Потеряли двух плеймейкеров, не заиграл Смолов и болел Крыховяк. У «Локомотива» проблемы в атаке

1613153871

сегодня, 21:17

Пусть не смущают четыре гола «Краснодару».

«Локомотив» задолжал фанатам голы

Сборы – для тренеров. Приходится напоминать, поскольку каждый раз начинают считать серию побед над дворовыми командами, строя чемпионские замки на песку. Или из серии поражений в спаррингах появляется теория о будущем провале в официальных играх.

Николич экспериментирует с тактикой, но ключевой ход с «4-3-3» является вынужденным. Живоглядов, Баринов, Антон Миранчук, Смолов и Зе Луиш не могли выйти против того же «Краснодара», тренер ищет варианты. В основе в атаке играл Лисакович, а игру сделали Игнатьев и Жемалетдинов:

Гол и две голевые передачи Рифата Жемалетдинова, точный удар Виталия Лисаковича и дубль Влада Игнатьева – смотри обзор контрольного матча #ЛокоКраснодар, в котором мы победили со счётом 4:0 🎥 pic.twitter.com/MKrjKUhuhU — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 11, 2021

Белорус Лисакович в официальных матчах, хотя сыграл лишь 511 минут в РПЛ , запомнился с лучшей стороны, но молодой форвард не является основным. Осенью перебивались талантами Игнатьева – ветеран в 34 года вернулся в атаку с голами, и ставили на человека, что против «Краснодара» не выходил.

Прогресс Миранчука – редкая радость

Алексей уехал покорять Италию, а его брат-близнец Антон раскрылся в атаке. Он создал 38 моментов в 17 играх – лучший результат команды, а еще нанес 37 ударов (второй результат после Крыховяка), из которых реализовал 4 — рекорд для команды в РПЛ .

В Лиге чемпионов младший на 10 минут Миранчук тоже отличался – 3 мяча. И хотя это не помогло выйти в плей-офф Лиги Европы, суммарно у Антона уже 7 голов и 4 ассиста на клубном уровне в сезоне. В чемпионате 2018/19 забивал 11 мячей и делал 2 ассиста, но на фоне коллег выделился.

Также сказалась болезнь Крыховяка. Гжегож жалуется, что после вируса чувствовал слабость, с которой спортсмену играть сложно. Зрелая игра Антона разбавила унылую картину с 7 поражениями после 19 туров, но в прошлом сезоне на таком отрезке было 6 очков и 7 голов больше.

Смолову и Эдеру надо отыскать замену

Самых возрастных форвардов пора пристроить в команды, где от них будет больше пользы. Федор уходил в аренду, но вернулся. Сейчас новый лимит может влиять на шансы Смолова остаться, но нападающий не заиграл на все 9 млн евро, которые отдали «Краснодару».

«Локомотив» ему не подходит тактически. Плюс Федор никогда не был стабильным и сосредоточенным. Иначе остался бы в «Сельте», играя в основе и радуя голами не только в ворота «Реала» и «Барселоны». У Эдера похожая история – не будь изъянов, то перешел бы в большой клуб.

Смолов порадовал удачными матчами на старте сезона – ничейный гол «Уралу», победные мячи «Тамбову» и ЦСКА , Федор принес 7 пунктов. Это повод подумать о продолжении сотрудничества до истечения контракта через год. А вот Эдер зазря получает зарплату за текущий сезон.

Соглашение продлили автоматически согласно пункту в контракте, а в результате португалец бросил играть в футбол. За почти тысячу минут в РПЛ не сделал ни одного результативного действия. От двух таких форвардов ждешь больше за две трети сезона, чем три мяча.

Команду Николича подвела реализация

«Локомотив» по количеству голов в РПЛ на десятом месте, что объясняет восьмую строчку в таблице. И хотя указываем на плохую реакцию, это не отменяет общего вывода. «Железнодорожникам» нужно, чтобы Николич сделал Зе Луиша машиной по вколачиванию мяча в сетки чужих ворот.

