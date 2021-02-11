«Хоккейный счет» для Моуриньо. «Эвертон» и «Тоттенхэм» выдали триллер в Кубке Англии

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сегодня, 12:05

Такие матчи и делают футбол великим видом спорта.

10 фактов

1. Для «Эвертона» это второй подряд матч со зрелищностью на 10 из 10 баллов: в прошлую субботу «ириски» сыграли 3:3 с «Манчестер Юнайтед», причем уступали по ходу матча 0:2 и забили последний гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Карло Анчелотти не скрывал эмоций после финального свистка:

Вау, какая игра! Это фантастическое чувство!

2. В кубковом матче с «Тоттенхэмом» мерсисайдцы пропустили уже на третьей минуте, но впоследствии перехватили инициативу, вели в счете даже 3:1, но позволяли «Тоттенхэму» себя догонять. В итоге 4:4 в основное время и победный гол Бернарда в овертайме.

3. Главным героем встречи стал исландский полузащитник Гильфи Сигурдссон, забивший гол с пенальти и отметившийся хет-триком из результативных передач. Перчинка в том, что Сигурдссон играл за «Тоттенхэм» в 2012-2014 годах (83 матча = 13 голов, 9 ассистов). Правило бывших по-прежнему работает!

4. «Эвертон» во второй раз в текущем сезоне взял верх над «Тоттенхэмом». В первом круге АПЛ «ириски» скромно выиграли 1:0 благодаря голу Доминика Калверта-Льюина, а уж в Кубке Англии не отказывали себе ни в забитых мячах, ни в пропущенных.

5. У Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти пять побед в Лиге чемпионов на двоих, причем оба входят в список тренеров, покорявших престижнейший турнир с двумя разными клубами. Итальянец побеждал с «Миланом» (дважды) и «Реалом», а португалец — с «Порту» и «Интером».

6. У Моуриньо и Анчелотти любопытная история личных встреч: по 4 победы у каждого тренера в 8 очных противостояниях. Никаких ничьих, великие не признают компромиссов. Первые два матча выиграл Папа Карло, обыграв «Миланом» «Порту» и «Интер», следующие четыре матча остались за Жозе, а в этом сезоне итальянец впервые за 12 лет выиграл у «Особенного» и закрепил сентябрьский успех фантастической кубковой победой.

7. «Тоттенхэм» почти в два раза перестрелял «Эвертон» — 29 ударов против 17, однако по попаданиям в створ лидируют уже «ириски» — 12 на 9. Из 21 удара в створ ворот 9 обернулись голами. Эффективность — 43%.

8. Поражение на «Гудисон Парк» поставило крест на надеждах «Тоттенхэма» сделать кубковый дубль в этом сезоне. «Шпоры» теперь поборются только за Кубок Лиги, в апрельском финале они сыграют против «Манчестер Сити».

9. Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес забил всего лишь 1 гол в 137 матчах за лондонский клуб, а в 138-м колумбиец оформил дубль.

10. Вторая победа «Эвертона» в текущем розыгрыше Кубка Англии, одержанная в дополнительное время: в третьем раунде был обыгран «Ротерхэм» с победным голом Абдулайе Дюкуре в овертайме.

Моуриньо получил щелчок по носу за насмешки над «хоккейным счетом»

Поражение о «Тоттенхэма» от «Эвертона» со счетом 4:5 навеяло воспоминания. Осенью 2004-го, спустя всего несколько недель после того, как дерзкий Моуриньо возглавил «Челси», в Дерби Северного Лондона был зафиксирован счет 5:4. «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма». Жозе всегда любил совать нос в чужие дела и не лез за словом в карман.

В тот раз португалец был в ударе. Язвил и насмехался, назвал счет 5:4 издевкой над футболом, подначивал своих коллег Арсена Венгера и Мартина Йола, предполагая, что они «немного отвлеклись» во время игры. 16 лет спустя «немного отвлекся» уже сам португалец, ведь с «хоккейным счетом» 4:5 снова проиграл «Тоттенхэм», только уже под его руководством. В послематчевом интервью «Особенный» ни словом не обмолвился о том, что отходил по своим делам по ходу матча:

Матч понравился и одновременно не понравился. Мне понравилось то, как мы играли с мячом. Мы создавали моменты, отлично двигались, забивали голы. Проявили характер, борясь с невероятными ошибками. Однако, играя в атакующий футбол, ты побеждаешь только тогда, когда ошибаешься реже, чем создаёшь. Мы забили 4 гола, и этого оказалось недостаточно. Всем обидно. Мы играли смело и были лучшей командой при счёте 1:0, но затем в течение пяти минут случились 3 ошибки и 3 пропущенных мяча. Мы сравняли счёт, но допустили ещё больше ошибок. Это как игра в кошки-мышки, где мышью были наши ошибки, а котом — мы, пытающиеся их компенсировать.

«Эвертон» продолжает мечтать о первом трофее за четверть века

Об отношениях «Тоттенхэма» с трофеями всем известно: последний титул в 1961-м, последний Кубок Англии в 1991-м, самый свежий трофей — Кубок Лиги из 2008-го. У Жозе Моуриньо остаются шансы сдуть пыль с полок клубного музея «шпор» в этом сезоне, ведь команда португальца сыграет в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» и будет бороться за победу в Лиге Европы.

В то же время результат вчерашнего фееричного кубкового матча оставил шансы «Эвертону» на первый трофей с 1995 года. «Ириски» объявили трофейную голодовку после победы в финале Кубка Англии над «Манчестер Юнайтед»: 20 мая 1995-го «Эвертон» Джо Ройла обыграл на «Уэмбли» звездную дружину Алекса Фергюсона. Победу мерсисайдцам тогда принес единственный в матче гол Пола Райдаута.

Обыграв «Тоттенхэм», «Эвертон» вышел в четвертьфинал старейшего футбольного турнира на планете, то есть до мечты осталось сделать еще три шага в дополнение к трем уже сделанным. «Ириски» не являются фаворитами Кубка Англии, учитывая, что борьбу продолжают оба манчестерских клуба и «Челси», но Карло Анчелотти бывает очень хорош и, что немаловажно, везуч в кубковых баталиях. А что, а вдруг?