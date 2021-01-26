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«Зенит» стал 15-м в Европе по годовому доходу. Гордиться, увы, нечем

26 января 2021, 15:30
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Дьявол притаился в деталях.

Международная бухгалтерская компания Deloitte выпустила ежегодный отчет «Deloitte Football Money League» (DFML). Это такой рейтинг коммерческой успешности, в котором отображены поступления средств на счета клубов за прошедший сезон. Обычно Deloitte выпускает отчет в начале февраля, но в этот раз сработали даже с опережением графика и поделились своими исследованиями в конце января.

Благодаря публикации «Football Money League», в российской прессе сегодня день громких заголовков: «„Зенит“ попал в топ-15 европейских клубов по доходу за сезон-2019/20». «Соккер.ру» всегда рад успехам российских клубов, когда они того заслуживают, но в данном случае все не так очевидно. Сначала давайте оценим 24-е издание «Deloitte Football Money League» в целом.

Топ-20 клубов Европы по доходу

1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро

2. «Реал» (Испания) — 714,9

3. «Бавария» (Германия) — 634,1

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4

5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2

7. ПСЖ (Франция) — 540,6

8. «Челси» (Англия) — 469,7

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7

10. «Ювентус» (Италия) — 397,9

11. «Арсенал» (Англия) — 388

12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7

13. «Атлетико» (Испания) — 331,8

14. «Интер» (Италия) — 291,5

15. «Зенит» (Россия) — 236,5

16. «Шальке» (Германия) — 222,8

17. «Эвертон» (Англия) — 212

18. «Лион» (Франция) — 180,7

19. «Наполи» (Италия) — 176,3

20. «Айнтрахт» (Германия) — 174

- В сезоне-2019/20 традиционно представленные в рейтинге 20 самых зарабатывающих команд Европы совместными усилиями привлекли доход в размере 8.2 млрд евро, что на 12% меньше, чем в предыдущем сезоне-2018/19 (9.3 млрд).

- Падение дохода в размере 1.1 миллиарда евро объясняется совокупностью факторов, связанных с пандемией коронавируса: падением доходов от трансляций на 937 млн евро (23%), снижением доходов от проведения матчей на 257 млн евро (17%).

- При этом рост коммерческой выручки на 105 млн евро (3%) пусть незначительно, но компенсировал потери. Дело в том, что с начала сезона-2019/20 у некоторых крупных клубов начали действовать новые спонсорские соглашения на улучшенных условиях.

- Согласно оценке Deloitte к концу сезона-2020/21 суммарные потери двадцати самых прибыльных клубов Европы из-за пандемии COVID-19 вырастут до 2 миллиардов евро.

- Доход — чисто операционный показатель, в полной мере не отражающий финансовый микроклимат в том или ином клубе. Например, у занявшей первую строчку «Барселоны» 900 миллионов евро долгов, каталонцы в кредитной яме, из которой будет непросто выкарабкаться.

Вся правда о 15-м месте «Зенита»

Итак, «Зенит» с 236.5 миллионами дохода расположился на 15-м месте в европейском рейтинге, немного ниже «Интера» и выше своих немецких побратимов из «Шальке». Уступили петербуржцам «Эвертон», «Лион» и «Наполи», а также еще десятки серьезных клубов, не попавших в рейтинг. Стоит сказать, что в прошлом году «Зенит» был 28-м в Европе. С чем же связан такой скачок? Лигу чемпионов вроде не выигрывали, футболистов на 100 миллионов не продавали.

Первое, что нужно знать о присутствии «Зенита» в этом рейтинге: сравнение с европейскими клубами не было корректным. Петербуржцы подали данные за вполне благополучный 2019 год, а не за сезон-2019/20, вторая часть которого была омрачена пандемией, локаутом и отсутствием зрителей на трибунах. Естественно, все эти события привели к коммерческим потерям и отразились на доходах команд из других чемпионатов. Вы спросите, почему так произошло, и зачем «Зениту» этот обман? Нет никакого обмана, «сине-бело-голубые» поступили честно и открыто.

