«Режим Кариуса» и разгром чемпиона. Как «Ман Сити» отобрал титул у «Ливерпуля»

1612732214

сегодня, 00:10

«Манчестер Сити» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль». «Соккер.ру» — о том, как сложился матч, в котором действующий чемпион фактически сдал полномочия.

Учитывая то, каким темпом катит «Манчестер Сити» по чемпионату Англии, этот матч рассматривался только с точки зрения утверждения «горожан» в статусе главных претендентов на титул. Особенно символично, что для этого они должны были расправиться над действующим чемпионом, который подошел к встрече в ровно противоположном состоянии, то есть с постоянными осечками, особенно на своем поле в очень неожиданных матчах: с «Бернли» или «Брайтоном», например.

Игра-«тренировка»

Первый тайм откровенно разочаровал. На двоих команды нанесли семь ударов, два из которых только были точными – оба у «Ливерпуля». В перерыве можно было заглянуть в английские чаты или форумы, чтобы убедиться, что зрителей такая игра совсем не радовала. Кто-то называл ее тренировкой, кто-то – трусливым действом, кто-то – грамотным расчетом «Сити». Действительно, казалось, что «горожанам» просто важно не проиграть, то есть важнее не дать победить «Ливерпулю», чем выиграть самим. Конечно, последующие действия и слова Гвардиолы это отвергают. Да и не похож «Манчестер Сити» сейчас на команду, которая готова идти на какие-то стратегические ходы такого рода. Есть риск разгневать судьбу, если не выложиться на полную и не играть на победу. И «Манчестер Сити» не стал.

Призрак Кариуса

В перерыве Гвардиола немного перекроил схему, что позволило его команде заиграть быстрее. И у «Ливерпуля» быстро возникли проблемы. Гюндоган в начале второго тайма реабилитировался за нелепый промах с пенальти в первом тайме. Кстати, тот промах с «точки» стал для игроков «Сити» третьим из четырех последних попыток в играх с «Ливерпулем». Что-то не так с реализацией одиннадцатиметровых у «горожан». К слову, это их третий промах в нынешнем сезоне. Это самый большой показатель – такой же только у «Фулхэма» в нынешнем сезоне.

Так или иначе, вели гости не очень долго – Салах сравнял счет ударом с пенальти, который странным образом привез Рубен Диаш, до того отличавшийся высокой надежностью и хладнокровием. Этот гол мог стать переломным. К тому же для «Ливерпуля» он стал первым на «Энфилде» в 2021 году, что даже удивительно. Но предполагаемый полет «Ливерпуля» оборвал вратарь. Алиссон «включил Кариуса» и буквально за три минуты привез два гола, сделав неточные передачи в простых ситуациях на своей половине поля.

«Ошибки Алиссона? На нас в тех ситуациях не давили, — сказал Клопп. — Можно же выбивать мяч на трибуны, а мы его просто отдавали. Без этого игра завершилась бы со счетом 1:1. Игра была хорошей, как минимум для ничьей. Нам нужно продолжать. И мы сделаем это. Это не лучший момент в нашей жизни, но мы должны продолжать бороться и играть».

После такого против «Сити» рассчитывать не на что. Добивание произвел Фил Фоден красивым голом напоследок.

Мощный разгром, на который ничто не намекало еще в первом тайме. Но конкретные ошибки все решили, а также стремление «Сити» доиграть до победного, не используя минимальные обороты.

Чёрная полоса

А у «Ливерпуля» продолжается чудовищная домашняя серия, которая составляет уже пять матчей без побед на «Энфилде»: три поражения и две ничьи. В последний раз «красные» дома побеждали в середине декабря «Тоттенхэм». А три домашних матча кряду проигрывал в последний раз «Ливерпуль» аж в 1963 году. Четыре пропущенных мяча стали еще и большим приветом из прошлого. В последний раз «Ливерпуль» дома столько пропускал в 2009 году. В памятном матче с «Арсеналом» (4:4), когда покер у «канониров» оформил Андрей Аршавин.

