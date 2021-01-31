«Миллуол» — «Норвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Миллуол»
В пяти прошлых турах чемпионата «Миллуол» одержал только одну победу. 20 января команда в гостях победила «Хаддерсфилд» с минимальным счетом (1:0). После этого «сине-белые» сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0) и «Кардиффом» (1:1).
В рейтинге Чемпионшипа «Миллуол» занимает 16-е место, набрав 31 очков. В 12-ти домашних играх хозяева одержали только одну победу.
«Норвич»
«Норвич» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 54 очка. Ближайшего конкурента «Суонси» команда опережает на четыре балла.
В прошлом туре чемпионата «канарейки» разделили очки в домашней игре с «Мидлсбро». Перед этим «Норвич» одержал три победы подряд, обыграв таких соперников: «Бристоль Сити» (2:0), «Кардифф» (2:1) и «Ковентри Сити» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Миллуол» — 3.570
- Ничья – 3.280
- Победит «Норвич» — 2.260
Статистика
- «Миллуол» не побеждал в десяти прошлых матчах на своем поле
- «Норвич» выиграл три из пяти предыдущих гостевых поединка
- «Норвич» выиграл три из четырех последних матча против «Миллуола»
Прогноз
На этот матч рекомендуем сделать ставку на победу «Норвича» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.584 в букмекерской конторе Pinnacle. «Миллуол» очень плохо выступает дома и в очных встречах с «канарейками» команда чаще уступает, чем берет очки.