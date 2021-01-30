Год назад МЮ отставал от лидера на 36 пунктов. Сегодня победа над «Арсеналом» вернёт на вершину

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30 января 2021, 09:58

Но Артета дважды обыгрывал Сульшера.

За победу «Арсенала»

Шесть матчей без поражений в АПЛ . Вернулись к успехам, коими давно не баловали. Приятная для фанатов серия – 5 побед в 6 матчах, а против «Кристал Пэлас» дома сыграли 0:0. Последний соперник, что обыграл «Арсенал» на родной арене – «Бернли», и речь о матче в середине декабря.

Артета учится на ошибках. Уступили «Саутгемптону» в Кубке Англии 1:0, провели плохой поединок – 2 удара в створ за полтора часа. Но с тем же соперником сыграли уже в АПЛ , и результат другой – 1:3 в пользу Микеля. Хотя по точным выстрелам счет 5:5, атакующее звено «Арсенала» идеально реализовало большинство моментов.

Агрессивный домашний стиль. Если в гостях всякое бывает, то дома «Арсенал» смелее. Против «Челси» сознательно отдали мяч, чтобы победить по ударам в створ – 7:3, выиграли 3:1. С «Ньюкаслом» в Кубке было 25 атак с ударами, в чемпионате – 20. Ужасно дома «Арсенал» не играл с матча против «Манчестер Сити» в Кубке Лиги в прошлом году. Тогда уступили 1:4, но это была низшая точка, позже начался подъем.

Четкий выбор тактической схемы. Когда играли в три центральных, то раскрывали все классические для «канониров» минусы. Но затем Микель вернулся к «4-2-3-1». Помаленьку раскрывается 20-летний плеймейкер Роу, пошли голы и ассисты. К Пепе вопросы, но меньше, чем к Виллиану. Сака и Ляказетт неплохо смотрятся. Партей добавил баланса, играя рядом с Джакой. У Холдинга есть выбор напарников в центре защиты. «Арсенал» провел домашнюю работу, ближе к трем очкам с МЮ , чем были бы полтора месяца назад.

За ничью в Лондоне

Поражение МЮ в прошлом туре. В этом сезоне девять команд были на вершине АПЛ . Рекорд всех времен, но очередь Сульшера завершались, когда проиграл последнему коллективу в таблице на «Олд Траффорд». Поэтому можно предположить, что МЮ будет аккуратнее в гостях против соперника, что набрал форму. Скорее всего, Лено и Де Хеа пропустят, а поскольку Оле-Гуннар – осторожный тренер, но его манера может подтолкнуть к размену голами и мировой.

Результаты очных поединков. Кому-то покажется, что серия из 6 матчей, в которых у МЮ всего одна победа, и та кубковая – предвестник нового успеха «Арсенала». Но если подумать, то две победы Артеты подряд заставляют Сульшера реагировать. Нельзя делать привычкой неудачи против исторического врага. Раз у МЮ 1 гол в 4 последних играх с принципиальным соперником, то сегодня с них причитается. Ничья – опция, ведь явного фаворита нет.

График и давление результата. Центральные поединки АПЛ далеко не всегда радуют красками. Слишком большое напряжение — видели четкую разницу между играми Клоппа и Сульшера в Кубке Англии и чемпионате. Сегодня «Арсеналу» и МЮ важнее не проиграть, чем рисковать всем ради победы. Особенно это касается гостей, для которых потеря трех пунктов означает передачу инициативы конкурентам в борьбе за «золото». И дополнительный подарок Артете, чья команда продолжит серию без поражений в АПЛ до семи матчей.

Очевидные минусы соперников. Здоровья маме Обамеянга, но если он не успеет вернуться в расположение «Арсенала» — минус одна опция для Артеты. У Сульшера без Байи есть проблемы в центре защиты, Туанзебе получил массу расистских комментариев от фанатов МЮ после поражения в прошлом туре. Марсьяль не форвард мечты, как Пепе – не вингер мечты. Эдегор лишь приехал, а его сразу могут бросить в бой. Артета и Сульшер в процессе, а не завершили создание своих команд.

За победу «Манчестер Юнайтед»

Наличие Бруну Фернандеша. Год назад португалец подписал контракт с МЮ и успел четырежды стать лучшим игроком месяца в АПЛ . Сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 28 мячей, отдал 18 ассистов, создал 162 момента, по одному голевому действию в среднем за каждые 90 минут. Бруну помог пройти «Ливерпуль», но неважно сыграл против аутсайдера АПЛ . Для него это нормально – реваншист. Если вернется сегодня, то «Арсенал» может проиграть.

Выездные показатели «Юнайтед». Команда Сульшера в таблице домашних матчей сейчас на 10-м месте. А рядом именно «Арсенал», который в Лондоне набрал лишь 14 пунктов из 30 возможных. Так что сразу два козыря в пользу гостей, ведь на выезде МЮ выступает лучше всех в чемпионате – взяли 26 очков из 30 возможных, 8 побед и 2 мировые без поражений. Впечатляет, даже «Манчестер Сити» потерял в гостях очки в 4 играх из 9.

Тактические уловки Сульшера. После поражения от Уайлдера – одного из лучших тренеров АПЛ в минувшем сезоне, над норвежцем снова насмехались. Но для Оле-Гуннара возвращения стали нормой. Его едва не уволили накануне нового рывка в таблице. Не со всеми прямыми конкурентами результаты в АПЛ такие, как против Моуриньо (влетели 1:6) или Артеты (уступили 0:1). МЮ выиграл у Анчелотти и Лэмпарда, не уступал Гвардиоле, Клоппу и Роджерсу. Схема «4-2-3-1», которую применяет Сульшер, включает ряд ловушек именно для грандов по статусу.

Форма многих игроков МЮ . Когда Магуайр, Ван-Биссака, МакТоминей, Гринвуд, Фернандеш и Рэшфорд в порядке, то их сложно обыграть. И часто выбирают именно победы. С «Ливерпулем» боялись уступить и скатали нули в чемпионате, но в 15 последних турах у Сульшера всего 2 поражения – от «Арсенала» и «Шеффилд Юнайтед». И целых 10 побед, то есть мировые для его команды были и остаются большой редкостью. А вот выездные победы к лицу банде, где есть Марсьяль и Кавани, Погба и Гринвуд, Фред и Ван де Бек на выбор.

Мнение читателей. На кого поставите в центральной игре тура?

Независимо от состояния «Арсенала», или от того, насколько широка амплитуда прыжков МЮ от эйфории до уныния, поединок клубов, созданных трудом Венгера и Фергюсона – событие для всех почитателей английского футбола. Впрочем, феерию последний раз видели, пожалуй, лет пять тому назад, хотя были яркие матчи с разменом голами.

Вот только давным-давно результат не был настолько важным для таблицы. Три очка позволят «Арсеналу» не отпустить претендентов на первую пятерку, если не на четверку. А МЮ , если не заберет максимум, укрепит позиции Гвардиолы. Так что сегодня крайне важный день для Артеты и Сульшера.

Микелю надо доказать, что последние успехи не по прихоти календаря. А Оле-Гуннару принципиально отыграться после неудачных матчей против «Арсенала», чтобы продемонстрировать переход к борьбе за «золото». Делайте ставки на поединок, и делитесь ожиданиями в комментариях. Будет интересно, ведь сыграют тренеры, что проделали колоссальную работу.