Второе Дерби Италии за две недели. На кону — финал Кубка Италии

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сегодня, 18:00

И шанс для «Юве» взять реванш у «Интера».

Страсти после предыдущей встречи еще не улеглись

17-го января «Интер» принимал «Ювентус» в рамках Серии A и нанес чемпионам Италии болезненное не столько по счету (2:0), как по ощущениям поражениям. «Нерадзурри» уничтожили своего соперника качественным плотным прессингом и одновременно в пух и прах разбили прессинг «Ювентуса», команда Антонио Конте выключила из игры Криштиану Роналду и создала гораздо больше опасных моментов — 17:9 по ударам, 1.73 xG против 0.37 xG по системе ожидаемых голов.

Андреа Пирло полностью признал свое поражение и подчеркнул, что «Юве» был непозволительно медлительным и предсказуемым. Спустя всего лишь две недели у Пирло появляется шанс взять реванш у Конте в полуфинале Кубка Италии. Кстати, в Серии A сегодняшние соперники являются конкурентами в борьбе за Скудетто, миланцы опережают туринцев на 5 очков, но у последних матч в запасе. Впрочем, сегодня вечером стоит забыть о перипетиях борьбы в чемпионате, ведь на повестке дня другой турнир, а на кону — путевка в финал.

Кубковые тропы

Любопытно проследить маршруты, которыми «Интер» и «Ювентус» добрались до Дерби Италии в полуфинале Кубка Италии. Так как клубы Серии A вступили в борьбу с 1/8 финала, полуфиналисты успели одержать по две победы. «Интер» устраивал шоу в каждом из предыдущих матчей, вырывая победы «на флажке». В матче 1/8 финала против «Фиорентины» все шло к серии пенальти, когда Ромелу Лукаку забил на 119-й минуте и продолжил «нерадззурри» путь к миланскому дерби в четвертьфинале — 2:1.

В матче с «Миланом» Ромелу поссорился со Златаном Ибрагимовичем и забил гол с пенальти, а победу с тем же счетом 2:1 команде Антонио Конте принес Кристиан Эриксен фирменным ударом со штрафного на 90+7 минуте, когда казалось, что овертайм неминуем. Возможно, этот гол станет поворотным моментом для датчанина в «Интере», где он стал жертвой схемы и стиля управления Конте. Во всяком случае, после победного гола в миланском дерби Эриксен отыграл 90 минут в очередном туре Серии A против «Беневенто» (4:0).

Если главные кубковые герои «Интера» — Лукаку и Эриксен, то у «Ювентуса» можно выделить Морату и Кулусевски, которые забивали на каждой из предыдущих стадий. В 1/8 «Старая Синьора» повозилась с «Дженоа»: к середине первого тайма «Юве» вел 2:0 после голов Мораты и Кулусевски, но удержать преимущество парни Пирло не смогли. Выяснение отношений зашло в овертайм, где автором победного гола стал Рафия Хамза, игрок молодежной команды «Ювентуса», для которого это был дебют за основной состав.

Зато матч 1/4 финала против СПАЛа оказался для «Старой Синьорой» легкой и приятной прогулкой: «бьянконери» выиграли с крупным счетом 4:0 у команды Серии B, забив по два гола в каждом из таймов. Отличились Альваро Мората, Джанлука Фработта, Деян Кулусевски и Федерико Кьеза. Таким образом, у «Юве» 7 голов в двух сыгранных матчах Кубка Италии. Наравне с «Наполи» это лучший результат из оставшихся в борьбе команд. «Аталанта» забила 6 голов, «Интер» — 4.

Отношения с Кубком Италии

Антонио Конте в этом сезоне рассчитывает сделать «Золотой дубль», а ведь «Интер» не выигрывал Скудетто с 2010 года, а Кубок Италии — с 2011-го, когда в финале была одержана победа над «Палермо» (3:1) благодаря дублю Самуэля Это`О и голу Диего Милитао. С тех пор «нерадзурри» даже не заглядывали в финалы.

А вот «Ювентус» за прошедшие 10 лет выиграл 4 Кубка Италии и еще дважды проигрывал в финалах. Один из таких случаев пришелся на прошлый сезон, когда «Наполи» превзошел туринцев в серии пенальти решающего матча, а Маурицио Сарри уступил трофей своему бывшему клубу, и упустил шанс на «Золотой дубль».

Форма команд

Поражение от «Интера» в середине января взбодрило «Ювентус» так, что следующие четыре матча команда Пирло выиграла со счетом 10:0. В череде этих побед притаилась трофейная битва с «Наполи» за Суперкубок Италии, который стал первым трофеем в тренерской карьере Андреа. «Интер» после победы в предыдущем Дерби Италии неожиданно потерял очки в матче против «Удинезе», но к новой встречей с «Ювентусом» подошел с двумя кряду победами — над «Миланом» (2:1) в Кубке Италии и над «Беневенто» в Серии A (4:0).

Новости команд и составы

- Антонио Конте не может рассчитывать на Ромелу Лукаку, который дисквалифицирован после стычки со Златаном Ибрагимовичем в четвертьфинальном матче. Видимо, «Интеру» придется играть с «легким» нападением — Лаутаро Мартинес плюс Алексис Санчес.

- Лукаку не единственная потеря «Интера», не выйдут на поле также Ашраф Хакими и Данило Д`Амброзио. Судя по всему, на правом фланге сыграет Матео Дармиан, а Эшли Янг отправится налево.

- Но главное, что в строю троица полузащитников, уничтожившая «Ювентус» в январской встрече: Брозович, Видаль и Барелла выйдут с первых минут.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Ханданович — де Врей, Шкриньяр, Коларов — Дармиан, Брозович, Барелла, Видаль, Янг — Санчес, Лаутаро Мартинес.

- Единственная значимая потеря «Ювентуса» накануне кубкового дерби Италии — Пауло Дибала. Это значит, что рядом с Криштиану в линии атаки сыграют Кулусевски или Мората. Вероятно, Деян начнет этот матч в основе, а Альваро усилит игру по ходу второго тайма.

- Новое любимое сочетание Андреа Пирло в полузащите: МакКенни, Бентанкур, Артур и Кьеза. Сегодня не стоит ждать с первых минут Рэмзи и Рабьо, который провалил Дерби Италии в Серии A.

- Ворота «Ювентуса» в кубковых матчах защищает Джанлуиджи Буффон. Легендарный вратарь впервые выйдет на поле в возрасте 43 полных лет.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (4-4-2): Буффон — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро — МакКенни, Бентанкур, Артур, Кьеза — Кулусевски, Роналду.

Только факты

- Январская победа над «Ювентусом» стала для «Интера» первой в восьми последних Дерби Италии.

- В предыдущий раз «Интер» и «Ювентус» встречались в полуфинале Кубка Италии пять лет назад. Тогда в рамках двухматчевого противостояния каждая из команд выиграла дома по 3:0, а в серии пенальти сильнее оказался «Ювентус». Дублями тогда отметились Альваро Мората и Марцело Брозович.

- Только 3 из последних 19 встреч между «Интером» и «Ювентусом» завершались победами гостей. Сегодня на выезде играет «Юве».

- У «Ювентуса» 8 побед в 9 матчах 2021 года, а единственное поражение «Старая Синьора» потерпела как раз от «нерадзурри».