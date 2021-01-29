Забудьте о Месси, Неймаре и Холанде. «Барселона» борется не за звезд, а за существование

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29 января 2021, 21:20

Мрачная реальность каталонского гранда.

В то время как некоторые инсайдеры и СМИ по-прежнему заняты разговорами о трансферах, которые якобы планирует каталонский клуб, в «Барселоне» царит тяжелая атмосфера безденежья и страха перед банкротством.

В прошлом месяце Хосеп Мария Мингела, агент с огромным стажем и давними связями с «Барселоной» (участвовал в трансфере Марадоны, помог привезти Месси), заявил, что в конце сезона Эрлинг Холанд приедет на «Камп Ноу», если Эмили Руссо станет президентом.

Вскоре Руссо снял свою кандидатуру, объявив выборы президента «Барсы» «грязной войной», а чуть раньше Мино Райола, представляющий интересы Эрлинга Холанда, назвал слухи о переходе норвежца в «Барселону» «абсолютно фейковыми»:

Я никогда не разговаривал ни с одним кандидатом в президенты ФК «Барселона». Не разговаривал ни об Эрлинге Холанде, ни о других моих клиентах. И не собираюсь разговаривать с ними, пока не состоятся выборы. Когда новый президент будет официально избран, он сможет позвонить мне.

Избранный лидер «Барсы» действительно может набрать Райолу. Спросить, как дела, например. Потом напряженно помолчать в трубку и неловко попрощаться. Впрочем, президент «Барселоны» должен быть достаточно мудр, чтобы смоделировать свой возможный разговор с Райолой и даже не начинать его. Причина проста и сурова: каталонский клуб разорен.

«Сине-гранатовые» даже не могут заплатить своим игрокам зарплату за декабрь, не могут позволить себе Эрика Гарсию, который доступен по бросовой цене, ведь его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. И вы серьезно верите, что этот клуб может подписать одного из самых дорогих, перспективных и желанных форвардов планеты?

Поразительно, но финансовое положение «Барселоны» болельщики и даже некоторые журналисты не принимают всерьез, словно это временные трудности, которые в одночасье смоет после президентских выборов или в новом сезоне. Не смоет, а такая позиция — это или невежество, или осознанное отрицание.

Это грустно и забавно, но есть люди, которые по-прежнему верят в возвращение Неймара на «Камп Ноу», и что бразилец сыграет вместе с Лео Месси в атаке. А еще вернется Гвардиола, прихватит с собой Де Брюйне, и помолодевший в парагвайской тюрьме на 15 лет Роналдиньо снова будет восхищать болельщиков «Барсы». И Холанд с Мбаппе на подтанцовках. Проблемы клуба уже не являются секретом, сам Лео Месси в недавнем интервью La Sexta был предельно честен:

У «Барселоны» действительно очень плохая экономическая ситуация. Будет очень трудно вернуться туда, где мы были еще недавно. Нам нужно подписать новых игроков, чтобы стать конкурентоспособными, но мы не можем себе этого позволить.

Короче говоря, если видите очередной слух о «Барселоне» и каком-нибудь звездном игроке, открывайте первоисточник и делайте выводы об издании и авторе, потому что сейчас «Барселона» не охотится за известными игроками. Каталонцы пытаются избежать банкротства. Шаткое положение клуба стало еще более очевидным, когда свет увидел последний финансовый отчет.

Краткосрочные долги клуба достигли отметки 730 миллионов евро, а общий долг подбирается к отметке 1.2 миллиарда (1.173, если быть точным). Что нужно знать о краткосрочном долге, который составляет 62% от общей задолженности? Он должен быть погашен до 30 июня, иначе существует вполне реальный риск банкротства, которое может привести к краху организации ФК «Барселона» и преобразованию ее в общество с ограниченной ответственностью.

Вы должны понимать, что этот кошмарный сценарий сейчас гораздо вероятнее, чем подписание Холанда или возвращение Неймара. Впрочем, не будем сгущать краски и согласимся с Жоаном Лапортой, который назвал ситуацию «обратимой». «Барселоне» нужны антикризисные меры, это болезненный, но необходимый процесс.

Понятно, что новый президент первым делом постарается договориться с банками, чтобы реструктурировать долг клуба, некоторые кредиторы уже согласились отложить выплаты на следующий финансовый год. Но параллельно нужно разгружать зарплатную ведомость, избавляться от дорогостоящих футболистов, которые не оправдывают ожиданий. В этом списке и Филиппе Коутиньо, и Усман Дембеле, и Антуан Гризманн — три самых дорогих новичка в истории клуба.

Возможно, чтобы выбраться из ямы, придется пустить «в расход» кого-то из «неприкасаемых» — тер Штегена, де Йонга или Фати. И, конечно, клуб в таком финансовом положении просто не может позволить себе сумасшедший контракт Лионеля Месси. Аргентинец обходится «Барселоне» в 100 миллионов евро в год — это зарплата, которую футболист получает на руки, плюс отчисления в налоговую и социальные службы.

Если Лео согласится остаться в «Барсе» и играть за идею, то снимет удушающий захват с шеи любимого клуба. Можно обойтись и без такой жертвы, а просто уйти играть с Неймаром за ПСЖ . Как бы то ни было, без контракта Месси у «Барселоны» гораздо больше шансов на выживание, нежели с ним. Временный президент Карлес Тускетс даже имел неосторожность заявить, что капитана нужно было продать летом, это поддержало бы «Барсу».

Кандидаты в президенты публично заявляют о желании оставить Месси на «Камп Ноу», но они не могут иначе: тот, кто объявит о необходимости расстаться с Лео, совершит политическое самоубийство. Однако тот же Фрейша признался, что Месси придется пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне». Симптоматично, не так ли?

И это мы пока намеренно оставляем за скобками реконструкцию «Камп Ноу», которая должна была начаться этим летом, но была отложена из-за проблем клуба. Бартомеу, оправдываясь, утверждал, что никто не мог предсказать пандемию коронавируса, так сильно ударившую по «блаугранас». Это правда, однако беспечное обращение предыдущей хунты с финансами и шаткая бизнес-модель всегда были на виду.

«Барселона» на протяжении трех последних сезонов возглавляет рейтинг доходов Deloitte Football Money League, однако 74% этих средств идут на самый крупный фонд заработной платы в мировой футболе. И это заметно выше рекомендованного соотношения доходов к зарплатному фонду (максимум 60%-65%). Не поэтому ли «Барселона» сильнее остальных пострадала от пандемии коронавируса?

Проект Espai Barca, который включал в себя реконструкцию «Камп Ноу», самой арены и офисов, а также окрестностей стадиона, под угрозой. Первоначальная смета оценивалась в 600 миллионов евро, сейчас стоимость работ выросла до 815 миллионов. Контракты подписаны, а денег у «Барселоны» нет.

«Камп Ноу», один из символов независимости Каталонии, может перейти под внешнее управление, недаром Лапорта обронил, что, возможно, было бы лучше построить новый стадион. Понятно, что на реализацию это идеи у «Барселоны» нет денег. Нужно набраться терпения, принять ряд непопулярных, но важных решений: сократить зарплату, продать игроков, в том числе хороших.

Фанаты не должны беспокоиться о том, приедет Холанд в Барселону или нет, останется Месси в «Барсе» или нет. Это все сейчас неактуально, да и вообще мишура на фоне того, что может случиться с клубом к старту следующего сезона. «Барселона» в большой опасности, отрицать наличие которой могут только враги и дураки.