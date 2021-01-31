«Миллуол» — «Норвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:00

«Миллуол»

В пяти прошлых турах чемпионата «Миллуол» одержал только одну победу. 20 января команда в гостях победила «Хаддерсфилд» с минимальным счетом (1:0). После этого «сине-белые» сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0) и «Кардиффом» (1:1).

В рейтинге Чемпионшипа «Миллуол» занимает 16-е место, набрав 31 очков. В 12-ти домашних играх хозяева одержали только одну победу.

«Норвич»

«Норвич» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 54 очка. Ближайшего конкурента «Суонси» команда опережает на четыре балла.

В прошлом туре чемпионата «канарейки» разделили очки в домашней игре с «Мидлсбро». Перед этим «Норвич» одержал три победы подряд, обыграв таких соперников: «Бристоль Сити» (2:0), «Кардифф» (2:1) и «Ковентри Сити» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуол» — 3.570

Ничья – 3.280

Победит «Норвич» — 2.260

Статистика

«Миллуол» не побеждал в десяти прошлых матчах на своем поле

«Норвич» выиграл три из пяти предыдущих гостевых поединка

«Норвич» выиграл три из четырех последних матча против «Миллуола»

Прогноз

На этот матч рекомендуем сделать ставку на победу «Норвича» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.584 в букмекерской конторе Pinnacle. «Миллуол» очень плохо выступает дома и в очных встречах с «канарейками» команда чаще уступает, чем берет очки.