Свержение «Юве» и восхождение «Атлетико». Вычисляем победителей чемпионатов «Большой пятерки»

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26 января 2021, 13:22

Не все защитят прошлогодние титулы.

Ведущие национальные первенства Старого Света подобрались к середине турнирной дистанции, а это значит, что сейчас наиболее подходящее время для прогнозов. Половина матчей уже сыграна, круг претендентов на титулы сузился, а наша задача — определить будущих чемпионов. Кто озолотится в мае?

Чемпионат Франции: конечно, ПСЖ

Действующий чемпион: ПСЖ

Кто участвует в золотой гонке? ПСЖ , «Лилль» и «Лион»

В Лиге 1 уже сыгран 21 тур, а иллюзия чемпионской борьбы до сих пор сохраняется. Для Франции это редкость. Например, год назад на аналогичной турнирной отметке ПСЖ опережал ближайшего преследователя на 10 очков. Сейчас у парижан 45 баллов, столько же у «Лилля», «Лион» отстает на 2 очка. Любопытно по факту, но знание контекста не позволяет на полном серьезе относиться к такой чемпионской борьбе: кажется, что решившийся на смену тренера по ходу сезона гегемон играет в кошки-мышки от скуки.

Конечно, история знает немало случаев, когда такие «кошки-мышки» выходили из-под контроля очевидных фаворитов и приводили к сенсациям, но вряд ли это тот случай. Маурисио Почеттино не избалован титулами в своей тренерской карьере, поэтому не должен упустить шанса с ходу выиграть Лигу 1. Именно тренер должен стать локомотивом мотивации парижан. Если ПСЖ дотянется до «золота», это будет четвертое чемпионство подряд и восьмое за девять лет.

Чемпионат Германии: несомненно, «Бавария»

Действующий чемпион: «Бавария»

Кто участвует в золотой гонке? «Бавария»

Сезон-2019/20 мюнхенцы закончили с «Золотым треблом», но по ходу чемпионата позволяли конкурентам помечтать о Серебряной салатнице. В основном из-за результатов под руководством Нико Ковача в первой части Бундеслиги. После 18 туров прошлого сезона «Бавария» на 4 очка отставала от лидирующего «РБ Лейпциг», что не помешало прийти к финишу раньше всех.

Сейчас команда Ханси Флика занимает первую строчку и опережает тех же «быков» на 7 очков. Остальные конкуренты еще дальше, у дортмундской «Боруссии» вообще все плохо. Учитывая уже созданный задел, стабильное превосходство в классе и состояние конкурентов, до своей девятой кряду победы в Бундеслиге «Бавария» может допрыгать на одной ножке с сосиской в одной руке и бокалом баварского в другой.

Чемпионат Италии: «Интер» свергнет «Ювентус»

Действующий чемпион: «Ювентус»

Кто участвует в золотой гонке? «Милан», «Интер», «Ювентус»

Почти наверняка с приходом Кокорина «Фиорентина» с 12-го места начнет восхождение к вершине, но «фиалки» потеряли много времени и очков без Саши, поэтому все-таки сбросим их со счетов. Не думаю, что «Рома» и «Аталанта» претендуют на первое место, на финиш в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов — однозначно. Скудетто разыграют северные гранды: «Милан», «Интер» и «Ювентус», который может выиграть 10-й титул кряду.

В турнирной таблице пока лидируют «россонери», хотя крупное поражение от «Аталанты» стало тревожным звоночком, тем более это уже второе фиаско с начала года. Кажется, Златан и его пацаны потихоньку выдыхаются. Бремя лидерства всегда готов подхватить «Интер» Антонио Конте, а «Ювентус» под руководством Андреа Пирло пока отстает. Пожалуй, именно турнирное положение «Старой Синьоры» — главная специя итальянского сериала на сегодняшний день.

Что же касается шансов на Скудетто, то здесь я склонен согласиться с большинством тренеров Серии A, которые прочат победу «Интеру». Более того, только так Антонио Конте может спасти сезон для «нерадзурри», которые уже успели вылететь из всех еврокубков. «Интер» существенно превосходит в зрелости «Милан», а «Ювентусу» не уступает по составу и классу игроков.

Чемпионат Испании: «Атлетико» воспользуется спадом «Реала» и «Барселоны»

Действующий чемпион: «Реал»

Кто участвует в золотой гонке? «Атлетико». «Реал» и «Барса» в арьергарде

Ожидаем смену чемпиона и в Испании, «Атлетико» Диего Симеоне рвется к титулу во многом благодаря фактору Луиса Суареса, который в 15 матчах Ла Лиги забил 12 голов и сделал 2 ассиста. В турнирной таблице «матрасники» опережают «Реал» на 7 очков, «Барселону» — на 10. И отрыв может вырасти, ведь у «Атлетико» еще есть матч в запасе.

Команда Чоло Симеоне — стопроцентный и уверенный в себе лидер Ла Лиги, главный претендент на испанский престол в нынешнем сезоне. На самом деле уже можно говорить о том, что «Атлетико» упустит титул только при стечении каких-то катастрофических для себя обстоятельств. Турнирный задел, Луис Суарес и укрепляемая с каждым туром уверенность говорят о том, что в Испании будет новый чемпион. И не один из тех, к кому привыкли на троне.

Чемпионат Англии: «Манчестер Сити» вернет себе титул

Действующий чемпион: «Ливерпуль»

Кто участвует в золотой гонке? МЮ , «Ман Сити», «Лестер», «Ливерпуль»

Действующий чемпион отстает от первой строчки уже на 6 очков и может не оклематься после черной январской серии, которая пока не прервана. МЮ лидирует, но потенциальный лидер расположился за спиной у «красных дьяволов»: «Манчестер Сити» заберется на первое место, если выиграет отложенный матч.