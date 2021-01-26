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«Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер Малкома

26 января 2021, 09:31

«Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер полузащитника Малкома.

Исходя из данных годового финансового отчета, который представил каталонский клуб, «Зенит» должен заплатить еще 9 миллионов 444 тысячи евро за бразильского хавбека.

Стоит отметить, что и сама «Барселона» не до конца рассчиталась с «Бордо» за трансфер Малкома, долг составляет 9,9 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года за 40+5 млн евро, зарплата бразильца – около 8 млн евро в год.

Недавно Малком возглавил список самых подешевевших игроков чемпионата России.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA.. (раскрыть)
вчера в 10:23
Понятное дело, что у клуба более мощное влияние на судей и более крутые адвокаты, чем у простого игрока или тренера. Последнюю новость читал? Барса не намерена платить Сетьену компенсацию вовсе.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
27 января в 22:52
Пусть идёт в суд. А говорить, что Барса всех кидает.... Доказательства где? Или хоть один суд клуб проиграл?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA.. (раскрыть)
27 января в 12:21
Сетьена это с какой стороны должно тревожить?
AgamagA..
AgamagA.. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
26 января в 21:47
Неймар ушёл выкупив свой контракт. Он сам нарушил обещание. Суд по этому делу был - выиграл клуб.
Сетьену прежде чем что-то выплатить нужен президент, которого нет. Никто не возьмёт на себя ответственность по финансам. Это дело отложили.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
26 января в 21:25
Зенит наверное ждёт когда Барса прекратит свое существование?
ermak6848
ermak6848
26 января в 21:20
    Хиромант
    Хиромант ответ Qatar Airways (раскрыть)
    26 января в 20:38
    Да, сравнить Барсу с пьяницей,...

    Ставлю лайк за смелость...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA.. (раскрыть)
    26 января в 20:13
    Не выплатили Сетьену компенсацию за разрыв отношений. Он судиться будет.
    Не выплатили Неймару деньги за продление контракта, он судится с ними.
    mortid
    mortid
    26 января в 15:14
    Почему этот сарацин получает такое бабло, а российский работяга в среднем 20 тысяч, если газ достояние российского народа а не сарацинов?
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Maksat Karanov (раскрыть)
    26 января в 14:37
    Почему «Зенит» называют "бомжами"? Существует несколько вариантов происхождения этого прозвища. Считается, что оно появилось в 70-80 годы, когда фанаты клуба практиковали так называемый «электричинг». Он заключался в том, что болельщики ездили болеть за свой клуб в Москву на электричках. Переезд сопровождался алкогольными воззлияниями и дебошами.


    К тому же, после поездки не было возможности помыться, поэтому питерцы приезжали на матч в, мягко говоря, непрезентабельном виде. Для более богатых московских болельщиков, передвигавшихся на самолетах, такая ситуация казалась дикой, вот почему «Зенит» называют "бомжами" в столичных кругах. Кроме того, поездки на электричках сегодня фанаты совершают с таким же постоянством.
    d_fincher
    d_fincher
    26 января в 14:29
    То, что для одних - стоимость игрока, для Зенита - зарплата игрока. ахахахах)
    Василий 50
    Василий 50
    26 января в 14:28
    "Зенит" потому и не платит, что "Барселона" сама должна.
    13 RUS
    13 RUS
    26 января в 13:29
    Получается он стоит все 60?😅
    Сп62
    Сп62
    26 января в 12:56
    Питерцам прийдётся сброситься. Иначе международный скандал.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Colchoneros (раскрыть)
    26 января в 12:47
    Раз такие дела у Зенита. Вполне возможно поднимут.)
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Colchoneros (раскрыть)
    26 января в 12:19
    Зачем размениваться на такие мелочи, если можно очередной раз пенсионный возраст поднять
    galem72
    galem72 ответ Colchoneros (раскрыть)
    26 января в 12:10
    Не хочу тебя расстраивать, но гаспром — это не только газ, но ещё и нефть, бензин, гсм, электричество, отопление, горячая вода, транспортировка и логистика. В общем, гаспром — практически вся платёжка жкх и азс, которые дорожают постоянно. Так что за малкошу заплатят с лихвой.
    Hypnoz
    Hypnoz
    26 января в 12:04
    В рассрочку взяли :)!
    Худший трансфер, Маркизио отдыхает ! Тот, брал по 470 млн. рублей в год.
    Хорошо, хоть не золотом...)))!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 января в 11:59
    Вот почему в Барсе кризис
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    26 января в 11:58
    У Зенита явный праздник
    Питер снова пошутил
    Миллер клоун и проказник
    Барселону обнулил.
    311
    311
    26 января в 11:54
    Итак переплатили за него, ещё и должны!)
    Крикун
    Крикун
    26 января в 11:54
    Про ЗП Малколма в 8 лямов тоже в отчетности Барсы указано?) Вот реально, с каждой новостью ЗПха бразильца растёт, через годик уже 15 «получать» будет.

    Ну а так то не все в порядке у Каталонцев с финансами. Они Малколма уже продали, а все ещё должны денег за него Бордо. С другими трансферами такая же ситуация. Прям пирамида какая то.
    Futurista
    Futurista
    26 января в 11:47
    oFANATo
    oFANATo
    26 января в 11:33
    AgamagA..
    AgamagA.. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    26 января в 11:33
    Что значит всех кидает? Кого кинула Барса? За игроков только так переплачивают, зарплаты раздули больше, чем остальные клубы.
    ildar_3871
    ildar_3871
    26 января в 11:07
    Я бы вернул Малкома , пока он на ногах )
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    26 января в 10:23
    А сдать товар назад можно или он уже попал в разряд "просроченных"? Ну или как вариант рассчитаться по текущей рыночной стоимости. Ой погодите, теперь уже "Барселона" должна......
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
    26 января в 10:21
    Совсем Газпром обеднел. Жалкие 9 лимонов не наскребет. К чему бы это? А может Миллер себе на премию взял?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    26 января в 10:18
    Пока Зенит будет платить всяким Малкомам 8 евролямов успехов в лиге чемпионов не будет
    Зенит предлагал Влашичу зарплату в 3 раза больше чем в ЦСКА, но Никола отказался переходить
    particular
    particular
    26 января в 10:14
    Ну, ладно Барса докатилась до задолженностей... Но как Зенит-то допустил втягивание в рассрочку платежей... Тот, который обычно не торгуется на сделках и мечет бисер одним взносом...
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