ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Миллуол» — «Норвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:00

«Миллуол»

В пяти прошлых турах чемпионата «Миллуол» одержал только одну победу. 20 января команда в гостях победила «Хаддерсфилд» с минимальным счетом (1:0). После этого «сине-белые» сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0) и «Кардиффом» (1:1).

В рейтинге Чемпионшипа «Миллуол» занимает 16-е место, набрав 31 очков. В 12-ти домашних играх хозяева одержали только одну победу.

«Норвич»

«Норвич» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 54 очка. Ближайшего конкурента «Суонси» команда опережает на четыре балла.

В прошлом туре чемпионата «канарейки» разделили очки в домашней игре с «Мидлсбро». Перед этим «Норвич» одержал три победы подряд, обыграв таких соперников: «Бристоль Сити» (2:0), «Кардифф» (2:1) и «Ковентри Сити» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Миллуол» — 3.570
  • Ничья – 3.280
  • Победит «Норвич» — 2.260

Статистика

  • «Миллуол» не побеждал в десяти прошлых матчах на своем поле
  • «Норвич» выиграл три из пяти предыдущих гостевых поединка
  • «Норвич» выиграл три из четырех последних матча против «Миллуола»

Прогноз

На этот матч рекомендуем сделать ставку на победу «Норвича» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.584 в букмекерской конторе Pinnacle. «Миллуол» очень плохо выступает дома и в очных встречах с «канарейками» команда чаще уступает, чем берет очки.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Норвич»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100