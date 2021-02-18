Гол на первой минуте и незаметный Роналду. Как «Ювентус» «Порту» проиграл

1613601430

18 февраля 2021, 01:37

«Ювентус» едва не похоронил свои шансы на выход в следующий раунд в игре с «Порту». «Соккер.ру» — о поражении туринцев, которое всё же оставляет им надежду.

Туринская защита

Сейчас в моде шахматы, а самый известный термин из шахмат, который связан с Италией – это сицилианская защита. Правда, в данном случае и регион северный, а не южный, и эффективность, скорее, ухудшенная, чем улучшенная. Что происходило на первых минутах таймов с обороной «Ювентуса»? Хорошая тема для конспирологов, психологов и любителей забавных совпадений. Как жителям одного известного острова советовали отменить понедельники, так бы и «Ювентусу» отменить первые минуты таймов. Тогда бы даже победили. А так, получается позорненько.

Тяжело всякий раз начинать тайм с предоставления форы сопернику в один мяч. Сначала это любезно сделал Бентанкур, который прямо у ворот решил отдать такой пас на вратаря, что сделал подарок Тареми, который не растерялся и открыл счёт. О чем думал Бентанкур? Видимо, о том, что не может же такого быть, чтобы в такой ситуации случился гол. Нет, может. При этом нельзя сказать, что «Ювентус» после ошибки сразу бросился давить противника. Нет, «Порту» смотрелся даже живее и предпочтительнее.

Роналду видно не было, его партнеров практически тоже. На 40-й минуте первый удар в створ нанесли туринцы. И то это было больше похоже на скидку. Куда красивее бил в падении через себя Рабьо, но после офсайда. К слову, тем же во втором тайме отметился Корона. И тоже раньше было положение «вне игры». И при такой игре «Ювентуса» в защите уже не знаешь, большой ли потерей стал вынужденный уход Кьеллини. Конечно, это капитан, это лидер. Но надежность защиты «Ювентуса» он уже не так хорошо гарантирует.

Второй тайм тоже начался с помутнения рассудка у защитников «Ювентуса». Только теперь виноват был не один несчастный Бентанкур. Этот провал был коллективным и тоже закончился пропущенным голом на первой минуте. В глазах Щесны промелькнула радость от того, что тайма в игре всего два.

Замедленные туринцы

Одной из важных комплексных проблем «Ювентуса» является отсутствие былой скорости. Команда, играющая в контроль мяча, должна стремиться за счет динамичного перемещения и открываний взламывать защиту. «Ювентус» выполняет лишь часть задачи. Он держит мяч. Но развития эти действия не получают. При всём уважении «Порту», имеющий в обороне цепкого и злого, но всё же ветерана Пепе, а также товарища по имени Мбемба, Морату регулярно оставлял в офсайде, а Роналду – не у дел и далеко от ворот.

Каждое развитие атаки «Ювентуса» напоминало какую-то тянучку, вымученную многоходовку, при розыгрыше которой футболисты забывают о конечной цели, то есть об ударе по воротам. А если и вспоминают, то получается какой-нибудь заполошный дальний удар без шансов на успех. Никакого взаимодействия впереди не просматривалось. Всполохи креатива оказывались слишком неэффективными, а зачастую вообще едва заметными.

Тут, возможно, не хватило резкости Куадрадо. Вот Кьеза напомнил, что бывает, когда действуешь достаточно активно и быстро. Нашел зону, пробил в касание, что важно – спас раунд для «Ювентуса». И надо отметить хороший пас Рабьо, который увидел партнера. Но такое видение и понимание, такая резкость ожидается от «Ювентуса» на постоянной основе, а не когда против него «Порту», который уже притормозил и «на ободах» подкатывал к финишу.

Безусловно, с турнирной точки зрения гол Кьезы может стать спасительным. Гол в гостях в таком сложном матче, где туринцы сами подарили противнику, не показавшему чего-то выдающегося, фору в два мяча. Теперь бы в ответной встрече не забыть, с какой минуты начинается игра.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (5) — 12 (5)

Не самые впечатляющие цифры. На двоих обе команды нанесли всего 20 ударов, но была довольно неплохой их точность — половина пришлась в цель. Другое дело, что «Ювентус», например, частил с дальними ударами, и их опасность оставляла желать лучшего. А самым бьющим на поле стал Оливейра, на счету которого пять ударов. У «Ювентуса» чаще других били Мората и Кьеза.

Правда, первый больше запоминался попаданиями в офсайд по своей старой привычке. А вот Федерико один из трех своих ударов сделал голевым. Удивительно тут, что Роналду нанес всего один удар. Обычно португалец бьет куда чаще, даже из не самых очевидных позиций. А тут его вынуждали работать с мячом далековато от перспективных для удара позиций. Хотя в концовке он чаще стал пролезать к воротам и едва не заработал пенальти напоследок.

Владение мячом (точность передач): 34,7% (70%) — 65,3% (86%)

У «Порту» цифры типичной контратакующей команды. «Драконы» и не делали из этого трагедии, потому что повели в счете уже на первой минуте и выстраивали тактику, исходя из этого преимущества. То есть давали «Ювентусу» больше времени на работу с мячом – ему было нужнее, он вроде как рассматривается в роли более инициативной команды.

Сами португальцы для контратакующего стиля достаточно неплохую точность передач еще показали, хотя в целом для матча такого уровня она весьма низкая. Разве что ближе ко второй части второго тайма «Порту» стал заметно хуже контролировать ситуацию, что и позволило «Ювентусу» не только один мяч отыграть, но и создать напряжение у ворот Маркесина, которого не было ранее.