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В чемпионство «Милана» мало кто верит. «Интер» и «Ювентус» подарили Пиоли лидерство

24 января 2021, 10:00
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Разгром от Гасперини отрезвил банду Златана.

16 из 20 наставников Серии А проголосовали за своего фаворита сезона. Сразу 11 специалистов – в том числе два брата Индзаги, Гасперини, Ди Франческо, Гаттузо и Пиоли выбрали «Интер».

Забавно, что против своих проголосовал сам Стефано. Мог сделать это из суеверности, но вот в везение «Милана» верит лишь наставник «Кротоне» Строппа – воспитанник «красно-черных». Реальных шансов нет?

За чемпионство. Златан Ибрагимович

Дед Златан это почти 100 кг чистого футбольного класса. Швед – уникум, как правильно сказал Гасперини. Но возраст берет свое. Против «Ювентуса» нападающий не сыграл. С «Аталантой» был на поле и лучший шанс забить потерял еще в первом тайме. С другой стороны, собрал 12 голов и 1 ассист в Серии А, и усилия ветерана принесли 15 пунктов из 43. Если Златан продолжит вести за собой морально и буквально – «Милан» будет близок к «золоту».

Против титула. Скромный резерв

Против «Аталанты» не сыграл Романьоли – лидер защиты. Не смог выйти из-за положительного теста на коронавирус Чалханоглу – ключевой плеймейкер. Потеряли всего двух, а шансы на победу над Гасперини обрушили до ноля. Начали уставать, больше 1 000 минут в Сеии А провели 8 игроков без учета Ибрагимовича. Количественно людей немало – Ребич, Тонали, Диас, Беннасер, но кто тут новый лидер? Таких не хватает, а Манджукичу еще надо разыграться.

За чемпионство. Состояние «Ювентуса»

Если «Ювентус» наберет привычный ход, то серия побед приведет чемпиона к еще одному Скудетто. Но поскольку Пирло нестабилен, а руководство рассматривает самые разные сценарии – от ухода Роналду до прихода Аллегри, то у претендентов появился шанс. Впрочем, по потерянным очкам «Ювентус» отстает всего на четыре пункта – мелочь. Но именно 8 осечек чемпиона в 17 турах улучшили шансы «Милана».

Против титула. Центральные поединки

У «Милана» нет опыта, который нужен, чтобы ломать непростые тактически итальянские команды. Обыграли «Интер» и «Наполи» в гостях, но против «Ромы» дома была ничья. С «Лацио» пришлось повозиться, а «Ювентусу» и «Аталанте» проиграли. Две «баранки» в последних четырех матчах напоминают, за счет чего Пиоли вообще выбрался на вершину – осечки лидеров и отсутствие собственных поражений. Если во втором круге проиграют «Наполи» и «Интеру», или снова «Ювентусу», то чемпионами вряд ли станут.

За чемпионство. Настырность команды

По голам с пенальти «Милан» на первом месте в Серии А – реализовали 9 попыток. По мячам со стандартов в лидерах, 7 голов. «Милан» может быть седьмым по мячам с игры, недобирать качественных моментов, но раз в коллективе появился вождь Златан, а молодые футболисты ощутили, что минимум место в ЛЧ можно отвоевать – пошли в общую атаку. У «Милана» всего восьмая защита лиги, если брать суммарное качество моментов соперников, но четвертая оборона, если считать голы. Результат превыше всего, а по владению всего 9-е в Серии А. Выгрызали результат, упрямый «Милан» на вершине.

Против титула. Крутость «Интера», «Ромы» и Ко

В Серии А много классных команд. У «Аталанты» всегда будут матчи, где всё получается. «Наполи» будет драться за Гаттузо. «Рома» лучше, чем многим кажется, и дело не только в Мхитаряне. Не только «Интер» является серьезной помехой для «Милана». Лукаку, Инсинье, Иличич или Мхитарян тоже мечтают о «золоте», ведь из-за вечных титулов «Ювентуса» все остальные были лишены такой радости. А поскольку «Милан» объективно не единоличный лидер по качеству игры, то надежда будет долго жить в сердцах конкурентов. Ради титула надо пройти сложным путем «Лестера» Раньери — от середняка к чемпиону.

За чемпионство. Таланты последователей Златана

Есть футболисты, которые поверили Ибрагимовичу, что после сезона, когда финишировали на шестом месте, можно подняться на вершину. Но посмотрите на Доннарумму. Пропустил трижды от «Аталанты», но по проценту сэйвов это второй вратарь Серии А. Златан правильно удивляется, как этот голкипер пока не играл в ЛЧ. Чалханоглу всегда будет нестабильным – Озил из «Милана», но если пойдет игра после возвращения из самоизоляции, то добавит ассистов. Романьоли и Кьер – опытные. Кессье – агрессивный хавбек. В основе «Милана» есть люди, чей уровень подразумевает борьбу за титул.

Против титула. Тренерский класс Стефано Пиоли

На «Ювентус» и «Аталанту» наставник выбрал плохие планы игры. В Серии А точно есть более стильные команды, нежели «Милан» — речь не только об «Аталанте». И поскольку Пиоли упрямо использует одну схему, ведь все 19 туров прошли с моделью «4-2-3-1», в будущем обязательно встретят тех, кто со второй попытки отберет у «Милана» очки. Не стоит забывать, что у лидера осечки почти в каждом третьем матче (6 в 19 турах). И если Пиоли, чей «Лацио» в свое время выдавал серию без поражений, не прыгнет выше шевелюр Пирло, Гаттузо, Фонсеки, Гасперини и Конте, то «Милану» не светит «золото». Чтобы повторить подвиг Аллегри с «россонери», наставнику пора лично прибавить. Всем со стандартов и пенальти не забить.

