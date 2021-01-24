В чемпионство «Милана» мало кто верит. «Интер» и «Ювентус» подарили Пиоли лидерство

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24 января 2021, 10:00

Разгром от Гасперини отрезвил банду Златана.

16 из 20 наставников Серии А проголосовали за своего фаворита сезона. Сразу 11 специалистов – в том числе два брата Индзаги, Гасперини, Ди Франческо, Гаттузо и Пиоли выбрали «Интер».

Забавно, что против своих проголосовал сам Стефано. Мог сделать это из суеверности, но вот в везение «Милана» верит лишь наставник «Кротоне» Строппа – воспитанник «красно-черных». Реальных шансов нет?

За чемпионство. Златан Ибрагимович

Дед Златан это почти 100 кг чистого футбольного класса. Швед – уникум, как правильно сказал Гасперини. Но возраст берет свое. Против «Ювентуса» нападающий не сыграл. С «Аталантой» был на поле и лучший шанс забить потерял еще в первом тайме. С другой стороны, собрал 12 голов и 1 ассист в Серии А, и усилия ветерана принесли 15 пунктов из 43. Если Златан продолжит вести за собой морально и буквально – «Милан» будет близок к «золоту».

Против титула. Скромный резерв

Против «Аталанты» не сыграл Романьоли – лидер защиты. Не смог выйти из-за положительного теста на коронавирус Чалханоглу – ключевой плеймейкер. Потеряли всего двух, а шансы на победу над Гасперини обрушили до ноля. Начали уставать, больше 1 000 минут в Сеии А провели 8 игроков без учета Ибрагимовича. Количественно людей немало – Ребич, Тонали, Диас, Беннасер, но кто тут новый лидер? Таких не хватает, а Манджукичу еще надо разыграться.

За чемпионство. Состояние «Ювентуса»

Если «Ювентус» наберет привычный ход, то серия побед приведет чемпиона к еще одному Скудетто. Но поскольку Пирло нестабилен, а руководство рассматривает самые разные сценарии – от ухода Роналду до прихода Аллегри, то у претендентов появился шанс. Впрочем, по потерянным очкам «Ювентус» отстает всего на четыре пункта – мелочь. Но именно 8 осечек чемпиона в 17 турах улучшили шансы «Милана».

Против титула. Центральные поединки

У «Милана» нет опыта, который нужен, чтобы ломать непростые тактически итальянские команды. Обыграли «Интер» и «Наполи» в гостях, но против «Ромы» дома была ничья. С «Лацио» пришлось повозиться, а «Ювентусу» и «Аталанте» проиграли. Две «баранки» в последних четырех матчах напоминают, за счет чего Пиоли вообще выбрался на вершину – осечки лидеров и отсутствие собственных поражений. Если во втором круге проиграют «Наполи» и «Интеру», или снова «Ювентусу», то чемпионами вряд ли станут.

За чемпионство. Настырность команды

По голам с пенальти «Милан» на первом месте в Серии А – реализовали 9 попыток. По мячам со стандартов в лидерах, 7 голов. «Милан» может быть седьмым по мячам с игры, недобирать качественных моментов, но раз в коллективе появился вождь Златан, а молодые футболисты ощутили, что минимум место в ЛЧ можно отвоевать – пошли в общую атаку. У «Милана» всего восьмая защита лиги, если брать суммарное качество моментов соперников, но четвертая оборона, если считать голы. Результат превыше всего, а по владению всего 9-е в Серии А. Выгрызали результат, упрямый «Милан» на вершине.

Против титула. Крутость «Интера», «Ромы» и Ко

В Серии А много классных команд. У «Аталанты» всегда будут матчи, где всё получается. «Наполи» будет драться за Гаттузо. «Рома» лучше, чем многим кажется, и дело не только в Мхитаряне. Не только «Интер» является серьезной помехой для «Милана». Лукаку, Инсинье, Иличич или Мхитарян тоже мечтают о «золоте», ведь из-за вечных титулов «Ювентуса» все остальные были лишены такой радости. А поскольку «Милан» объективно не единоличный лидер по качеству игры, то надежда будет долго жить в сердцах конкурентов. Ради титула надо пройти сложным путем «Лестера» Раньери — от середняка к чемпиону.

За чемпионство. Таланты последователей Златана

Есть футболисты, которые поверили Ибрагимовичу, что после сезона, когда финишировали на шестом месте, можно подняться на вершину. Но посмотрите на Доннарумму. Пропустил трижды от «Аталанты», но по проценту сэйвов это второй вратарь Серии А. Златан правильно удивляется, как этот голкипер пока не играл в ЛЧ . Чалханоглу всегда будет нестабильным – Озил из «Милана», но если пойдет игра после возвращения из самоизоляции, то добавит ассистов. Романьоли и Кьер – опытные. Кессье – агрессивный хавбек. В основе «Милана» есть люди, чей уровень подразумевает борьбу за титул.

Против титула. Тренерский класс Стефано Пиоли

На «Ювентус» и «Аталанту» наставник выбрал плохие планы игры. В Серии А точно есть более стильные команды, нежели «Милан» — речь не только об «Аталанте». И поскольку Пиоли упрямо использует одну схему, ведь все 19 туров прошли с моделью «4-2-3-1», в будущем обязательно встретят тех, кто со второй попытки отберет у «Милана» очки. Не стоит забывать, что у лидера осечки почти в каждом третьем матче (6 в 19 турах). И если Пиоли, чей «Лацио» в свое время выдавал серию без поражений, не прыгнет выше шевелюр Пирло, Гаттузо, Фонсеки, Гасперини и Конте, то «Милану» не светит «золото». Чтобы повторить подвиг Аллегри с «россонери», наставнику пора лично прибавить. Всем со стандартов и пенальти не забить.

Мнение читателей. «Милан» будет чемпионом?

Постарайтесь отвечать, не ссылаясь строго на два матча, против «Ювентуса» и «Аталанты». «Милан» может играть лучше. Но нельзя отрицать, что «россонери» получили фору не благодаря собственной уникальности, а из-за постоянных осечек конкурентов. Тот же «Интер» не сравнялся с соседями по очкам после подарка от Гасперини – очередной подарок судьбы.

«Ювентус» имеет матчи в запасе, как и «Наполи» — Гаттузо, если выиграет оба поединка, будет в трех пунктах от Скудетто. Борьба лишь начинается, но на переправе Рубикона «Милан» первый. И все-таки показательно, что за них не голосовали наставники, чью логику легко прочитать. «Интер» опытнее, Конте готовил команду к реальной борьбе еще год назад.

А «Милан» упрямый и везучий. Но им может не хватить класса и физических сил. Не забываем, что впереди еврокубки, «россонери» попали на приличную в этом сезоне «Црвену Звезду», будут отвлекаться уже во второй половине февраля. Туры второго круга зеркальны турам первого, то есть Пиоли завершит сезон в Бергамо.

Ибрагимович точно запомнил свежий разгром, и Златан снова станет чемпионов Италии, если вместе с командой не позволит себе кризисный отрезок. Надо пройти сезон не идеально, но лучше всех. Вот только такой план на второй круг у 6-7 участников Серии А.