой клуб.
ATG
ATG
30 января в 19:51, ред.
А за контракт Месси можно и нужно платить много! Такой футболист достоин любых денег. не стОит экономить на таком игроке
ATG
ATG
30 января в 15:46
Интересно кто это такие фанаты которые ждут Холланда и тем более Неймара? Наоборот в этом сезоне наконец подоспели молодые контеранос. Педри, мингеса, араухо, фати. Дест с аякса есть. Так что я не знаю кто эти люди которые ждут этих поедателей бюджета
Per4ick
Per4ick ответ DXTK (раскрыть)
30 января в 15:41
Реал лучший клуб в истории футбола официально в 20 веке, нравится тебе это или нет, больше чемпионатов Испании и ЛЧ чем у Барсы, 11:1 самый разгромый счет, про защиту ЛЧ и нечего говорить "Барселона этого не делала и не сделает" (с) даже с инопланетным в составе, а треблы есть и у Баварии и даже у Интера
Per4ick
Per4ick ответ Casey Ryback (раскрыть)
30 января в 15:33, ред.
Месси и есть балобол что в первый раз что ли? вспомни его уход из сборной, и даже если один раз можно сослаться на эмоции, да только он так делал не один раз уже, он хитрый как леприкон не зря его так кличат, а образ "скромняги" лишь образ который всегда в выигрышном положении оставляет его
Casey Ryback
Casey Ryback ответ AgamagA.. (раскрыть)
30 января в 15:28
Загвоздка в том, что Месси получает 100 млн в год!! Плюс премиальные...
А учитывая, его слова о любви к Барселоне, но мог бы за бесплатно сыграть - ну такова ситуация возникла, так помоги своему клубу в трудную минуту!!!!
Иначе это смахивает на болабольство.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
30 января в 13:33
Футбол давно пора оздоровить. Мыльные пузыри рано или поздно лопаются.

А у болел Барсы сейчас 5 стадий принятия неизбежного будет.

Отрицание
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие
NOVA
NOVA
30 января в 12:26, ред.
во-первых всему виной пандемия конечно, во-вторых: барселона просто тупо не умеет тратить правильно деньги: надо продавать таких игроков как дембель и гризли, а не покупать, когда в составе были петушок и кусарес, да и молодежь слабо развивает, чтобы можно было по арендам или продавать за хорошие деньги, ну и месси надо отпустить, пускай поиграет с неймаром, только уже не в барсе!! а так придется поиграть в сегунде, пока не разберутся с долгами, зато там всех будут выносить. но президент ла-лиги этого не допустит, свои бабки даст даже месси на зп!)) а на крайня, надо тогда барсу продавать шейхам, а че: в англии мс. во франции псж, вот и в испании свои арабы будут!!)) не смешно конечно, но факт!! ну ничего, ювентус как то с этим сталкивался, зато потом вылез назад в серию А и побеждает уже много лет подряд!!
Nazi
Nazi ответ Marat8686 (раскрыть)
30 января в 11:01
Не дай бог :)
112910415
112910415
30 января в 09:37
всё плохо, факт
предстоят очень тяжёлые решения
но проблемы - не навсегда !
13 RUS
13 RUS
30 января в 09:13
Бармалей словно второй Кекнадзе
Loko57
Loko57 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
30 января в 08:26
Почему бы и нет... Ведь у Барона Мюнхгаузена было в мае 32 дня).
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
30 января в 07:58
31 июня?))
Qatar Airways
Qatar Airways
30 января в 06:34
Так всегда, основные проблемы начинаются не при управлении плохого руководителя, а когда он уходит. Раньше про Моуриньо так говорили - оставляет после себя выжженную землю. Бартомеу - типичный пример бестолкового отпрыска, которому досталась в наследство крупная компания с большим оборотом, основанная ещё его дедушкой, и которой он явно не руководит, иначе пустил бы семейный бизнес по миру давно. Большое богатство с детства, общение с влиятельными людьми и слова родителей о том, что их сын самый лучший позволили Хосепу считать себя гениальным управленцем.
Жил одним днём, сгребая всё, что блестит, а когда понял что наделал и что выхода нет, либо чтобы его найти нужно обладать умом, сразу ушёл из клуба и теперь как бы не причём.
Самой же Барселоне нужен не только умный, но и хитрый руководитель. Что-то вида реаловского Переса, да ещё желательно с большими собственными деньгами как у шейхов, а то одних мозгов может и не хватить выкарабкаться.
В любом случае, терять Барселону невыгодно никому, даже поклонникам мадридского Реала, которые могут сейчас позлорадствовать - без такого сильного соперника по чемпионату недалёк тот день, когда и ваш клуб проследует по этой же дорожке. Поэтому Барселоне однозначно выздоровления с наименьшими потерями.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
30 января в 04:56
Уверен, проблемы с деньгами преувеличены... Но Холланд не подходит Барсе по стилю и манере его игры. Нужен нападающий с игрой по стилю Л.Суареса или на худой конец Д.Вильи... Агуэро тоже подойдёт.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
30 января в 03:57
    Мэверик
    Мэверик
    30 января в 00:18
    Апогей каталонского середняка 2:8)))))) Страшный сон каталонских меньшинств))
    DXTK
    DXTK
    29 января в 23:49
    Да ничего не будет, никакого банкротства......продать всех игроков с большой ЗП.......в первую очередь гризмана дембеле и Коутиньо, отпустить если Месси сам хочет в другой клуб, почистить как следует состав и заменить их своими воспитанниками....... для чего существует Ламасия......