Побил «Ливерпуль» и печальный антирекорд чемпионов. После 23 туров у «красных» лишь 40 очков, что на 27 меньше, чем в прошлом сезоне за такой же отрезок. И это падение – самое большое для чемпиона Англии. Теперь «красные» отстают от «Сити» на десять очков, имея на матч больше, что почти наверняка означает их вылет из чемпионской гонки. А «Сити» берет другие рекорды. В частности, Гвардиола впервые в карьере выиграл 14 матчей подряд. А ведь человек тренировал убийственные «Баварию» и «Барселону». Для «Манчестер Сити» 14 побед подряд во всех турнирах стали повторением английского рекорда. Столько же было у «Престона» в 1892 году и у «Арсенала» в 1987-м. Победа в следующем матче сделает «Сити» абсолютным рекордсменом в очень непростом показателе.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (3) – 8 (5)

Если посмотреть на общее число ударов, может показаться, что игра выдалась достаточно скучной. Но в данном случае команды бережно подошли к тем моментам, которые имели. К тому же половину из них они подарили друг другу сами. Это пенальти, это вратарские ошибки. Конечно, в одну сторону, в основном, что следует из счета. Самым часто бьющим оказался Гюндоган, что показательно. Все три его удара запомнились: два гола и промах с пенальти. Больше ни у кого не было больше двух попыток. Зато баланс ударов показывает, как изменилась игра в разных таймах. До середины первого тайма вообще был только один неточный удар на двоих. А по итогам первого тайма «Ливерпуль» нанес пять ударов (два в створ), а «Сити» — два неточных. Как видим по итоговой цифре, вторую половину гораздо эффективнее провели гости.

Владение мячом (точность передач): 56% (88%) — 44% (85%)

Необычно видеть, что «Манчестер Сити» не победил соперника по времени контроля мяча. Но об этом говорил сам Гвардиола, который был не очень доволен тем, как смотрелась его команда в первом тайме. А во втором тайме «Манчестер» перестроился, прибавил, пошли голы, и уже дальше «горожане» вели в счете и тоже не испытывали нужды в контроле мяча. А точность передач у обеих команд держалась на очень высоком уровне, что в принципе соответствует уровню исполнителей.

Слова

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Я увидел очень хорошую игру и большие ошибки. В каждой игре, в которой допускаются такие ошибки, голы очень вероятны. Думаю, все согласятся, что в первом тайме игра была хорошей. Обе команды старались создать проблемы друг другу. И мне нравилось многое из того, что я увидел. Во втором тайме соперник изменил систему, а мы недостаточно хорошо двигались в центре поля. Когда мы забили, могло случиться так, что игра повернется в нашу сторону. Но Алиссон совершил две серьезные ошибки и отдал два гола сопернику. А потом гениально сыграл Фоден. Но я видел в этой игре, что команда действовала уверенно. Мне понравился футбол, в который мы играли. Очень сложно объяснить поражение со счетом 1:4.

(главный тренер «Манчестер Сити»):

Сегодня мы будем праздновать, но завтра уже тренировка. В феврале никто не становится чемпионом. Я не могу предсказывать будущего. Могу лишь обещать, что мы будем работать. Я очень благодарен своим игрокам. Но теперь эта игра в прошлом. Мы провели ее блестяще. И не могу отрицать, что счастливы. Но сейчас лишь февраль. Для «Манчестер Сити» набранные три очка на выезде с «Ливерпулем» — это очень важно. Это большая победа для нас, потому что мы не забили пенальти, мы пропустили мяч, а потом отреагировали – наша реакция имела значение. Начали матч очень хорошо, но не могли играть так, как они, приходилось действовать медленнее. Во втором тайме скорректировали расстановку, а все остальное решило качество игроков.

(полузащитник «Манчестер Сити»):

Я очень рад, что мы победили. Это заслуженно. Сыграли отлично. Особенно во втором тайме. Мы сыграли очень хорошо. И кроме пенальти, у них не было шансов на гол. Мы хорошо двигали мяч и заслужили свои голы. Это отличная игра. Промах с пенальти – это всегда плохо. Особенно в начале игры. Всегда есть опасность потерять уверенность, но я пытался просто играть, как могу. Не отвлекался на этот пенальти. Старался помогать команде. Это сработало. Может, мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Рад, что смог забить, но гораздо больше доволен результатом.

(капитан «Ливерпуля»):