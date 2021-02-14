«Ливерпулю» нужен новый тренер. Решения Клоппа, что спасут после краха в АПЛ

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сегодня, 12:51

«Красные» отстают от своего чемпионского графика на тридцать пунктов.

Отыскать правую руку в штаб

Юргену нужен новый помощник, ведь Клопп поссорился с Бувачем, давним другом и ассистентом на протяжении 17 лет. Нынешний спортивный директор «Динамо» покинул «Ливерпуль» в 2018 году. Поскольку дальше были победы в ЛЧ и АПЛ , многие недооценили важность Желько, но первый помощник – мост между главным и командой.

Особенно в кризис. В прошлом году все увидели, как Гвардиола поймал ряд необъяснимых для себя поражений после ухода правой руки Артеты, а критиковала его даже жена Зинченко. Хосеп всегда говорил о важности Микеля, а летом 2020-го года испанец нашел ему замену – Хуана Мануэля Лильо, что работает тренером с 16 лет.

55-летний Лильо – бывший ассистент Сампаоли, впервые в таком большом клубе, как «Манчестер Сити», но Гвардиола в нем уверен:

Выбрал Лильо из-за его знаний. Его интеллигентности. Его человечности. Хуан обладает особым чутьем, видит то, чего не вижу я, читает игровые ситуации, которые мне сложно прочитать. В плохие времена успокаивает меня, заставляет увидеть и оценить хорошее и плохое. Также Хуан помогает мне в общении с игроками, особенно латиноамериканскими.

У Клоппа нет человека, которого можно так описать. В современном мире тренер не выбирает состав – например, Юргену не подвезли ни Упамекано, ни Кулибали. Единственная позиция, которую позволено выбрать самому – ассистент. Клопп доверяет Лийндерсу и Кравицу, но им не хватает харизмы. Это генералы мирного времени, а нужен свой Лильо.

Не ссориться с Салахом и Мане

Даже если хочется. Даже если вингеры капризничают. Даже если только на публике милые. В «Ливерпуле» ревнивая война за право называться лучшим мусульманином между вингерами, но ей уже много лет. Клопп с уважением относился к этим игрокам, но без конфликтов не обошлось.

Теперь Юрген должен потребовать от форвардов собраться и вести за собой. Впереди борьба за четверку в АПЛ и сражение с «Лейпцигом» во вторник в Будапеште. И форварды могут спасти, ведь у Салаха только в АПЛ 17 мячей, у Мане – 7, лучшие снайперы команды, забили половину голов в чемпионате.

Мо и Садьо должны отплатить Клоппу голами за все хорошее, что тренер для них сделал. Фирмино пора попадать чаще, а хавбекам – созидать. У защитника Матипа больше ассистов, чем у Вейналдума, Хендерсона и Тьяго в сумме. Голы создают форварды и крайние защитники, но этого мало.

Обнулить тактику Нагельсманна

Показать, у кого в наушниках Селин Дион и Робби Уильмс, а на поле хеви-метал. Клопп пошутил о тяжелой музыке, сам слушает попсу, что любит его жена, но тактически «Ливерпуль» не отставал от других. Опережали многих, учитывая вклад Робертсона и Александер-Арнольда и позицию Фирмино в лучшие годы.

Но Нагельсманн долгие месяцы анализировал «Ливерпуль». И если Клопп вылетит из Лиги чемпионов от юного немецкого тренера, то собраться станет намного сложнее. Нельзя покидать турнир так рано, нужно обыграть «Лейпциг» по сумме двух матчей. Критически важные поединки, чтобы команда верила в магию тренера.

Собрать серию без поражений

В идеале – побед, ведь нагуляли 5 поражений в 10 последних матчах. Серийные убийцы держатся за паттерн поведения, он был и у «Ливерпуля» в прошлом сезоне, когда многие ворчали о качестве игры лидера в отдельных матчах АПЛ , но признавали – три очка капали в копилку стабильно, многое получалось на автомате.

