«Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер Малкома

«Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер полузащитника Малкома.
Исходя из данных годового финансового отчета, который представил каталонский клуб, «Зенит» должен заплатить еще 9 миллионов 444 тысячи евро за бразильского хавбека.
Стоит отметить, что и сама «Барселона» не до конца рассчиталась с «Бордо» за трансфер Малкома, долг составляет 9,9 млн евро.
Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года за 40+5 млн евро, зарплата бразильца – около 8 млн евро в год.
Недавно Малком возглавил список самых подешевевших игроков чемпионата России.
Сетьену прежде чем что-то выплатить нужен президент, которого нет. Никто не возьмёт на себя ответственность по финансам. Это дело отложили.
Сетьену прежде чем что-то выплатить нужен президент, которого нет. Никто не возьмёт на себя ответственность по финансам. Это дело отложили.
Ставлю лайк за смелость...
Ставлю лайк за смелость...
Не выплатили Неймару деньги за продление контракта, он судится с ними.
Не выплатили Неймару деньги за продление контракта, он судится с ними.
К тому же, после поездки не было возможности помыться, поэтому питерцы приезжали на матч в, мягко говоря, непрезентабельном виде. Для более богатых московских болельщиков, передвигавшихся на самолетах, такая ситуация казалась дикой, вот почему «Зенит» называют "бомжами" в столичных кругах. Кроме того, поездки на электричках сегодня фанаты совершают с таким же постоянством.
К тому же, после поездки не было возможности помыться, поэтому питерцы приезжали на матч в, мягко говоря, непрезентабельном виде. Для более богатых московских болельщиков, передвигавшихся на самолетах, такая ситуация казалась дикой, вот почему «Зенит» называют "бомжами" в столичных кругах. Кроме того, поездки на электричках сегодня фанаты совершают с таким же постоянством.
Худший трансфер, Маркизио отдыхает ! Тот, брал по 470 млн. рублей в год.
Хорошо, хоть не золотом...)))!
Худший трансфер, Маркизио отдыхает ! Тот, брал по 470 млн. рублей в год.
Хорошо, хоть не золотом...)))!
Питер снова пошутил
Миллер клоун и проказник
Барселону обнулил.
Питер снова пошутил
Миллер клоун и проказник
Барселону обнулил.
Ну а так то не все в порядке у Каталонцев с финансами. Они Малколма уже продали, а все ещё должны денег за него Бордо. С другими трансферами такая же ситуация. Прям пирамида какая то.
Ну а так то не все в порядке у Каталонцев с финансами. Они Малколма уже продали, а все ещё должны денег за него Бордо. С другими трансферами такая же ситуация. Прям пирамида какая то.
Зенит предлагал Влашичу зарплату в 3 раза больше чем в ЦСКА, но Никола отказался переходить
Зенит предлагал Влашичу зарплату в 3 раза больше чем в ЦСКА, но Никола отказался переходить