Клубы из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, которые попали в отчет DFML – это коммерческие организации, их финансовый год привязан к футбольному сезону. Футбольная Россия сейчас тоже живет по графику «весна-осень», но тот же «Зенит» накрепко привязан к «Газпрому», чей бюджетный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Коммерческая зависимость от госкорпорации обязывает и «Зенит» жить по аналогичному графику. Этот факт красноречиво говорит о финансовой несамостоятельности флагмана российского футбола: во всех отношениях правильнее было бы декларировать свои доходы и убытки в промежутках между 1 июля и 30 июня — в рамках одного футбольного сезона, как десятилетиями делают европейские клубы. Однако «Зенит», будучи футбольным придатком сырьевого гиганта, не может отвязаться от бюджетного года из-за тесной связи с «Газпромом».

А теперь о том, из чего сложился доход в 236.5 миллионов евро. Основная статья «дохода» петербуржцев — спонсорские контракты. Фактически это прямые коммерческие вливания «Газпрома», которые составляют 175 млн евро, 74% от общей прибыли. Ни у одного клуба в рейтинге нет такого показателя, даже «Манчестер Сити» (52%) и ПСЖ (55%) серьезно отстают, хотя всем известно, как шейхи закачивают в них деньги.

«Ливерпуль» привлекает спонсорскими инвестициями только 42% от общего дохода, «Барселона» — 47%, «Реал» — 54%, «Бавария» — 57%. Это узнаваемые мировые бренды, которым другие бренды платят за сотрудничество и рекламу, причем окончательные суммы складываются из десятков контрактов. У «Зенита» тоже много спонсоров, которых не стоит путать с партнерами: «Невский центр», «Чистая линия», Gillette, Lays, Nissan ориентированы на имиджевое сотрудничество, там нет миллиардных контрактов.

Спонсируют «Зенит» компании, у которых есть «Газпром» в названии (их не меньше десятка) — очень удобно, а также продукты генерального спонсора, получившие собственный брендинг вроде G-Drive. Понятно, что карман все равно один, поэтому любопытно, как аудиторы УЕФА проверяют спонсорские контракты на предмет коммерческого соответствия. Но сейчас не об этом, двигаемся дальше и видим, что за 2019 год на трансляциях «Зенит» заработал 46.7 млн евро и еще 14.8 млн упали в казну клуба благодаря активностям в «матчдэй».

Львиная доля денег от трансляций — от УЕФА за участие в Лиге чемпионов, ТВ-контракт РПЛ, к сожалению, по-прежнему приносит нашим клубам копейки. Стоит обратить внимание на извлечение «Зенитом» выгоды из нового стадиона, использование которого, согласно отчету Deloitte, «подарило новые коммерческие возможности». Забавно, что это главным образом возможности для новых вливаний «Газпрома» за нейминг арены, которую «Зенит» получил в аренду на 49 лет за 1 рубль.

Здесь даже не нужно читать между строк, чтобы понять, чего стоит это 15-е место по доходу в Европе. Говорит ли оно о том, что «Зенит» умеет зарабатывать? Возможно ли вообще в российском футболе жить по правилам бизнеса? Является ли «Зенит» независимой коммерческой структурой, в конце концов? Поищите для себя ответы на эти вопросы, может быть, взглянете на футбол под другим углом.

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26 января Комментарии11
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nactux
nactux
28 января в 09:12
У масквачей подгорает......
Значит Зенит правильной дорогой идет!!!
ВСЕ наши клубы на дотациях госбюджета, ВСЕ!!!
И не надо ля-ля про частный капитал.....
ВСЕ чиновники и алигархи ворьё!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlifen (раскрыть)
27 января в 14:14
А в чем вина других клубов , если среди чиновников, распоряжающихся госбюджетом не нашлось другого, кто рискнул бы тратить деньги из казны на свою личную игрушку, подавая это как "социально значимый проект"? Только близость к вершинам власти в стране делает Миллера непотопляемым. И никакой футбольной составляющей в "достижениях" Зенита нет.
112910415
112910415
27 января в 13:48
простая ловкость рук, а какой результат замечательный !
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
27 января в 02:44
Что есть Зенит без газовой корпорации?...да пожалуй,что и ничто...всем противникам моих слов прошу проанализировать существование Зенита до того,как Газпром начал вливать значительные суммы в команду...теперь ненадолго представьте,что Миллеру и К* надоела игрушка...Зенит уже и в РПЛ вылетал в первую лигу
shlifen
shlifen ответ Хиромант (раскрыть)
26 января в 22:40, ред.
Хочу сразу подчеркнуть - я безразлично отношусь к РПЛ (Европейские лиги мне более интересны)...

