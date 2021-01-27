В «Тамбове» не платят зарплату с сентября. Но клуб может решить судьбу путёвки в ЛЧ

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27 января 2021, 17:45

Пора наказать тех, кто выдал клубу лицензию?

Игроки без зарплат много месяцев

Долги «Тамбова» такие, что назначенная крайней Ольга Коновалова – генеральный директор клуба, не захотела их лишний раз озвучивать. Сумма растет каждый день. Футболисты пойдут в суды, добавятся штрафы и пеня. Открыто уголовное дело из-за неуплаты зарплаты.

Как сообщила руководительница клуба, куда пытались затащить Валерия Оганесяна, последний оплаченный месяц – сентябрь. Названый менеджер сбежал через неделю, ведь ему говорили о минус 140 млн рублей, а на месте выяснил, что сумма выше 350 миллионов, неподъемная.

Треть миллиарда не найти. Плюс «Тамбов» играет на стадионе в Саранске. Не имеют морального права пойти с протянутой рукой к компаниям дотационной Тамбовской области, выступают в другом регионе, тоже неприбыльном. Футболисты хвалили местного чиновника, но без толку.

Нет смысла спасать ФК «Тамбов»

Не цинизм, а констатация факта. На стадионе в городе Тамбов залили каток, можно играть в любительский хоккей, пока лёд не растает. Работы не начинались, никто не позволит переехать из Саранска домой. И Мордовии клуб не нужен, у них были эксперименты с заходом в РПЛ . Результат той истории знаете – «Мордовия» в прошлом году лишилась профессионального статуса.

Не имея государственной финансовой поддержки и будучи тамбовским клубом только по названию, теряют смысл существования. И правильно сказала руководительница – если бы хватило ума прошлым летом отказаться от участия в РПЛ , переместиться в ФНЛ , где набрали бы обновленный состав с меньшими расходами на зарплаты, то шли бы себе в середине таблицы.

Тогда идеи с переездом в Саранск или в Краснодар не казались дикими. Сейчас же имеете клуб РПЛ , который весной будет спортивно и финансово несостоятельным. Лучшие футболисты убегут до возобновления матчей. Если денег не будет совсем, но в РФС и РПЛ заблокируют снятие с чемпионата, то увидите 11 матчей в стиле «Сочи» против «Ростова».

Тот поединок вызвал бурю негодования, ведь стал насмешкой над спортивной составляющей. Теперь же, если «Тамбов» представят юниоры – академию клуба вывели из состава клуба, ведь ее финансируют из местного бюджета, то фавориты будут набивать разницу мячей. Невозможны гарантии спортивной борьбы, когда речь о команде, где с сентября не платят зарплату.

Виноваты люди Дюкова и Прядкина

О мутности провинциального футбола говорят давно. Никто особо не скрывает, что никакой обратной связи при расходовании государственных средств между футбольными властями и клубами нет.

Бумажки печатают, а где гарантия, что казенные миллиарды не испарялись? Схем ведь много – отчисления агентам, трансферы, откаты от заведомо завышенных зарплат. Необязательно сказанное относится именно к «Тамбову», но деньги потратили неграмотно, раз клуб на грани банкротства и полного закрытия.

Также очевидно, что проблемы были давно, поэтому вопрос к тем чиновникам из РФС , которые выдают профессиональные лицензии для участия в РПЛ . Интересно, куда смотрели? А еще справедливы претензии к РПЛ , ведь у Прядкина за карьеру уже десяток крестиков на борту дьявольского байка, который мчится прямиком в счастливый ад.

Клубы высшей лиги гибнут в XXI веке как мухи. Уже выросли фанаты, которые понятия не имеют, как выглядела форма и в какой футбол играл ФК «Сатурн». Не знают, что Слуцкий тренировал клуб с названием «Москва».

За пределами столичной области тоже хватает призраков сытого прошлого – «Томь», «Анжи», «Кубань», «Амкар». И так далее, и тому подобное. Каждая история индивидуальная, но такого шапито, как в этом сезоне, не было давно.

Представители ФК «Тамбов» сказали, что не могут заработать ни копейки. Перед этим сезоном взяли 11 свободных агентов и 5 человек в аренду. Это не просто клуб без денег, но контора без трансферов за деньги. Годами набирали свободных агентов, или одалживали игроков. В таком цикле невозможно ставить на растущих в цене.

Говорят, что есть приказ доиграть сезон, но это уже несправедливо по отношению к соперникам. В первой части оппоненты сыграли со взрослым «Тамбовом», что набрал очки в 7 матчах из 19. А теперь могут встретить детей под вывеской профессионального клуба.

«Тамбов» может повлиять на еврокубки

Руководительница клуба сказала, что на 99% «Тамбов» прекратит существование. Стоило поднять в РПЛ если не «Чертаново» — там своя странная история финансирования, то хотя бы убедить «Торпедо» сыграть сезон в высшем обществе. Пускай без огромного бюджета, пускай в качестве аутсайдера, но это хотя бы клуб со славной историей и частным спонсором, который в прошлом году неплохо торговал недвижимостью в Москве.

Создавая команды-однодневки, провинциальные чиновники разбазаривают налоги людей, роняя без того упавший на колени престиж чемпионата. Говорят, что «Тамбов» может весной одни матчи играть с взрослыми футболистами, другие — с юниорами. Получится футбольный цирк, ведь разные соперники встретят разное сопротивление. И прямо по курсу у них «Динамо», «Краснодар», ЦСКА , «Локомотив» и «Зенит», клубы с еврокубковыми амбициями.

Футболисты и тренеры будут знать, что оставшиеся 11 туров – последние в истории профессионального клуба «Тамбов», это уже не борьба, а издевательство. В любом случае новый удар по репутации РПЛ и РФС . Клуб давно подавал официальные документы, указав 253 миллиона рублей долгов без гарантии погашения. Это открытая информация на сайте РФС , никаких инсайдов.