Мнение читателей. «Милан» будет чемпионом?

Постарайтесь отвечать, не ссылаясь строго на два матча, против «Ювентуса» и «Аталанты». «Милан» может играть лучше. Но нельзя отрицать, что «россонери» получили фору не благодаря собственной уникальности, а из-за постоянных осечек конкурентов. Тот же «Интер» не сравнялся с соседями по очкам после подарка от Гасперини – очередной подарок судьбы.

«Ювентус» имеет матчи в запасе, как и «Наполи» — Гаттузо, если выиграет оба поединка, будет в трех пунктах от Скудетто. Борьба лишь начинается, но на переправе Рубикона «Милан» первый. И все-таки показательно, что за них не голосовали наставники, чью логику легко прочитать. «Интер» опытнее, Конте готовил команду к реальной борьбе еще год назад.

А «Милан» упрямый и везучий. Но им может не хватить класса и физических сил. Не забываем, что впереди еврокубки, «россонери» попали на приличную в этом сезоне «Црвену Звезду», будут отвлекаться уже во второй половине февраля. Туры второго круга зеркальны турам первого, то есть Пиоли завершит сезон в Бергамо.

Ибрагимович точно запомнил свежий разгром, и Златан снова станет чемпионов Италии, если вместе с командой не позволит себе кризисный отрезок. Надо пройти сезон не идеально, но лучше всех. Вот только такой план на второй круг у 6-7 участников Серии А.

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Сантус
Сантус
24 января в 19:18
Ибра похоже проиграл кому то свою шевелюру.Теперь он как Зидан...может поможет?:)
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
24 января в 18:56
Там Наполи который "Будет биться за Гаттузо" отлетел от Вероны 3-1....надеюсь завтра мы новую писанину от писаки увидим ?
На своей волне
На своей волне
24 января в 16:47
    На своей волне
    На своей волне ответ volga.kot (раскрыть)
    24 января в 16:47
    Зимний. И этого им достаточно и так выше головы прыгнули.
    На своей волне
    На своей волне ответ Старый добрый Валерон (раскрыть)
    24 января в 16:46
      На своей волне
      На своей волне ответ Bom Bom (раскрыть)
      24 января в 16:32
      А мне не хочется. Нечего им там делать. Только из-за былых заслуг и громкого имени? Не считаю это правильным. Сейчас есть куда более достойные коллективы, они там и играют.
      volga.kot
      volga.kot
      24 января в 15:09
      Милан - чемпион
      Старый добрый Валерон
      Старый добрый Валерон
      24 января в 14:01, ред.
      “ Потеряли всего двух, а шансы на победу над Гасперини обрушили до ноля.”

      После этой чуши можно дальше не читать этот набор букв. Человек явно далёк от Серии А и Милана в частности если не знает что ключевой и основной в плане построения игры фигурой в Милане в центре поля является Беннасер. Так же конечно он не в курсе что Салемакерс сыгравший всю первую часть сезона играет важнейшую роль в работе не только в атаке, но и защите в построениях Пиоли, а Кастильехо уже этой зимой хотели продать в Испанию если бы не проблемы с составом. Да конечно, откуда же человеку это знать :)) да откуда ему знать что Ребич после тяжелейшей травмы где он пропустил 4 матча, а Мейте...вы вдумайтесь...только был куплен у Торино и сразу брошен в бой, СРАЗУ. Откуда это все знать писаке
      Bom Bom
      Bom Bom ответ На своей волне (раскрыть)
      24 января в 13:16
      Да, оппозиция будет поддавливать. Но если сразу сольются в ЛЕ, то наверняка свое место не упустят. Может, желаемое выдаю за действительное, просто хочется вновь увидеть Милан в розыгрыше Лиги Чемпионов)
      На своей волне
      На своей волне ответ Bom Bom (раскрыть)
      24 января в 13:02
      Про зону ЛЧ я не уверен. Наиболее вероятно, что в ЛЧ попадут Аталанта, Наполи, Интер и Ювентус. Кого то из них может заменить условное Лацио.
      Bom Bom
      Bom Bom
      24 января в 12:29
      В зоне ЛЧ наверняка окажутся, но вот насчет Скудетто спорно. Все лидеры глупо теряют очки, как Интер вчера.
      particular
      particular
      24 января в 11:10
      Нынче нет безусловного доминатора, а есть группа команд, способных при определённых раскладах и ошибках остальных, зацепить скудетто...
      shlomo
      shlomo
      24 января в 10:21
      Спасибо за статью....на рубеже веков титул чемпиона Серии А переходил от одной команды к другой....в те времена золотые медали примеряли римские "орлы" и "волки", миланские "россонери" и, конечно же, туринские "бьянконери"...."Старая синьора" взобралась на вершину восемь лет назад (несколько раз трон под ней очень сильно расшатывался.....но в итоге национальный гранд устоял, а претенденты довольствовались званием "вице-чемпиона"....сейчас турнирная таблица Серии А имеет весьма необычный вид (ее возглавляет Милан...который уже давно не воспринимается как потенциальный чемпион Италии)...но мне кажется, что в нынешнем сезоне все таки "черно-синие" могут стать чемпионами не столько опираясь на свои силы, сколько используя слабость "Юве" (в декабре "Интер" пролетел мимо плей-офф обоих еврокубков и может всецело сфокусироваться на внутреннем первенстве....)....
      Zenit_84
      Zenit_84
      24 января в 10:18
      Даже Златан не помог
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