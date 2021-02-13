«Ман Сити» — абсолютный фаворит матча с «Тоттенхэмом», но есть два нюанса

1613205102

сегодня, 11:31

Снова Гвардиола против Моуриньо.

1. Пригодна ли игровая система Гвардиолы под матч с «Тоттенхэмом»?

Возможно, у тренера Гвардиолы было бы еще больше побед и трофеев, если бы он иногда отходил от традиционного стиля и преподносил оппонентам тактические сюрпризы. Вопрос во многом философский, но история и результаты показывают, что в иных случаях не обойтись без специальных установок. Например, когда твой соперник — Моуриньо. В первом круге АПЛ Жозе выиграл 2:0, причем «шпоры» в два раза меньше владели мячом и уступили по общему количеству ударов с разгромным счетом 4:22. И это не первый такой успех португальца в противостоянии.

Текущая победная серия «Манчестер Сити» насчитывает 15 матчей, в прошлый уикенд «горожане» жестоко расправились с действующим чемпионом на «Энфилде» (4:1). Все эти успехи — следствие того, что Гвардиола, наконец, собрал желанный пазл, добавив в защиту Рубена Диаша. Кроме того, Пеп лучше своих коллег оказался готов к условиям пандемического футбола: здесь сказалось и наличие двух составов, позволяющее бороться с истощенностью игроков, и важные корректировки, внесенные в тренировки.

«Манчестер Сити» от гибридов прошлых сезонов перешел к тике-таке, которую Гвардиола якобы ненавидит. «Горожане» стали действовать компактнее, игра стянулась к центру поля, этому способствуют инвертированные вингеры, ложные девятки и своеобразная система подключения к атакам крайних защитников, которые подключаются на позиции центральных хавбеков, давая тем возможность подниматься еще выше. Особенно хорошо это удается Жоау Канселу.

У «Ман Сити» очень высокая концентрация игры на относительно небольшом участке поля, что способствует быстрым отборам мяча после потерь: количество повторных владений по сравнению с прошлым сезоном увеличилось чуть ли не вдвое. Но сегодня у «горожан» особенный соперник. «Тоттенхэм» являет собой редкое сочетание скоростной и технически мощной команды, которая использует стандартный подход Моуриньо, предполагающий оборону большими силами, отказ от претензий к владению мячом и молниеносные контратаки.

Для игровой системы Гвардиолы это уникальная угроза, ведь сбившиеся в кучу «пингвины» Пепа топчутся в центральной зоне и доминируют там, действуя фактически по схеме 3-2-3-2-0. Один из недостатков такого подхода — уйма свободных зон на флангах, которыми умелая контратакующая команда должна эффективно пользоваться. Гвардиола, скорее всего, оставит игровую систему без изменений и будет верить, что его парни за счет прессинга просто не выпустят «Тоттенхэм» на свободное пространство. Смело, но самонадеянно. А еще можно прикрыть фланги более основательно, но это изменит всю игру «горожан», а Хосеп не из тех, кто наступает на горло собственной песне, даже когда это необходимо.

2. Преподнесет ли Моуриньо сюрприз в обороне?

Гвардиола после 15 побед подряд и не должен что-то менять, а вот подготовка Моуриньо к матчу с «Манчестер Сити» — это череда сомнений и поиска хитростей. В первую очередь, Жозе должен придумать одновременно четкую и гибкую систему сдерживания, которая не позволит «горожанам» штамповать момент за моментом, что обязательно приведет к краху «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Моуриньо проявил изрядную тактическую изобретательность, особенно по части оборонительных решений. Классическую схему 4-2-3-1 видели не раз, но была и расстановка с тремя центрбеками 3-4-2-1, а в недавнем матче против «Челси» португалец выстроил свою команду по схеме 4-2-2-2. В той игре «Тоттенхэм» не претендовал на фланги, отлавливая футболистов «Челси» по одному в центральной зоне. Это было небезынтересно и небесполезно, пусть «шпоры» и проиграли.

Тот эксперимент может продолжиться, например, сегодня, ведь для противостояния с «Сити» такой посыл выглядит вполне логично: не можешь обыграть команду Гвардиолы в целом, обыграй его футболистов по отдельности. Как минимум, это любопытно. С другой стороны, у Моуриньо есть проверенный вариант из осеннего победного матча, когда «Тоттенхэм» играл по схеме 4-2-3-1, а игру решили центральные полузащитники Сиссоко и Хейбьерг, сумевшие разрушить игру «горожан».

Роль личностей в истории тоже очень важна, футбол — он ведь не только о схемах и тактиках. Впрочем, тут нужно понимать, что в ноябре «Тоттенхэм» победил во многом благодаря перевесу в текущей форме, а сейчас «Манчестер Сити» летает по полю, в то время как «шпоры» ползают. Моуриньо не имеет права быть предсказуемым, ему нужна хитрость и шалость, которая удастся.

3. Смогут ли Кейн и Сон обратить минимум в максимум?

Вероятность победы «Манчестер Сити» очень высока, но у «Тоттенхэма» есть, как минимум, две поименованных надежды на сенсацию — Кейн и Сон. «Шпорам» жизненно необходимо остро контратаковать через своих форвардов, а для этого важно помочь им избежать ловушек. Хын-Мин Сону и Харри Кейну будут противостоять Стоунз, Диаш и важнейшая тактическая фигура в построениях Гвардиолы — Жоау Канселу, номинальный правый защитник.

Португалец играет сразу на двух позициях — справа в защите и опорным полузащитником рядом с Родри, создавая разрушительную ось в центре поля. Но Жоау не может быть одновременно и тут и там. В этом шанс «Тоттенхэма» и конкретно Сон, ведь разменивать, похоже, придется Кейна. Когда Канселу выдвигается на подмогу Родри, Стоунз смещается правее, зазор между ним и Рубеном Диашем растет.

Пространство между двумя центрбеками блокирует выдвинутый в полузащиту Канселу, но тут вступает Харри Кейн со своими отвлекающими маневрами, его цель — расшатать позицию португальца и обеспечить Сону канал для прорыва к воротам. Этот непростой и извилистый маршрут — путь «Тоттенхэма» к голам и положительному результату в матче с «Манчестер Сити».