«Уэска» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

Компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч 22-го тура Ла Лиги «Уэска» — «Реал» Мадрид», который состоится 6 февраля 2021 года.
«Уэска»
За 21 сыгранных тур испанской Ла Лиги «Уэска» одержала только две победы и десять раз сыграла вничью. Эти результаты принесли команде 16 очков и последнее место в турнирной таблице.
В двух прошлых турах чемпионата «Уэска» не проигрывала. После ничейного матча с «Вильярреалом» (0:0), команда отметилась гостевой викторией над «Вальядолидом» (3:1).
«Реал» Мадрид
«Реал» набрал 40 очков и делит второе место в рейтинге с «Барселоной». От лидера «Атлетико» подопечные Зинедина Зидана отстают на 10 очков.
В прошлом туре Ла Лиги «сливочные» сенсационно уступили на своем поле «Леванте» (1:2). Это поражение стало для «Реала» четвертым в текущем сезоне чемпионата Испании. В 11-ти гостевых поединках «Реал» оформил шесть побед и четыре ничьи, проиграв только один матч.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уэска» — 7.460
- Ничья – 4.680
- Победит «Реал» Мадрид – 1.473
Статистика
- «Уэска» не побеждала в четырех прошлых матчах на своем поле – две ничьи и два поражения
- В четырех последних домашних играх «Уэски» сыграла ставка на ТМ(2,5)
- В матче первого круга Ла Лиги «Реал» победил соперника дома со счетом 4:1
Прогноз
Оптимальный вариант для ставки на этот матч – победа «Реала» с коэффициентом 1.473. Мадридский клуб всегда побеждал «Уэску» в очных встречах, а после провала в прошлом туре, «сливочным» обязательно нужно брать три очка.