"Но зачем же лить ушаты грязи на более успешного соперника, вместо того, что бы чему то у него поучиться?"
Простите, а чему могут научиться другие клубы/болельщики у Зенита? Как прятать прямое финансирование команды под видом спонсорского контракта? Как можно научиться условному Краснодару/ЦСКА строить самый дорогой стадион в Европе за государственный счёт, а потом передать его, по сути, на баланс клуба? Или все должны воспринимать "серые схемы" как что-то нормальное??

"их просто не по правилам "заценили"!!!" - да нет же, просто у Зенита объективно самый большой бюджет в РПЛ. Более того, в отчёте есть маленькая табличка клубов занимающих 21-30 места. Так вот среди них тоже нет ни одного клуба РПЛ - такая вот пропасть между Зенитом и остальными командами. Замыкает 30-ку Милан (у него 148,5 млн. дохода).

". Казалось бы - есть повод для гордости, мол и мы "не лаптем щи хлебаем"! "
Простите, гордость за что? За группу мультимиллионеров финансируемую напрямую государством? Лацио и Брюгге вообще нет в 30-ке по доходам - а результаты в группе ЛЧ мы все видели... Опять же, я не оправдываю другие клубы РПЛ, просто раз уж Зенит - это флагман Российского футбола, финансируемый гос. компанией, то с него и "спрос больше"... Зачем столько тратить на команду чтобы потом набирать одно (!!!) очко в группе ЛЧ??

P.S. Я не "хейтер" Зенита, я просто хочу чтобы клуб при таких "доходах" показывал достойную игру и результаты. Возьмите для примера Гладбах (167,9 млн), что мешает Зениту играть в схожий футбол и выходить в плэйофф ЛЧ ?? А для "внутреннего потребления" бюджет Зенита можно спокойно лимонов на 50-60 урезать, и всё равно будут самыми богатыми в РПЛ...
Igo0rek
Igo0rek ответ Хиромант (раскрыть)
26 января в 21:59, ред.
Скажи, а в чем успешность Зенита? Провал за провалом в ЕК, клуб полностью на госбюджете. Да что там госбюджет. Официально Зенит это дочерняя марка Газпрома. Где такое вообще видано?
Хиромант
Хиромант
26 января в 20:16
Да, мужики... Как говорил генерал Иволгин (Алексей Булдаков) - "Ну вы, блин, даёте!"

Единственный Российский клуб попал в 20-ку по годовому доходу за непростой "ковидный" год, опередив многих "грандов" европейского футбола. Казалось бы -
есть повод для гордости, мол и мы "не лаптем щи хлебаем"!

Да куда там! Все "болелы" соперников Зенита в РПЛ так обиделись и разозлились, что их "кумиры" и "рядом не валялись" в этом рейтинге - начали так поливать грязью и Зенит, и Газпром, и МАТЧ ТВ, и т.д. и т.п.

Зенит такой, растакой, черные схемы финансирования, госбюджет и прочее...

А вот "наши" клубы (ЦСКА, Спартак, Локо и др.) - они "Не такие!" Они "белые, пушистые", все у них правильно, все "по-закону", их просто не по правилам "заценили"!!!

Мужики, вам самим-то, не стыдно за свои слова?

Понятно, 2020 год был во многом, и для многих, неудачным, плохим, не оправдавшим надежды...

