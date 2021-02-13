Пенальти «за касание ногтем» и расцвет Гюндогана. «Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм»

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вчера, 23:55

Когда кажется, что идеальнее уже некуда, «Манчестер Сити» добывает очередную победу. «Соккер.ру» — об успехе «горожан» в матче с «Тоттенхэмом».

Игра с «Тоттенхэмом» в череде победных матчей «Сити» была особенной. Потому что именно «шпорам» в последний раз «горожане» проигрывали. Случилось это еще в ноябре. Мы подробно рассказывали о том, что последовало за тем поражением и насколько «Сити» изменился. Это позволило команде Гвардиолы вырваться на уверенное первое место и добиться умопомрачительных показателей.

Падающие рекорды

Эта победа стала для «Манчестер Сити» 16-й подряд во всех турнирах. И это – абсолютный рекорд среди всех команд высшей лиги Англии за всю историю. Причем можно было предположить, что вот на «Ливерпуле» пару матчей назад или сейчас на «Тоттенхэме» эта серия может прерваться. Но нет. И теперь даже страшно представить, кто и когда сможет остановить эту машину.

Более того, на этом отрезке из 16 победных матчей «Сити» имеет и невероятную статистику голов, он пропустил только в пяти встречах: 43 мяча забито и всего пять пропущено. Кажется, что даже просто забить «горожанам» — большое достижение. А на своем поле «Сити» не пропускает в чемпионате Англии на протяжении шести матчей подряд, что является повторением клубного рекорда, которому 119 лет.

«Тоттенхэму» в его нынешнем состоянии остается только мечтать о таких показателях. Ведь у «шпор», напротив, спад, который заключается в пятом поражении в шести последних матчах. «Тоттенхэм» в чемпионате Англии занимает лишь восьмое-девятое место, а отставание от «Сити», составляющее 17 очков, кажется чудовищным. Правда, до четвертого места и зоны Лиги чемпионов всего четыре очка. Так что «шпоры» остаются в гонке, пусть она для них и крайне тяжелая.

«Пенальти за касание ногтем»

Но от общего – к частному. К конкретному матчу, где все происходило под диктовку «Сити». Ситуация могла развиться как-то по-другому в начале встречи, когда «Тоттенхэм» имел прекрасный шанс забить, но Кейн со штрафного попал в штангу. А затем «Сити» забил с пенальти. В условиях, когда «скучные» «горожане» штампуют победу за победой, даже факт исполнения ими пенальти кажется интригующим, потому что с этим есть проблемы. Тому же «Ливерпулю» пару матчей назад не забили с «точки». А тут Родри взялся за дело и реализовал одиннадцатиметровый. Правда, Льорис чуть не отбил. И после игры о пенальти разговор шел особый.

«Родри стал пенальтистом? Нет, — сказал Гвардиола. — Я могу восхититься смелостью исполнить пенальти, но это было не лучшее исполнение. Я не смеюсь. Меня это беспокоит. Нам нужно качественное исполнение пенальти. Надо практиковаться».

«Я был зол в последние недели, потому что мы не забивали много пенальти. В больших матчах нужно забивать пенальти, — сказал сам Родри. — Я был зол и схватил мяч. Его никто у меня не отобрал. К счастью, я забил. Вратари кое-что знают друг о друге. Эдерсон мне говорил про Льориса. Но я не слушал. Я знал, как буду бить».

А о назначении пенальти свое альтернативное мнение было у Моуриньо. Он посчитал, что Гюндоган слишком охотно упал, соприкоснувшись с Хейбьергом, когда их пути в штрафной пересеклись. В этом португалец видит дурную тенденцию современного футбола:

«Что такое современный пенальти? Это пенальти, назначенный за касание ногтем соперника. Все зависит от конкретного противника. Для кого-то пенальти – это касание ногтем. И ВАР не может отрицать такое касание: ногтем, пальцем, носом. Нельзя отрицать сам факт контакта».

«Кевин Де Гюндоган-Агуэро»

Так или иначе, поведя в счете, «Сити» уже своего не отпустил и продолжал контролировать ситуацию. А на первый план вышел снова Илкай Гюндоган, который набрал какую-то сумасшедшую форму. Во втором тайме он оформил дубль. Теперь у него 11 мячей в Премьер-Лиге – повод для зависти любого нападающего. Причем в чемпионате Англии за сезон только два немца забивали больше: это Клинсманн (20 мячей) и Рослер (15 мячей) в сезоне-1994/95.

Глядя на Гюндогана, можно поверить в нечто мистическое. Потому что в него вселяется то Де Брюйне, то Агуэро – звезды «Сити», которых клуб потерял из-за травм. Эпизодами Илкай играет то как бельгиец, то как аргентинец, добавляя в свою игру таких красок, которыми никогда, как кажется, не обладал. Взять третий мяч. Разве это было чтение игры и движение от центрального полузащитника? Он рванул за линию защиты «шпор», увидев, что мяч у его вратаря. И Эдерсон понял замысел, совершив шикарный заброс на десятки метров. И уже перед финишем Илкай уложил лицом в газон Санчеса, что символизировало падение «шпор» в этой игре. Страшно представить, как сможет играть «Манчестер Сити», когда вернутся Де Брюйне и Агуэро. Или тогда пропадет магия Гюндогана? Даже интересно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (6) – 7 (3)

Нынешний «Тоттенхэм» под руководством Моуриньо редко создает очень много моментов. Его преимущество в умении ими пользоваться и не позволять создавать много сопернику. Но с «Сити» ничего этого не получилось. По острым моментам и по ударам «Тоттенхэм» в два раза был хуже противника. При этом по разу каждая из команд отметилась попаданием в каркас ворот. Когда в штангу со штрафного зарядил Кейн в первом тайме, это мог быть самый реальный шанс, чтобы игра не пошла по тому сценарию, по которому пошла в итоге. Но не свезло. А самым бьющим стал Гюндоган, который проводит феноменальный отрезок. На его счету четыре удара, два из которых стали голевыми. На втором месте – Жезус с тремя ударами. У «Тоттенхэма» чаще других били Кейн и Бэйл – по два раза.

Владение мячом (точность передач): 60,9% (91%) – 39,1% (86%)

По этим статистическим показателям «Манчестер Сити» также превзошел «шпор» на голову. «Горожане» постоянно контролировали мяч, практически ничего не позволяя противнику. «Сити» в первом тайме даже больше владел мячом – более 63 процентов времени. Потом чуть снизил показатель, поскольку «шпорам» было нужнее, они оказались в положении отыгрывающегося. Но и в этом режиме лучше держался мяч у «горожан». Эпизодические всплески наподобие красивого прорыва Бэйла мимо троих по центру с ударом, отраженным Эдерсоном, конечно, запоминаются, но на общую картину не влияют.

Слова

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):

Их попадание в штангу могло перевернуть ход игры, но наше желание бороться было непоколебимым. У «Тоттенхэма» качественные игроки. Мы хорошо играли против «шпор» в прошлый раз, но уступили со счетом 0:2. «Шпорам» не нужно ничего, чтобы создавать моменты. Это качество исполнителей и подход тренера. У нас особый стиль игры, и мы продолжали его придерживаться, сохраняли терпение и спокойствие. Мы забили с очевидного пенальти и в первой же атаке во втором тайме. Такое бывает.

Жозе Моуриньо (главный тренер «Тоттенхэма»):