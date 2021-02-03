Восхождение «Витесса» и чемпионская поступь «Аякса». «Фейеноорд» лишил шансов ПСВ на погоню

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вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в чемпионате Нидерландов.

В Эредивизие в этом году борьбы за чемпионство не получается. В двадцатом туре интрига получила двойной удар, от которого она вряд ли оправится. Помешать «Аяксу» подтвердить свои чемпионские полномочия может помешать только сам «Аякс».

Что же произошло в эти дни? ПСВ , единственный реальный соперник аяксидов в текущем первенстве, отправился в Роттердам в гости к «Фейеноорду». «Фейе» терпеть не может клуб из Амстердама по умолчанию. Но команде Дика Адвоката сейчас куда важнее набирать очки, ибо роттердамцы играют хуже, чем год назад, поэтому рискуют пролететь мимо еврокубков. А это уже удар по бюджету. Да и к команде из Эйндховена в Южной Голландии относятся чуть лучше, чем к «Аяксу».

Крушение ПСВ

Брабантцам ни в крем случае нельзя было проигрывать на «Де Кёйн». Есть информация, что в Эйдховене, скажем так, не в восторге от работы немецкого тренера Рогера Шмидта. Пока ПСВ лишь изображает борьбу с «Аяксом» за чемпионство. Но после визита в Роттердам и изображать будет трудно.

Еще до перерыва голкипер эйндховенцев Ивон Мвого вытащил из ворот три мяча. Оборона брабантцев явно дала течь, чем и воспользовались Лутшарел, Стивен Бергейс и Брайан Линссен. После перерыва Ибрагим Сангаре забил свой первый мяч в составе ПСВ , но, как вы понимаете, это могло повлиять лишь на статистику ивуарийца. Победа «Фейеноорда» с результатом 3:1 повысила шансы команды на попадание в еврокубки, в том числе и в Лигу чемпионов.

Что касается брабантцев, то им впору отложить свои чемпионские амбиции. Шмидту тоже надлежит сделать вывод. Подобные провалы простительны в дебютном сезоне. На второй год такое не прокатит.

Ввиду явного преимущества

В тот же день «Алкмар» принимал «Аякс». В прошлом сезоне алкмарцы дважды обидели чемпиона. Более того, на момент досрочного завершения чемпионата команды набрали одинаковое количество очков. Только разница мячей позволила амстердамцам остаться чемпионами. Но в текущем первенстве «Алкмар» аяксидам не ровня. Слабый старт — пять ничьих в пяти первых турах, травмы лидеров и продажа одного из них — Уссамы Идрисси в «Севилью», отставка тренера Арне Слота и приход нового командира Паскаля Янсена. Просели все линии, в том числе и вратарская. Клуб в 10 встречах пропустил 28 мячей, в то время как за весь прошлогодний чемпионат, вместивший 25 туров, только 17. Вылетел «Алкмар» и из Кубка Нидерландов. И помог ему в этом «Аякс», не так давно победивший соперника в его вотчине.

Через десять дней соперники снова сошлись в Алкмаре, эта встреча стала первой для соперников в текущем чемпионате. Перед игрой алкмарцы узнали нехорошую новость. Уссама Идрисси, не прижившийся в «Севилье», вернулся в Голландию. Но не в прежний клуб, а в «Аякс», где заменит Квинси Промеса. Всё бы ничего, но у «дельфина» голландского футбола есть некий собственный кодекс. А именно — игроки «Алкмара», даже бывшие, не должны пополнять состав «китов» — «Фейеноорда», ПСВ и особенно «Аякса». Конечно, иные игроки переступали этот неписанный закон. Но случалось это редко. Последним алкмарцем, примерившим футболку «Аякса», стал Деми Де Зеув. И случилось это более десяти лет назад. И вот теперь Идрисси страшно огорчил болельщиков вице-чемпиона Голландии.

Высказать перебежчику всё, что о нём думают, болельщики «Алкмара» не успели. Во-первых, матчи проводятся при пустых трибунах, а во-вторых, об аренде «Аяксом» Идрисси стало известно только в день матча. Уссама ещё не успел официально сменить клуб. Но чемпион обошёлся и без него, и без Промеса, уже превратившегося в отрезанный для «Аякса» ломоть. Антони в первом тайме забил первый мяч в ворота Бизо, Дави Классен на исходе часа игрового времени — второй гол, а подвёл черту Давид Нерес. 3:0 — убедительный выигрыш амстердамцев. «Аякс» одержал пятую победу подряд и опережает ПСВ на семь очков, а «Витесс» — на восемь. «Алкмар» пропустил вперёд «Фейеноорд» и оказался на пятой позиции. «Фейе» соответственно четвёртый.

Уходя — уходи

«Витесс» мог воспользоваться проигрышем ПСВ и перескочить на вторую позицию. Для этого надо было сделать самую малость — обыграть дома «Ваалвейк». Который по привычке борется за выживание. Но гола Базура оказалось мало для победы. «Орлы» позволили сопернику сравнять счёт, из-за чего и не досчитались двух очков. Но шанс побороться за второе место и причитающуюся к нему путёвку в Лигу чемпионов у бывшей команды Леонида Слуцкого, согласитесь, неплохой.

Соискатель билета в Лигу Европы «Гронинген» притормозил, проиграв «Хераклесу». Самый именитый игрок «Гронингена», может быть, и всего Эредивизие Арьен Роббен по-прежнему не играет. Лечится. Возобновление Арьеном карьеры пока не принесло ничего клубу, который безусловно рассчитывал на своего воспитанника. Даже сделал того капитаном. Сам Роббен тоже вряд ли рад возвращению в футбол. Два неполных матча и серьёзные травмы в обоих. Сказываются и возраст, и перерыв в карьере. Да и медицинский штаб «Баварии» — это не гронингенский. Поэтому что-то подсказывает, что вскоре ветеран снова уйдёт. На этот раз окончательно.