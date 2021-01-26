Кубковая битва претендентов на Скудетто. «Интер» и «Милан» хотят сыграть в финале на «Сан Сиро»

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26 января 2021, 19:00

Впрочем, на пути победителя сегодняшнего дерби почти наверняка еще возникнет «Ювентус».

«Милан» и «Интер» занимают два первых места в турнирной таблице Серии A на экваторе сезона: у «россонери» 43 очка, у «нерадзурри» — 41. Вся борьба за Скудетто еще впереди, а сегодня миланские гранды сойдутся в четвертьфинале Кубка Италии. Победитель сохранит шансы на еще один трофей в текущем сезоне, кроме того, очная схватка — это отличный шанс подействовать на нервы конкуренту в борьбе за титул, может быть, даже деморализовать своего оппонента. Но давайте обо всем по порядку.

Кубковые тропы

Клубы Серии A вступили в борьбу за трофей с 1/8 финала, причем сетка плей-офф уже расписана до самого финала. Миланское дерби стало одним из главных четвертьфинальных ожиданий, тем более команды Антонио Конте и Стефано Пиоли были очевидными фаворитами своих пар на предыдущей стадии, однако и те и другие создали интригу и потрепали нервы болельщикам.

«Интер» вырвал победу у «Фиорентины» на 119-й минуте матча, перетекшего в овертайм и стремившегося к серии пенальти. Решающий гол забил, конечно же, Ромелу Лукаку. А вот «Милан» не удержался от удовольствия поучаствовать в лотерее: основное и дополнительное время матча с «Торино» не принесло забитых мячей, а в серии пенальти «россонери» выиграли 5:4.

В полуфинале победитель миланского дерби попадет на победителя пары «Ювентус» — СПАЛ , то есть почти наверняка нас ждет еще один суперматч. Если у «Милана», «Интера» и «Ювентуса» одна путевка в финал Кубка Италии на двоих, то с другой стороны к решающему матчу, который пройдет на «Сан Сиро», подбираются «Аталанта», «Наполи», «Специя» и действующий победитель турнира «Лацио». Тоже весьма интригующе.

Отношения с Кубком Италии

Сегодня борьба за Скудетто отходит на второй план, а все мысли миланских грандов направляются на борьбу за Кубок Италии. «Интер» в последний раз завоевывал этот трофей ровно 10 лет назад, ожидание «Милана» длится 18 лет: в 2003 году «россонери» в двухматчевом финале переиграли «Рому» с общим счетом 6:3. С тех пор у «Милана» было два финала против «Ювентуса», в каждом из которых соперник оказывался сильнее. В этом году «нерадзурри» и «россонери» ведут борьбу за все внутренние трофеи, оба миланских клуба сохраняют шансы на «Золотой дубль».

Лицом к лицу

Это второе Дерби делла Мадоннина в нынешнем сезоне и не последнее. Октябрьское столкновение в Серии A закончилось в пользу «Милана» и Златана Ибрагимовича, который оформил дубль в матче со своим бывшим клубом за первые четверть часа игры. Ромелу Лукаку ответил точным ударом, «Интер» смотрелся неплохо, но от поражения уйти не сумел — 1:2.

Сегодня кубковое дерби, а третья в сезоне дуэль «Интера» и «Милана» назначена на 21 февраля, до нее осталось меньше месяца, и это будет очень важная игра с точки зрения борьбы за первое место в Серии A. Между прочим, до поражения в первом круге чемпионата Италии у «Интера» была серия из четырех подряд побед над «Миланом», а если вспоминать предыдущую кубковую битву, то нужно перенестись в сезон 2017/18. Это тоже был четвертьфинал, выяснение отношений завело соседей в овертайм, где удача улыбнулась «россонери»: Патрик Кутроне забил единственный и победный гол на 104-й минуте.

Составы и тактика

- Антонио Конте не любит экспериментировать, поэтому будет полагаться на свою традиционную схему 3-5-2. Расстановка «Милана» тоже не является секретом — 4-2-3-1.

- «Милан» не сможет рассчитывать на основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который получил красную карточку в матче предыдущего раунда с «Торино», даже не появляясь на поле. Много разговаривал на скамейке запасных. В воротах сыграет Чиприан Тэтэрушану.

- «Интеру» не поможет Данило Д`Амброзио, а молодому защитнику Алессандро Бастони, как ожидается, будет предоставлен отдых. В этом случае его заменит в стартовом составе ветеран итальянских футбольных баталий Александар Коларов.

- В стартовом составе «нерадзурри» может выйти Роберто Гальярдини, в то время как Артуро Видаль получит отдых. Самые подверженные ротации позиции в плотном графике — фланги, так что на бровках ожидаем резервистов — Маттео Дармиана и Ивана Перишича. В атаке должны сыграть Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, но Алексис Санчес тоже на низком старте.

- В центр обескровленной обороны «Милана» должен вернуться Алессио Романьоли, а новичок из «Челси» Фикайо Томори начнет игру в запасе. Возможно, Златан начнет на скамейке запасных, а с первых минут сыграет Манджукич.

- Увы, у команды Стефано Пиоли сохраняется сложная кадровая ситуация в полузащите: Хакан Чалханоглу не играет из-за коронавируса, а у Исмаэля Беннасера растяжение бедра. Компанию Франку Кесси в центре поля составит, видимо, Сандро Тонали. Из хороших новостей: «Милан» снова может рассчитывать на Салемакерса, Крунича и Ребича.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Ханданович — Коларов, Де Врей, Шкриньяр — Перишич, Гальярдини, Брозович, Барелла, Дармиан — Мартинес, Лукаку.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Тэтэрушану — Далот, Романьоли, Кьяер, Эрнандес — Кесси, Тонали — Кастильехо, Диас, Леау (Ребич) — Ибрагимович (Манджукич).

Прогноз «Соккер.ру»: миланские клубы могут выдать неповторимую драму, высока вероятность овертайма и серии пенальти, так что выбирать победителя заранее — это стрелять пальцем в небо. Пусть будет реванш «Интера» за поражение осенью с тем же счетом 2:1.