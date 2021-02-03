«Уэска» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:19

Компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч 22-го тура Ла Лиги «Уэска» — «Реал» Мадрид», который состоится 6 февраля 2021 года.

«Уэска»

За 21 сыгранных тур испанской Ла Лиги «Уэска» одержала только две победы и десять раз сыграла вничью. Эти результаты принесли команде 16 очков и последнее место в турнирной таблице.

В двух прошлых турах чемпионата «Уэска» не проигрывала. После ничейного матча с «Вильярреалом» (0:0), команда отметилась гостевой викторией над «Вальядолидом» (3:1).

«Реал» Мадрид

«Реал» набрал 40 очков и делит второе место в рейтинге с «Барселоной». От лидера «Атлетико» подопечные Зинедина Зидана отстают на 10 очков.

В прошлом туре Ла Лиги «сливочные» сенсационно уступили на своем поле «Леванте» (1:2). Это поражение стало для «Реала» четвертым в текущем сезоне чемпионата Испании. В 11-ти гостевых поединках «Реал» оформил шесть побед и четыре ничьи, проиграв только один матч.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уэска» — 7.460

Ничья – 4.680

Победит «Реал» Мадрид – 1.473

Статистика

«Уэска» не побеждала в четырех прошлых матчах на своем поле – две ничьи и два поражения

В четырех последних домашних играх «Уэски» сыграла ставка на ТМ(2,5)

В матче первого круга Ла Лиги «Реал» победил соперника дома со счетом 4:1

Прогноз

Оптимальный вариант для ставки на этот матч – победа «Реала» с коэффициентом 1.473. Мадридский клуб всегда побеждал «Уэску» в очных встречах, а после провала в прошлом туре, «сливочным» обязательно нужно брать три очка.