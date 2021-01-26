«Зенит» стал 15-м в Европе по годовому доходу. Гордиться, увы, нечем

1611664231

26 января 2021, 15:30

Дьявол притаился в деталях.

Международная бухгалтерская компания Deloitte выпустила ежегодный отчет «Deloitte Football Money League» (DFML). Это такой рейтинг коммерческой успешности, в котором отображены поступления средств на счета клубов за прошедший сезон. Обычно Deloitte выпускает отчет в начале февраля, но в этот раз сработали даже с опережением графика и поделились своими исследованиями в конце января.

Благодаря публикации «Football Money League», в российской прессе сегодня день громких заголовков: «„Зенит“ попал в топ-15 европейских клубов по доходу за сезон-2019/20». «Соккер.ру» всегда рад успехам российских клубов, когда они того заслуживают, но в данном случае все не так очевидно. Сначала давайте оценим 24-е издание «Deloitte Football Money League» в целом.

Топ-20 клубов Европы по доходу

1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро

2. «Реал» (Испания) — 714,9

3. «Бавария» (Германия) — 634,1

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4

5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2

7. ПСЖ (Франция) — 540,6

8. «Челси» (Англия) — 469,7

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7

10. «Ювентус» (Италия) — 397,9

11. «Арсенал» (Англия) — 388

12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7

13. «Атлетико» (Испания) — 331,8

14. «Интер» (Италия) — 291,5

15. «Зенит» (Россия) — 236,5

16. «Шальке» (Германия) — 222,8

17. «Эвертон» (Англия) — 212

18. «Лион» (Франция) — 180,7

19. «Наполи» (Италия) — 176,3

20. «Айнтрахт» (Германия) — 174

- В сезоне-2019/20 традиционно представленные в рейтинге 20 самых зарабатывающих команд Европы совместными усилиями привлекли доход в размере 8.2 млрд евро, что на 12% меньше, чем в предыдущем сезоне-2018/19 (9.3 млрд).

- Падение дохода в размере 1.1 миллиарда евро объясняется совокупностью факторов, связанных с пандемией коронавируса: падением доходов от трансляций на 937 млн евро (23%), снижением доходов от проведения матчей на 257 млн евро (17%).

- При этом рост коммерческой выручки на 105 млн евро (3%) пусть незначительно, но компенсировал потери. Дело в том, что с начала сезона-2019/20 у некоторых крупных клубов начали действовать новые спонсорские соглашения на улучшенных условиях.

- Согласно оценке Deloitte к концу сезона-2020/21 суммарные потери двадцати самых прибыльных клубов Европы из-за пандемии COVID-19 вырастут до 2 миллиардов евро.

- Доход — чисто операционный показатель, в полной мере не отражающий финансовый микроклимат в том или ином клубе. Например, у занявшей первую строчку «Барселоны» 900 миллионов евро долгов, каталонцы в кредитной яме, из которой будет непросто выкарабкаться.

Вся правда о 15-м месте «Зенита»

Итак, «Зенит» с 236.5 миллионами дохода расположился на 15-м месте в европейском рейтинге, немного ниже «Интера» и выше своих немецких побратимов из «Шальке». Уступили петербуржцам «Эвертон», «Лион» и «Наполи», а также еще десятки серьезных клубов, не попавших в рейтинг. Стоит сказать, что в прошлом году «Зенит» был 28-м в Европе. С чем же связан такой скачок? Лигу чемпионов вроде не выигрывали, футболистов на 100 миллионов не продавали.

Первое, что нужно знать о присутствии «Зенита» в этом рейтинге: сравнение с европейскими клубами не было корректным. Петербуржцы подали данные за вполне благополучный 2019 год, а не за сезон-2019/20, вторая часть которого была омрачена пандемией, локаутом и отсутствием зрителей на трибунах. Естественно, все эти события привели к коммерческим потерям и отразились на доходах команд из других чемпионатов. Вы спросите, почему так произошло, и зачем «Зениту» этот обман? Нет никакого обмана, «сине-бело-голубые» поступили честно и открыто.

Клубы из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, которые попали в отчет DFML – это коммерческие организации, их финансовый год привязан к футбольному сезону. Футбольная Россия сейчас тоже живет по графику «весна-осень», но тот же «Зенит» накрепко привязан к «Газпрому», чей бюджетный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Коммерческая зависимость от госкорпорации обязывает и «Зенит» жить по аналогичному графику. Этот факт красноречиво говорит о финансовой несамостоятельности флагмана российского футбола: во всех отношениях правильнее было бы декларировать свои доходы и убытки в промежутках между 1 июля и 30 июня — в рамках одного футбольного сезона, как десятилетиями делают европейские клубы. Однако «Зенит», будучи футбольным придатком сырьевого гиганта, не может отвязаться от бюджетного года из-за тесной связи с «Газпромом».

А теперь о том, из чего сложился доход в 236.5 миллионов евро. Основная статья «дохода» петербуржцев — спонсорские контракты. Фактически это прямые коммерческие вливания «Газпрома», которые составляют 175 млн евро, 74% от общей прибыли. Ни у одного клуба в рейтинге нет такого показателя, даже «Манчестер Сити» (52%) и ПСЖ (55%) серьезно отстают, хотя всем известно, как шейхи закачивают в них деньги.

«Ливерпуль» привлекает спонсорскими инвестициями только 42% от общего дохода, «Барселона» — 47%, «Реал» — 54%, «Бавария» — 57%. Это узнаваемые мировые бренды, которым другие бренды платят за сотрудничество и рекламу, причем окончательные суммы складываются из десятков контрактов. У «Зенита» тоже много спонсоров, которых не стоит путать с партнерами: «Невский центр», «Чистая линия», Gillette, Lays, Nissan ориентированы на имиджевое сотрудничество, там нет миллиардных контрактов.

Спонсируют «Зенит» компании, у которых есть «Газпром» в названии (их не меньше десятка) — очень удобно, а также продукты генерального спонсора, получившие собственный брендинг вроде G-Drive. Понятно, что карман все равно один, поэтому любопытно, как аудиторы УЕФА проверяют спонсорские контракты на предмет коммерческого соответствия. Но сейчас не об этом, двигаемся дальше и видим, что за 2019 год на трансляциях «Зенит» заработал 46.7 млн евро и еще 14.8 млн упали в казну клуба благодаря активностям в «матчдэй».

Львиная доля денег от трансляций — от УЕФА за участие в Лиге чемпионов, ТВ-контракт РПЛ , к сожалению, по-прежнему приносит нашим клубам копейки. Стоит обратить внимание на извлечение «Зенитом» выгоды из нового стадиона, использование которого, согласно отчету Deloitte, «подарило новые коммерческие возможности». Забавно, что это главным образом возможности для новых вливаний «Газпрома» за нейминг арены, которую «Зенит» получил в аренду на 49 лет за 1 рубль.

Здесь даже не нужно читать между строк, чтобы понять, чего стоит это 15-е место по доходу в Европе. Говорит ли оно о том, что «Зенит» умеет зарабатывать? Возможно ли вообще в российском футболе жить по правилам бизнеса? Является ли «Зенит» независимой коммерческой структурой, в конце концов? Поищите для себя ответы на эти вопросы, может быть, взглянете на футбол под другим углом.