Ученика уволили, учитель остался. Моуриньо приветствует Тухеля в АПЛ

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вчера, 17:38

Первый большой матч немецкого тренера «синих» в Англии.

Турнирное положение

В таблице АПЛ лондонские клубы ближе к середине, чем к вершине: перед очной встречей «Тоттенхэм» и «Челси» делят 7-8 места, набрав по 33 очка. Разница лишь в том, что «шпоры» провели 20 матчей, а «синие» — 21. В любом случае сегодня и те и другие отчаянно нуждаются в победе, если хотят включиться в борьбу за попадание в топ-4. А ведь в начале сезона и тех и других записывали в число соискателей титула: «Челси» в основном из-за внушительной летней трансферной кампании, а «Тоттенхэм» после убедительного старта чемпионата, когда команда Жозе Моуриньо козыряла фирменной для «Особенного» эффективностью.

Увы, период чаяний и надежд для поклонников «Тоттенхэма» длился недолго: после поражения от «Ливерпуля» на «Энфилде» в середине декабря твердая земля стала постепенно уходить из-под ног у команды Моуриньо. В последних девяти турах «шпоры» одержали только 2 победы и набрали всего 9 очков из 27 возможных, а накануне битвы с «Челси» «Тоттенхэм» дважды проиграл — «Ливерпулю» и «Брайтону».

Похожая участь постигла и «Челси», только последствия для «синих» оказались даже более серьезными и драматичными: легендарный Фрэнк Лэмпард был смещен с должности главного тренера, его место занял немецкий специалист Томас Тухель. При экс-наставнике ПСЖ «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и обыграл «Бернли» (2:0), таким образом, первый пропущенный мяч в АПЛ у Тухеля еще впереди. Может быть, он случится сегодня?

Предыдущие встречи/история противостояния

Матч первого круга «Тоттенхэм» и «Челси» провели два месяца назад на «Стэмфорд Бридж», и он получился довольно унылым: команда Моуриньо привычно отсиживалась в обороне, за весь матч «шпоры» сподобились лишь на один более или менее опасный удар, впрочем, и «Челси» с трудом создавал моменты.

Куда любопытнее складывались очные матчи лондонских команд в рамках прошлого сезона Премьер-Лиги, ведь тогда ученик Лэмпард дважды превзошел учителя Моуриньо, под чьим руководством выигрывал титулы, будучи футболистом «Челси». Результаты тех встреч — 2:0 и 2:1. Вообще, Жозе не может обыграть «синих» в основное время в шести последних встречах у руля МЮ и «Тоттенхэма».

А вот у Томаса Тухеля идеальная статистика против «Тоттенхэма», с которым немец встречался в плей-офф Лиги Европы, будучи тренером дортмундской «Боруссии». В 1/8 финала сезона-2015/16 «шмели» были сильнее в обоих матчах — 3:0 и 2:1. Единственный гол «Тоттенхэма» забил Хын-Мин Сон. Забавно, что в том противостоянии сошлись бывший и нынешний тренеры ПСЖ , а вот Моуриньо с Тухелем сегодня впервые сразятся друг с другом.

Новости команд

«Тоттенхэм»

Жозе Моуриньо не может рассчитывать на услуги четырех футболистов первой команды, и самая грандиозная потеря — это, конечно же, Харри Кейн, который в матче против «Ливерпуля» повредил обе свои лодыжки и выбыл из строя на несколько недель. Также мимо матча с «Челси» Серхио Регилон, Джованни Ло Чельсо и Деле Алли. Главная задача «Особенного» — каким-то образом смягчить невосполнимую потерю Кейна.

Вероятно, Моуриньо после двух поражений кряду свернет эксперимент со схемой 3-4-3 и вернется к своей любимой расстановке 4-2-3-1, причем на острие может сыграть как дублер Харри Кейна Карлос Винисиус, так и Хын-Мин Сон. Варианты в атаке у «Тоттенхэма» вроде бы есть, но невразумительная форма Бэйла, Моуры и Ламелы делает их чисто номинальными.

Впрочем, сеу Жозе все равно делает ставку на оборону, так что ему важнее, насколько эффективно «шпоры» будут разрушать атаки «Челси». В центре поля сдерживанием «синих» займутся Хейбьерг и Сиссоко, в центре обороны можно использовать связку Дайера и Алдервейрелда, а Доэрти и Бен Дэвис сыграют по краям.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Льорис — Доэрти, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хейбьерг — Н`Домбеле, Бергвейн, Сон — Винисиус.

«Челси»

«Синие» с приходом Томаса Тухеля, напротив, перестроились со схемы 4-2-3-1 на расстановку с тремя центральными защитниками — 3-4-2-1, причем в матчах с «Вулверхэмптоном» и «Бернли» новый наставник «синих» выставил две абсолютно разных группы атаки: в первом случае с первых минут сыграли Хаверц, Зиеш и Жиру, а во втором — Маунт, Вернер и Абрахам. Пока на счету этих футболистов 0 голов при Тухеле, победу над «кларетовыми» принесли точные удары испанских защитников, Аспиликуэты и Алонсо.

Скорее всего, против «Тоттенхэма» не смогут сыграть с первых минут Кай Хаверц и Курт Зума, эти потери лишают «Челси» кадрового маневра. Пока отмечаем основные узлы, на которые делает ставку Тухель: Аспиликуэта, Силва и Рюдигер провели два матча без замен в обороне, в центре поля делается ставка на Жоржиньо и Ковачича. На коротком отрезке конкуренцию за левый фланг выиграл Маркос Алонсо, а слева немецкому специалисту нравится Каллум Хадсон-Одои.

Самая большая интрига касается атаки, ведь Томас пока теряется в догадках, на кого делать ставку и как сочетать имеющихся игроков. Вероятно, будет какой-то коллаб футболистов из предыдущих сочетаний: скажем, под нападающим выйдут Зиеш и Маунт, стоит попробовать их в одной упряжке. С центрфорвардом сложнее. Видимо, это будет не Абрахам, который бледно смотрелся в игре с «Бернли». Значит, либо еще один шанс для Жиру, либо Вернер отправится на острие.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Хадсон-Одои, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо — Зиеш, Маунт — Жиру (Вернер).

Прогноз «Соккер.ру»: Томас Тухель пытается стабилизировать «Челси», в том числе за счет улучшения контроля мяча. «Тоттенхэм» при Моуриньо за владением не гонится, так что картина игры понятная: «синие» владеют территориальным преимуществом, «шпоры» ждут шансов на контратаках. А в итоге не забьет никто. Счет 0:0 видится вполне закономерным исходом этого противостояния.