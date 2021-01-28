«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» борются за топ-4 АПЛ. Моуриньо собирается продлить чёрную серию Клоппа

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28 января 2021, 18:55

Большой английский матч — украшение мид-уика.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» во второй раз сойдутся в нынешнем розыгрыше АПЛ . Перед первой встречей на «Энфилде» команды Моуриньо и Клоппа выглядели претендентами на чемпионство и бились за первое место в таблице, но буквально за полтора месяца превратились в соискателей мест в топ-4 и путевок в Лигу чемпионов. Тем не менее это большая афиша, заслуживающая пристального внимания.

Турнирное положение

К предыдущей очной встрече в 13-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подошли в ранге лидеров турнирной таблицы, сражались за лидерство, которое досталось победителю — команде Юргена Клоппа, сумевшей дожать «шпор» на 90-й минуте (2:1). В конце января дела у представителей «Большой шестерки» идут уже не так здорово: у «Ливерпуля» 34 очка после 19 матчей, у «Тоттенхэма» 33 балла после 18 встреч. «Красные» расположились на расстоянии 7 очков от лидирующего «Манчестер Сити» — серьезное отставание, которое действующему чемпиону будет непросто нивелировать.

В какой форме «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»?

Особенно с учетом формы, в которой находится «Ливерпуль». После победы над «Тоттенхэмом» в середине декабря «красные» еще только один раз выиграли в АПЛ — в 14-м туре у «Кристал Пэлас» со счетом 7:0. После этого как отрезало: 3 ничьих и 2 поражения, причем в четырех последних матчах команда Юргена Клоппа уходила с поля без забитого мяча. 3 из возможных 15 очков в предыдущих пяти турах АПЛ — красноречивое отражение текущих игровых проблем «Ливерпуля». А непосредственно накануне встречи с «Тоттенхэмом» мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии (2:3).

«Шпоры» в тех же пяти турах АПЛ набрали 8 очков из 15: поражение от «Лестера», ничьи с «Вулверхэмптоном» и «Фулхэмом», победы над «Лидсом» и «Шеффилд Юнайтед». С учетом кубковых турниров команда Жозе Моуриньо не проигрывает на протяжении последних восьми встреч. «Ливерпуль», у которого 3 поражения и ничья в 5 матчах 2021 года, точно не выглядит фаворитом гостевой игры с «Тоттенхэмом» из-за своей текущей формы. Это то, что может обнадежить «шпор», а теперь — о том, что может их ужаснуть.

Лицом к лицу

Свежая статистика личных встреч с «Ливерпулем» — вот чем можно напугать маленьких фанатов «шпор». «Тоттенхэм» проиграл «красным» все шесть последних матчей, в том числе финал Лиги чемпионов. Самый популярный счет в этой серии — 2:1, он встречался четыре раза, также «Ливерпуль» выигрывал 1:0 и 2:0 (собственно, в финале ЛЧ -2018/19). Что касается побед «Тоттенхэма» в этом противостоянии, то лондонцы выиграли лишь однажды в последних 18 матчах. Катастрофа. И, несомненно, повод для мести, особенно пока экзекутор так уязвим.

Новости команд

Жозе Моуриньо накануне матча с «Ливерпулем» традиционно пожаловался на кадровые проблемы. «Тоттенхэм» не может рассчитывать в этом матче на Джованни Ло Чельсо и Серхио Регилона, также под сомнением выход на поле еще двух защитников — Бена Дэвиса и Мэтта Доэрти. Скорее всего, Дэвиса поставят на ноги и выпустят на поле, ведь в противном случае левый фланг обороны становится большой проблемой.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Льорис — Орье, Дайер, Родон, Дэвис — Уинкс, Хейбьерг — Н`Домбеле, Бервейн, Сон — Кейн.

Юрген Клопп не рапортовал о новых потерях, а к «старым» «Ливерпуль» уже успел привыкнуть: Виджил ван Дейк, Наби Кейта, Джо Гомес и Диого Жота пока не могут найти выход из лазарета. Интересно высказался о ван Дейке накануне игры не Юрген Клопп, а Жозе Моуриньо:

Ван Дейка можно заменить только ван Дейком.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Хендерсон, Тьяго, Вейналдум — Салах, Мане, Фирмино.

Только факты

- Если говорить только об АПЛ , то «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» последние пять матчей. Такая серия уже случалась прежде, а вот шесть раз подряд «шпоры» «красным» еще не проигрывали. Кроме того, «Ливерпуль» надеется впервые в истории выиграть у «Тоттенхэма» три матча подряд на выезде.

- «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» впервые встречаются в четверг. «Ливерпуль» уже обыгрывал лондонцев в другие шесть дней недели, и если выиграет сегодня, то станет третьей командой после «Эвертона» и «Вест Хэма», сумевшей обыграть «Тоттенхэм» в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

- В прошлом сезоне «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Манчестер Сити» (2:0), и если сегодня возьмет верх над «Ливерпулем», то впервые за 20 лет в двух сезонах подряд одержит домашние победы над действующими чемпионами. В предыдущий раз такое случалось в сезонах 1999/2000 и 2000/01, когда МЮ уступал на «Уайт Харт Лейн».

- «Тоттенхэм» открывал счет в 12 из предыдущих 18 матчей АПЛ в этом сезоне (чаще только «Манчестер Сити»). Команда Жозе Моуриньо ни разу не проиграла в тех матчах, где забивала первой (7 побед и 5 ничьих).

- Харри Кейн может забить в четвертом матче АПЛ подряд. Такого с форвардом «Тоттенхэма» не случалось с января 2019-го.

- Жозе Моуриньо и Юрген Клопп встречались 12 раз, и в этих встречах португалец сумел одержать только 2 победы (одна из них ничего не дала: «Боруссия» Клоппа по сумме двух матчей прошла «Реал» Моуриньо в Лиге чемпионов) при 6 поражениях и 4 ничьих.

Прогноз «Соккер.ру»: велик соблазн «отдать» «Тоттенхэму» победу с любимым счетом «Ливерпуля» — 2:1, но, кажется, будет ничья 1:1.