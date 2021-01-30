Год назад МЮ отставал от лидера на 36 пунктов. Сегодня победа над «Арсеналом» вернёт на вершину

Но Артета дважды обыгрывал Сульшера.
За победу «Арсенала»
Шесть матчей без поражений в АПЛ. Вернулись к успехам, коими давно не баловали. Приятная для фанатов серия – 5 побед в 6 матчах, а против «Кристал Пэлас» дома сыграли 0:0. Последний соперник, что обыграл «Арсенал» на родной арене – «Бернли», и речь о матче в середине декабря.
Артета учится на ошибках. Уступили «Саутгемптону» в Кубке Англии 1:0, провели плохой поединок – 2 удара в створ за полтора часа. Но с тем же соперником сыграли уже в АПЛ, и результат другой – 1:3 в пользу Микеля. Хотя по точным выстрелам счет 5:5, атакующее звено «Арсенала» идеально реализовало большинство моментов.
Агрессивный домашний стиль. Если в гостях всякое бывает, то дома «Арсенал» смелее. Против «Челси» сознательно отдали мяч, чтобы победить по ударам в створ – 7:3, выиграли 3:1. С «Ньюкаслом» в Кубке было 25 атак с ударами, в чемпионате – 20. Ужасно дома «Арсенал» не играл с матча против «Манчестер Сити» в Кубке Лиги в прошлом году. Тогда уступили 1:4, но это была низшая точка, позже начался подъем.
Четкий выбор тактической схемы. Когда играли в три центральных, то раскрывали все классические для «канониров» минусы. Но затем Микель вернулся к «4-2-3-1». Помаленьку раскрывается 20-летний плеймейкер Роу, пошли голы и ассисты. К Пепе вопросы, но меньше, чем к Виллиану. Сака и Ляказетт неплохо смотрятся. Партей добавил баланса, играя рядом с Джакой. У Холдинга есть выбор напарников в центре защиты. «Арсенал» провел домашнюю работу, ближе к трем очкам с МЮ, чем были бы полтора месяца назад.
За ничью в Лондоне
Поражение МЮ в прошлом туре. В этом сезоне девять команд были на вершине АПЛ. Рекорд всех времен, но очередь Сульшера завершались, когда проиграл последнему коллективу в таблице на «Олд Траффорд». Поэтому можно предположить, что МЮ будет аккуратнее в гостях против соперника, что набрал форму. Скорее всего, Лено и Де Хеа пропустят, а поскольку Оле-Гуннар – осторожный тренер, но его манера может подтолкнуть к размену голами и мировой.
Результаты очных поединков. Кому-то покажется, что серия из 6 матчей, в которых у МЮ всего одна победа, и та кубковая – предвестник нового успеха «Арсенала». Но если подумать, то две победы Артеты подряд заставляют Сульшера реагировать. Нельзя делать привычкой неудачи против исторического врага. Раз у МЮ 1 гол в 4 последних играх с принципиальным соперником, то сегодня с них причитается. Ничья – опция, ведь явного фаворита нет.
График и давление результата. Центральные поединки АПЛ далеко не всегда радуют красками. Слишком большое напряжение — видели четкую разницу между играми Клоппа и Сульшера в Кубке Англии и чемпионате. Сегодня «Арсеналу» и МЮ важнее не проиграть, чем рисковать всем ради победы. Особенно это касается гостей, для которых потеря трех пунктов означает передачу инициативы конкурентам в борьбе за «золото». И дополнительный подарок Артете, чья команда продолжит серию без поражений в АПЛ до семи матчей.
Очевидные минусы соперников. Здоровья маме Обамеянга, но если он не успеет вернуться в расположение «Арсенала» — минус одна опция для Артеты. У Сульшера без Байи есть проблемы в центре защиты, Туанзебе получил массу расистских комментариев от фанатов МЮ после поражения в прошлом туре. Марсьяль не форвард мечты, как Пепе – не вингер мечты. Эдегор лишь приехал, а его сразу могут бросить в бой. Артета и Сульшер в процессе, а не завершили создание своих команд.