Или же важно превращение Лисаковича в весеннюю футбольную сенсацию. Попытка поставить на коллективную ответственность могла бы сработать, будь в команде готовый центральный форвард под основу. Количественно их пятеро с Миранчуком, но качество хромает.

Показательно, что новое руководство не знает, что делать. Не подыскали зимой клуб Эдеру. Не уверены, что стабильно заиграет Зе Луиш, ведь у него пока два выхода в основе в РПЛ и травма. «Локомотиву» тревожно, хотя помнят, что в таблице «Сочи» оторвался лишь на пять пунктов.

Лига чемпионов вряд ли светит, ведь до второй строчки 9 пунктов и теперь вторая путевка не отправляет напрямую в группу, о еврокубках можно мечтать. Но надо учесть, что Антон Миранчук дважды не реализовал пенальти, у Смолова был промах против «Урала», а Крыховяк остался без ярких моментов из штрафной площади.

Глубина состава может выручить команду

В атаке нет одного героя, поэтому наигрывали схему с ложным форвардом. Видим оригинальные маневры, вроде Рыбчинского справа в защите, или Игнатьева на месте правого инсайда. Николич правильно делает, что пытается ожить игру «Локомотива», ведь от пресной атаки страдал еще Юрий Павлович.

Также гениальные бывшие менеджеры отпустили в «Рубин» Кварацхелию – готовый фланговый плеймейкер. На Камано денег и фантазии хватило, но новичок из «Бордо» пока не заиграл. Зато нереализованный пока потенциал в атаке есть.

Живоглядов, когда в порядке, может удачно прострелить и навесить мяч. Крыховяк способен собраться и выдать еще один отрезок сезона в стиле футболиста уровня топ-5, коим является. Не забывайте о личной мотивации – впереди Евро-2020, поляк хочет помочь Левандовски.

Зе Луиш физически обычно хорош. Жемалетдинов видит, что при таком количестве моментов и голов можно поиграть в Кучаева весной с серией удачных передач и дальних ударов. Даже без Баринова в центре получается приличный состав с большим количеством вариантов в атаке.

У «Локомотива» очень удобный календарь

В Кубке России «Локомотив» сыграет против «Тамбова». Сложно проиграть, учитывая состояние соперника, что на ходу формирует состав. В чемпионате ставки сразу поднимаются – дерби с ЦСКА , но у «железнодорожников» одно поражение в четырех последних матчах против «армейцев».

Жаловаться не на что, а моральная польза от возможной победы будет большой, ведь дальше «Арсенал», «Сочи», «Уфа» и «Ротор». Еще до дерби против «Спартака» Николич может существенно улучить турнирное положение. Но только если форварды начнут радовать результативными действиями.

Больше двух мячей забили в РПЛ в новом сезоне один раз – «Рубину», а ведь четырех голевых выстрелов хватало, чтобы добавить в таблицу целых пять пунктов. С ними Николич шел бы наравне с «Сочи», то есть в зоне еврокубков, которая нужна клубу с завышенным бюджетом.

И с возрастным составом в атаке. Смолова и Эдера не назвать юными, Зе Луиш не самая перспективная ставка, ведь ему уже тридцать лет. Иностранца без продаж не подписать – уже полный лимитный вагон, для трансфера защитника Пабло пришлось прощаться с его коллегой.

Николич застрял в тоннеле, где пока нет связи с еврокубками, но есть свет в конце. Хватит классной игры Зе Луиша, который должен прийти в себя, удачных выходов на замену Смолова и Лисаковича, а также ударных действий Камано, Антона Миранчука, Игнатьева и Жемалетдинова в атаке?

Посмотрим. «Локомотив» может как вернуться в борьбу за четверку, так и застрять в середине таблицы. Но не стоит недооценивать эту команду и ее сербского тренера. Невзирая на ряд крупных провалов, там собрались реваншисты по натуре. Счет игры с «Краснодаром» не важен, но настрой запомнился – бегают с желанием.