В прошлый раз после 24 туров было 70 очков, 0 поражений, 56 забитых мячей, лишь 15 пропущенных. Сейчас лишь 40 очков, уже 6 поражений, 32 пропущенных мяча, 45 забитых (но 7 в ворота одного клуба) и риск потерять четвертое место в АПЛ . Впереди не только «Лейпциг», но и «Эвертон», после 3 поражений подряд нужны победы.

Пересмотреть план физподготовки

Врачи чаще пользуются методом «пальцем в небо», чем хотелось бы. Медики «Ливерпуля» не попадали в последнее время, для них идет ужасный сезон – травма на травме. И хотя в Англии у Юргена под боком крутой специалист по физической подготовке из «Баварии», календарь зажевал команду.

«Красные» плывут, как в конце матча на «Кинг Пауэр». Были просчеты, ведь не все травмы случайны. Также показательно, что плохо готовы к игре на высоком уровне резервисты команды – Шакири, Джонс, Окслейд-Чемберлен и Уильямс. Готовность Александер-Арнольда, Вейналдума или Мане тоже не такая, чтобы сносить всех с пути.

Анализ эпидемии травм и поиски новых методов подготовки будут сложными, но тот же «Манчестер Сити» поменял план занятий под этот сезон, и результат видите – 16 побед подряд. Надо обновить тренировки, чтобы игроки взбодрились. Это так же важно, как успокоить Алиссона.

Доверять поддержке жены Уллы

В этом месяце у Клоппа умерла мама. Отец ушел из жизни в 2000-м году, а в 53 года Юрген ощутил себя сиротой. Удар по психике в любом возрасте, а с мамой из-за пандемии Клопп давно не виделся, а теперь не смог полететь на похороны, из-за нового штамма коронавируса никого из Англии в Германию не пускают.

Клопп подавлен. У него были замечательные отношения с мамой, теперь нужна поддержку от жены Уллы, которая не эмоциональная женщина, но должна проявить заботу. Юргену полезно взять коротенькую паузу, послушать музыку на пробежке (вернулся к бегу спустя 20 лет), посмотреть любимые фильмы — «Тупой и еще тупее» или «Форрест Гамп».

В карантин Юрген возобновил общение с одноклассниками, но они в Германии, так что от внимательности жены Уллы для «Ливерпуля» многое зависит. Сломается морально тренер – сломается команда. Но Юрген не из тех, кто сдается. После потерь приходит понимание, что теперь надо пожить за себя и ушедшего близкого.

Отбросить мысли о прощании с АПЛ

Если гер Клопп загуглит таблицу чемпионата Шотландии – там «Рейнджерс» первый с грандиозным отрывом от «Селтика», а потом посмотрит плей-офф Лиги Европы, где клуб из Глазго может пройти «Антверпен», сыграв грамотно, то в его голове поселится мысль, что Джеррард готов к АПЛ .

Клопп видит Стивена будущим тренером «Ливерпуля». Сам англичанин думает так же. Расставание может начаться с внутренней констатации самим Клоппом, что Стивен достаточно хорош. Но это опасный ход мыслей, поскольку Юрген слишком много сил вложился в «Ливерпуль» и для команды важен.

Не так все ужасно, если говорим о возможностях коллектива после возвращения на поле травмированных. Тренеру не стоит уезжать на щите, надо воевать и вернуться к победам. Но проблема еще и в том, что Юрген истосковался по Германии, а сборная рассматривает его кандидатом после ухода Лева.

При всех прелестях пригорода Ливерпуля, где можно гулять с ретривером Эммой, Клопп почти всю жизнь прожил в родной стране. Он скучает. В новом клубе Юрген стал центром внимания и главной звездой, поэтому ему стало уютно, но теперь период, когда команда должна поддержать тренера.

Гвардиола переключил «Манчестер Сити» на победы, когда донес простую мысль – раз нет Месси и Роналду, то все могут стать героями. Нельзя ждать, что Де Брюйне спасет, надо побеждать сообща. Вот и в «Ливерпуле», который ставил на таланты многих, надо не искать глазами мессию, а сражаться командой.