За победу «Манчестер Юнайтед»
Наличие Бруну Фернандеша. Год назад португалец подписал контракт с МЮ и успел четырежды стать лучшим игроком месяца в АПЛ. Сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 28 мячей, отдал 18 ассистов, создал 162 момента, по одному голевому действию в среднем за каждые 90 минут. Бруну помог пройти «Ливерпуль», но неважно сыграл против аутсайдера АПЛ. Для него это нормально – реваншист. Если вернется сегодня, то «Арсенал» может проиграть.
Выездные показатели «Юнайтед». Команда Сульшера в таблице домашних матчей сейчас на 10-м месте. А рядом именно «Арсенал», который в Лондоне набрал лишь 14 пунктов из 30 возможных. Так что сразу два козыря в пользу гостей, ведь на выезде МЮ выступает лучше всех в чемпионате – взяли 26 очков из 30 возможных, 8 побед и 2 мировые без поражений. Впечатляет, даже «Манчестер Сити» потерял в гостях очки в 4 играх из 9.
Тактические уловки Сульшера. После поражения от Уайлдера – одного из лучших тренеров АПЛ в минувшем сезоне, над норвежцем снова насмехались. Но для Оле-Гуннара возвращения стали нормой. Его едва не уволили накануне нового рывка в таблице. Не со всеми прямыми конкурентами результаты в АПЛ такие, как против Моуриньо (влетели 1:6) или Артеты (уступили 0:1). МЮ выиграл у Анчелотти и Лэмпарда, не уступал Гвардиоле, Клоппу и Роджерсу. Схема «4-2-3-1», которую применяет Сульшер, включает ряд ловушек именно для грандов по статусу.
Форма многих игроков МЮ. Когда Магуайр, Ван-Биссака, МакТоминей, Гринвуд, Фернандеш и Рэшфорд в порядке, то их сложно обыграть. И часто выбирают именно победы. С «Ливерпулем» боялись уступить и скатали нули в чемпионате, но в 15 последних турах у Сульшера всего 2 поражения – от «Арсенала» и «Шеффилд Юнайтед». И целых 10 побед, то есть мировые для его команды были и остаются большой редкостью. А вот выездные победы к лицу банде, где есть Марсьяль и Кавани, Погба и Гринвуд, Фред и Ван де Бек на выбор.
Мнение читателей. На кого поставите в центральной игре тура?
Независимо от состояния «Арсенала», или от того, насколько широка амплитуда прыжков МЮ от эйфории до уныния, поединок клубов, созданных трудом Венгера и Фергюсона – событие для всех почитателей английского футбола. Впрочем, феерию последний раз видели, пожалуй, лет пять тому назад, хотя были яркие матчи с разменом голами.
Вот только давным-давно результат не был настолько важным для таблицы. Три очка позволят «Арсеналу» не отпустить претендентов на первую пятерку, если не на четверку. А МЮ, если не заберет максимум, укрепит позиции Гвардиолы. Так что сегодня крайне важный день для Артеты и Сульшера.
Микелю надо доказать, что последние успехи не по прихоти календаря. А Оле-Гуннару принципиально отыграться после неудачных матчей против «Арсенала», чтобы продемонстрировать переход к борьбе за «золото». Делайте ставки на поединок, и делитесь ожиданиями в комментариях. Будет интересно, ведь сыграют тренеры, что проделали колоссальную работу.
В прошлом сезоне МЮ отставал после 20 туров от лидера на 27 пунктов (а к началу февраля, ровно год назад, разрыв был колоссальным – целых 36 очков), а «Арсенал» — на 34. Сейчас Сульшер отпустил Гвардиолу на один пункт (максимум будет 4), Артета лишь на 11. Так что let’s get ready to rumble, как орет перед боями Майкл Баффер, ждем сложный матч, но с победителем.
Жду победу!
Жду победу!