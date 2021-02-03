«Лимит на легионеров — зло». И другие мнения о самом спорном законе РПЛ

1612373161

вчера, 20:26

В последнее время высказались министр спорта России и бывший глава РФС , а мы вспоминаем реплики сторонников и противников лимита.

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС :

У разных клубов свой подход к этой проблеме. Некоторые, вместо того, чтобы готовить качественные резервы в своей академии, предпочитают покупать легионеров. Помню, как в одном из матчей «Краснодара» на поле вышли десять легионеров, только вратарь был россиянином. Представьте, если мы уберем лимит, и ведущие клубы будут выпускать по десять легионеров. Кто тогда будет играть в сборной? Приоритетом всегда должны быть интересы сборной России. На мой взгляд, оптимальный вариант: 6 россиян и 5 легионеров на поле.

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

Необходимо создать российскую систему воспитания игроков. Мы с уважением относимся к нашим легионерам, звездам, но наша главная задача — воспитание своих кадров, и в такой ситуации легионеры могут оказывать не совсем положительное влияние на развитие футбола в России. Каким образом мы будем формировать сборную, если в наших командах будет играть по 5-7 иностранцев? Конкуренция в сборной будет, когда будет действовать элемент соревновательности между российскими спортсменами. Во главе угла именно формирование национальной команды, а деятельность клубов должна быть направлена на воспитание собственных резервов. У меня нет идеального рецепта, но пока никаких изменений касаемо лимита на легионеров мы не планируем.

Константин Генич, бывший футболист и футбольный комментатор:

Мне кажется, нужно отменить лимит, чтобы наши команды могли качественно играть и в чемпионате, и еврокубках. Потому что ты не можешь без потери в РПЛ качественно играть в Лиге чемпионов, а если сделаешь акцент на еврокубке, то обязательно потеряешь в чемпионате России. Лимит «8+17» просто убивает российский футбол на клубном уровне. Даже при лимите у нас на левом фланге в сборной играет 37-летний Юрий Жирков.

, главный тренер «Зенита»:

Лимит — зло. Есть определенный плюс новой формулы из-за того, что можно использовать всех иностранцев на поле одновременно. Но я противник лимита. И считаю, что он мешает развиваться. Можно вообще играть без легионеров. Но уровень футбола будет другой. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, лимит нужно смягчать. Посмотрите заявки европейских клубов. Им лимит не мешает, а помогает.

, единственный российский тренер, завоевавший еврокубок:

Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, ФНЛ и РПЛ . Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз. В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА , и в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА , а сборная России стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, лимита на легионеров не было. В клубах была конкуренция между российскими игроками и легионерами, благодаря чему наши футболисты прибавляли в мастерстве.

, главный тренер «Зенита-2»:

Если совсем отменить лимит, то к нам поедут легионеры не лучшего качества. Стоит прописать стоимость легионеров, которых покупают, за определенную сумму, довольно-таки высокую. Тогда будут спрашивать с руководителей клубов, мол, вы купили игрока за 2-3 миллиона евро, он должен быть высокого качества, правильно? Если будем везти дешевых легионеров, то уровень лиги будет еще ниже. Давайте сделаем лимит не 8 легионеров, а 6. Как определить качество легионеров? Есть пример Англии: количество матчей за сборную, цена на трансферном рынке, критериев можно сколько угодно привести, можно сесть и подумать.

, защитник «Крыльев Советов»:

Если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодёжь играет, чем точно такие же легионеры. «Дети лимита» — это бред, играет сильнейший. Если бы я не соответствовал уровню, то не выходил бы девять лет подряд в стартовом составе «Спартака» и не имел бы под 50 игр за сборную. Играли бы на моём месте иностранцы, играли бы русские. Много проблем надуманных. Много абстрактного.

Игорь Лебедев, депутат государственной думы Российской Федерации:

Если мы хотим видеть достойные результаты наших клубов в еврокубках, то нам нужно снимать лимит на легионеров.

, защитник «Зенита»:

Думаю, что лимит на легионеров — одна из главных проблем российской лиги. Не всегда можно обойтись только лишь доморощенными игроками. Такая ситуация везде, даже в Хорватии. Без привлечения футболистов из-за рубежа невозможно стать лучше, сделать лигу мощной. Это очень глубокий вопрос. Не хочу сказать, что в России мало талантливых игроков, но население Хорватии — всего три с половиной миллиона человек, а в России живет 140 миллионов. При этом в очном матче на чемпионате мира победили мы — и прошли в финал. И талантов у нас так много. Я не могу объяснить, почему так происходит. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция.

, полузащитник «Краснодара»:

Для одних лимит беда, для других – благо. С точки зрения наших футболистов – благо. Пусть играют россияне. Да, без легионеров мы будем не так конкурентоспособны в еврокубках. Но российский футбол нам самим надо поднимать, делать его крепче, чтобы сборная играла лучше. Лимит развращает? Все индивидуально, и от тренера многое зависит. Если он видит, что игрок начинает серьезно сдавать, то должен опустить его на землю. Все должны понимать, что лимит это шанс для российских футболистов себя проявлять. Остальное идет от головы. Если ее нет, на место игрока всегда придет другой российский футболист.

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

Формула лимита «8+17» выгодна всему футболу. Конкуренция между российскими и иностранными футболистами больше не будет решаться административно. Тренерам в этом смысле развяжут руки. Вместе с тем такой лимит увеличит количество собственных воспитанников в заявке, и для «Спартака» это действительно актуально. Начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег. Звезды тоже останутся. Даже если со временем лимит перетечет в формулу «6+19» – думаю, так рано или поздно случится.

, главный тренер «Ростова» и последовательный противник лимита:

Говорю об этом уже не первый год – создайте конкуренцию, отмените лимит на легионеров. Пускай наши игроки едут в зарубежный чемпионат, если они в порядке, и зарабатывают там большие деньги. Сколько сейчас наших игроков в Европе? Вот и все. А почему? Потому что здесь хорошо, а раз дома все неплохо, тогда зачем утруждаться? Это отсутствие профессионального роста. Его и не будет, когда нет конкуренции.

То, что мы самые умные, давно известно. Мир – в одном направлении, а мы почему-то всегда в другом. Не надо ничего придумывать, велосипеды давно изобретены! В еврокубках нет ни единого клуба, в котором играют футболисты одной страны. Во всяком случае, на уровне групповых турниров. Неужели вся Европа глупее нас? Наша молодежь скисает, потому что как только парень что-то начинает из себя представлять, его тут же убивают деньгами.

Руководители российского футбола боятся, что легионеров станет больше? Все правильно, станет. Но сильные россияне — если они действительно хороши и не получат шанса в своей стране, всегда могут уехать в Италию, Францию, Испанию. Да хоть в Чемпионшип, Чехию или Финляндию, на здоровье. В футбол играть можно везде, было бы желание. А мы создаем тепличные условия, привязываем всех наших более или менее стоящих футболистов к РПЛ и лишаем их мотивации для профессионального роста.

Евгений Гинер, президент ЦСКА :

В российском футболе есть много ошибок, одна из них называется лимит на легионеров. В бизнесе и везде должна быть конкуренция, ведь без нее никогда не было бы роста. У нас за наличие российского паспорта увеличена зарплата. Многие футболисты не дотягивают до уровня Премьер-Лиги, но играют там, так как у них есть российский паспорт.

, бывший капитан сборной России: