«Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер Малкома

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26 января 2021, 09:31

«Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер полузащитника Малкома.

Исходя из данных годового финансового отчета, который представил каталонский клуб, «Зенит» должен заплатить еще 9 миллионов 444 тысячи евро за бразильского хавбека.

Стоит отметить, что и сама «Барселона» не до конца рассчиталась с «Бордо» за трансфер Малкома, долг составляет 9,9 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года за 40+5 млн евро, зарплата бразильца – около 8 млн евро в год.

Недавно Малком возглавил список самых подешевевших игроков чемпионата России.