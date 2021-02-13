Очередная ошибка Алиссона и третье подряд поражение. «Ливерпуль» уступил в юбилейном матче Клоппа и Мане

Чемпионы рискуют выпасть из топ-4.
Факты
- Поражение от «Лестера» стало для «Ливерпуля» шестым в нынешнем розыгрыше АПЛ (худший результат с сезона 2016/17) и третьим подряд. Прежде при Юргене Клоппе «красные» не проигрывали больше двух матчей кряду в Премьер-Лиге.
- «Ливерпуль» почти наверняка вылетит из первой четверки в турнирной таблице по итогам 24 тура. В понедельник мерсисайдцев могут разом обойти два лондонских клуба — «Челси» и «Вест Хэм». Кроме того, «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Астон Вилла» опережают «Ливерпуль» по потерянным очкам: если «шпоры», «ириски» и «вилланы» удачно сыграют матчи, которые у них в запасе, то тоже окажутся выше команды Юргена Клоппа, которая при худшем раскладе может стать 9-й.
- Потрясающая разница в результатах «Ливерпуля» в АПЛ между прошлым и нынешним сезонами: после 24 туров Премьер-Лиги кампании 2019/20, завершившейся долгожданным чемпионством «красных», «Ливерпуль» набрал 70 очков, а сейчас — всего лишь 40. Разница составляет внушительные 30 очков. То есть за 24 тура прошлого сезона «Ливерпуль» набрал столько же очков, сколько сейчас совместными усилиями с «Арсеналом» (71). Эти цифры удивляют.
- Матч против «Лестера» стал для Юргена Клоппа 300-м у руля «Ливерпуля», а Садио Мане провел 200-ю игру в футболке «красных». Двойной юбилей оказался грустным: «Ливерпуль» потерпел третье подряд поражение в АПЛ, хотя и забил в ворота «лис» первым.
Our boss ❤️ pic.twitter.com/p5FSHxOHWj— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2021
- Мохамед Салах открыл счет на 67-й минуте, и этот гол стал для египтянина 17-м в Премьер-Лиге. Форвард «Ливерпуля» лидирует в гонке за «Золотой бутсой» АПЛ, опережая ближайших преследователей на 4 точных удара: у Харри Кейна, Хын-Мин Сона, Доминика Калверта-Льюина и Бруну Фернандеша по 13 голов.
- «Лестер» одержал волевую победу, уступая со счетом 0:1 до 78-й минуты, когда в ворота «Ливерпуля» влетел первый мяч. За следующие 7 минут «лисы» забили еще дважды.
- Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер не лучшим образом провел игру предыдущего тура против «Манчестер Сити» (1:4), а в матче против «Лестера» снова совершил результативную ошибку. Грубейший ляп вратаря привел к голу Джейми Варди, который в итоге оказался победным.
- Согласно системе ожидаемых голов, «Лестер» создал моментов на 2.07 xG, а «Ливерпуль» — 1.68 xG.
- Плачевным для «Ливерпуля» итогом стал не только счет 1:3, но и очередная травма: Джеймса Милнера пришлось менять уже на 17-й минуте из-за повреждения.
- Озан Кабак сыграл свой первый матч за «Ливерпуль», но дебютом мечты выступление турецкого защитника назвать сложно. В первом тайме Озан был весьма неплох, он уверенно справлялся с выпадами «Лестера» и снял весь воздух у своих ворот, однако именно Кабак стал главным «соучастником» молниеносного камбэка «лис», отметившись со знаком «минус» в эпизоде с каждым пропущенным мячом. Оценка Whoscored – 5.2, самая низкая среди всех участников матча.
Мнения
Джеймс Мэддисон, полузащитник «Лестера»:
Перед матчем мы знали, что будет сложно. Впрочем, с «Ливерпулем» вообще не бывает простых матчей. Они могут конструировать игру через пас или атаковать быстро, находя кратчайший путь к воротам. Сегодня мы смогли им противостоять, показали качественную игру и характер, были лучшей командой на поле. Алиссон, очевидно, переживает трудные времена, но я уверен, что он вернется на свой уровень. Но сегодня я не стану скрывать радость от того, что мы смогли воспользоваться его ошибкой.
Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:
Это была наша игра, мы должны были побеждать. Мы играли в хороший футбол, владели мячом, заставили «Лестер» чувствовать себя некомфортно и контролировали ход мачта. Мы забили гол, могли и должны были забить больше, но потом что-то пошло не так… Пенальти, штрафной, офсайд, не офсайд, гол. Эта ситуация сказалась на парнях, и хотя мы не должны дрожать в такой ситуации, скажу прямо: первый гол «Лестера», по моему мнению, был забит из офсайда.
Гари Линекер, бывший форвард и болельщик «Лестера»:
Что за безумные 5 минут футбола! В моем возрасте это плохо для сердца. И какой поворот для «Ливерпуля».
February 13, 2021
Вскоре после этого Линекер опубликовал свои счастливые трусы.
«Ливерпуль» рискует оказаться за пределами топ-4 АПЛ
В начале сезона все дружно обсуждали шансы «Ливерпуля» на защиту титула, и мы находили их довольно высокими, даже локальный срыв в матче с «Астон Виллой» не позволял сомневаться в способности команды Юргена Клоппа, однако в середине февраля совершенно очевидно, что «красные» не участвуют в чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 10 очков, при этом у «горожан» два матча в запасе. Если выиграют — будут на 16 очков впереди «Ливерпуля».
По потерянным очкам «красные» после поражения от «Лестера» — девятая команда Премьер-лиги, так что ни о каком титуле речь больше не идет, «Ливерпулю» предстоит отчаянная борьба за попадание в первую четверку. Сделать это будет непросто, учитывая задел манчестерских клубов и «Лестера», а также оживший с приходом Томаса Тухеля «Челси». Провалы действующих чемпионов не новость для АПЛ: «Челси» в сезоне 2015/16 финишировал 10-м, а на следующий год «Лестер» упал еще ниже — на 12-е место. По этим меркам «Ливерпуль» еще неплохо держится.