    Не знаю как куман работает с молодежью, но сегодня барселоне подошел бы такой специалист вы будите смеяться - ван гал, не в плане результатов, его методики, а в плане его работы и доверия молодым игрокам, выпускать молодежь рубиться на поле........ Не только из академии, но и поиск талантов в других местах........ наладить скаутинг.

    Барселона может жить за счет своей академии, если вспомнить финал лЧ 2011 года......то там на поле было из 11 человек 8 из академии 7 в старте, это просто Бертамеу, вместо того чтобы давать шанс своим, он насобирал весь мусор, да еще и за такие бабки........я думаю что любой видел что Гризманн Дембеле и Коутиньо не подходят по своему стилю клубу......их легко могбы заменить выпусник академии который лучше бы понимал игру клуба и встроился в нее.

    Холанд уже раскрыт, и не факт что он не переоценен и не второй Дембеле, Неймар уже в возрасте и он пройденный этап для Барселоны, возвращение его в Барсу это шаг назад для всех. Тем более он предал команду.......... он хотел ЗМ..... не хотел быть в тени.....он свой выбор сделал перейдя в ПСЖ...... И чего он там добился.....?!.......... и потом я не поверю что в Бразилии перевелись молодые таланты.

    И потом Месси должен оставаться капитаном а не просто носить повязку на рукове, даже в тяжелое время быть с командой........ почему хави пуйоль иньеста это символы барселоны, не потому что они выиграли все и вся... а потому что даже в тяжелый период времени были с командой, они прошли почти через тоже самое в начале нулевых...смена тренеров, президентов, безтрофейная засуха, критика, игровой спад и отсутствие результатов, даже может и с финасами были тоже проблемы, ........

    один мой любимый клуб в англии прошел через тяжелые времена...правда пришлось опуститься для этого в третью лигу, чего надеюсь с Барселоной никогда не произойдет, даже о второй не хочу думать........ и все в итоге наладилось. ...кстати Куман тренировал этот клуб.................

    PS А чего о грустном???!!!! .....все будет отлично еще не раз будем рвать по 5-0 Реал....... брать треблы, чего халва никогда не делала да и не сделает, До Месси была Барселона и после Месси будет Барселона......это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.....
    goalaktika
    goalaktika ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
    29 января в 23:37
    Там уже не важно кто будет играть. Важно, сохранить клуб от банкротства
    ilyafrom
    ilyafrom
    29 января в 23:35
    Нужно было продавать Месси летом. Получили бы за него деньги и не пришлось бы платить зарплату. А так он бесплатно уйдет
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ goalaktika (раскрыть)
    29 января в 23:34
    если распродадут звёзд, а кто играть будет? молодые?
    goalaktika
    goalaktika
    29 января в 23:33
    Плохи дела у барсы.
    Создаётся впечатление что, у барсы есть два варианта:
    Первое. Продают Месси, Дембеле , Гризманов и т.д, найдут крутого спонсора чтобы остаться на плаву.
    Второе. Оставляют всех, но продают клуб какому нибудь арабскому шейху
    AgamagA..
    AgamagA.. ответ Casey Ryback (раскрыть)
    29 января в 23:07
    Я бы тоже не сократил себе зарплату на 70%.
    Нельзя от других требовать то, чего сам бы не сделал!
    Один игрок своим сокращением зарплаты не решит проблемы руководства, которые создали такую ситуацию дорогими покупками. Даже если бы Месси играл бесплатно.
    Marat8686
    Marat8686 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    29 января в 22:41
    Продавать Месси? Надо было летом продавать уже поздно, теперь подорить 😁😁😁
    Сантус
    Сантус ответ Casey Ryback (раскрыть)
    29 января в 22:39
    Ну,тут с разных бугров можно смотреть..)Один бугор-семья,дети голодные,жена второй раз Витоновскую сумку носит..)Другой-я и так отдал вам самое святое-молодость..а с третьего бугра на своё божество смотрят фанаты....)
    Marat8686
    Marat8686 ответ Nazi (раскрыть)
    29 января в 22:35
    Скоро к вам придет и вас добет:))))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100