Но зачем же лить ушаты грязи на более успешного соперника, вместо того, что бы чему то у него поучиться?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
26 января в 19:31
Убытки Газпрома за 2020 г. около 300 млрд рублей. Или около 3,3 млрд евро. Выводы. В этой сумме есть и доля фк Зенит (около 200 млн евро). При этом топ-менеджмент Газпрома получил солидные бонусы по итогам года, лично Миллер около 3 млн евро. Вопрос. Как это все стыкуется?
Igo0rek
Igo0rek
26 января в 19:01, ред.
В нормальном государстве, в Газпроме бы уже давно работала независимая аудиторская проверка. По всем направлениям этой дойной коровы, которая УБЫТОЧНАЯ!
Честный Зритель
Честный Зритель
26 января в 18:39
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlifen (раскрыть)
    26 января в 17:45
    Зато вашу иронию, а может и сарказм можно оценить на "отлично"
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    26 января в 17:44
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Твой Арсен (раскрыть)
      26 января в 17:42
      К сожалению это была другая страна, которой давно нет и большинство на этом сайте о ней ничего не знают. Вот в те годы СССР и входила в топ-3 по футболу в Европе. Увы эти времена прошли безвозвратно. Сейчас не на детей тратят госденьги, а на малкомов всяких, да бариосов с ловренами.
      FruttyPups
      FruttyPups ответ shlifen (раскрыть)
      26 января в 17:38
      Спасибо, исправили.
      shlifen
      shlifen
      26 января в 17:26
      Большое спасибо за статью, поскольку и раньше в спорах о Зените приходилось ссылаться на отчёты Deloitte, но многим читателям соккера о них почти ничего не было известно - надеюсь теперь больше людей узнают о том как формируются бюджеты команд, в том числе и наших.
      Отдельное спасибо, что перевели для читателей детализацию по доходам ФК Зенит, поскольку, понимаю, что не все владеют английским в той мере, чтобы понять детали этого обширного отчёта. Особенно "весело" наблюдать по соседству в рейтинге Зенит и "побратима" из Шальке, у которого коэффициент "результат/инвестиции" вероятно худший в Европе на данный момент... =((

      P. S. Поставил "4" за статью только из-за обидной ошибки в переводе, исправьте её пожалуйста - детали описал в комментарии ниже...
      shlifen
      shlifen
      26 января в 17:11, ред.
      Я очень извиняюсь, но в самом отчёте Deloitte использует слово "revenue" - это слово с английского, переводится как "Годовой доход", в крайнем случае, просто "доход". Для слова "прибыль" в английском используется слово "profit". Годовой доход и прибыль - это всё таки сильно разные понятия =)
      Из-за этой досадной оплошности в переводе - впечатление от статьи немного смазывается, а сама статья, не намеренно, путает читателя... Исправьте пожалуйста =)
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      26 января в 17:09
      А все равно достойно, думаю что никто из руководителей российских клубов не отказался бы быть на месте зенита в этом рейтинге.
      Твой Арсен
      Твой Арсен ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      26 января в 16:57, ред.
      В нашей стране были спортивые системы круче Аякса, которые ни одна другая страна не смогла создать. Даже близко к этому не приблизилась. Назывались ЦСКА и Динамо. По количеству секций, клубов, ДЮШС и т.п. причем все бесплатно для тех категорий граждан, для которых они были созданы, эти спортивные организации превосходили любой западный клуб.
      Oliver S
      Oliver S
      26 января в 16:55
      Во всем мире футбольные клубы сначала делали себе имя, а потом это имя работало на них в виде спонсорских контрактов, продажи теле-прав и количества болельщиков на стадионах и только Зенит решил зайти с обратной стороны, т.е. сначала пытается купить (пропиарить) имя в надежде, что это прибавит им поклонников.
      Не той дорогой идёте.
      oFANATo
      oFANATo
      26 января в 16:45
      Бомжи много чего напридумывали....и что они самый популярный клуб страны, и что самые титулованные миллер кричал, правда его потом вернули с небес на землю.
      oFANATo
      oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      26 января в 16:23
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        26 января в 15:52
        Спасибо за статью! Обычная схожая с госкорпорациями подтасовка фактов и результатов с целью получить радующий глаз отчет. Не удивлюсь, что в "Зените" существует целый отдел какой-нибудь статистической отчетностью, получающий недоступную для простых смертных зарплату, для получения подобного формально радующего глаз результата. На данном этапе в России не может быть экономически успешного футбольного клуба. В качестве успешной команды, способной получить чистую прибыль, можно привести в пример голландский "Аякс", обладающей мощной современной академией, временами громко заявляющей о себе в Лиге Чемпионов, и продающий талантливую молодежь по топ-клубам за крупные суммы. У нас подобная система, увы, пока не работает.
        sv_1969
        sv_1969
        26 января в 15:40
        Спасибо за статью
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        26 января в 15:36
        Обидно, что не делается разницы понятий "прибыль" и "доход", т.е. поступления из бюджета. Прибыль это разница между доходом и расходом. Эта разница у Зенита отрицательная. Никакой прибыли нет. Эти уловки Газпрому прощают, т.к. он спонсирует и ЛЧ и УЕФА. "Честность" по газпромовски?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        26 января в 15:36
        Так уж и нечем...
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