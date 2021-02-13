Очередная ошибка Алиссона и третье подряд поражение. «Ливерпуль» уступил в юбилейном матче Клоппа и Мане

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сегодня, 20:30

Чемпионы рискуют выпасть из топ-4.

Факты

- Поражение от «Лестера» стало для «Ливерпуля» шестым в нынешнем розыгрыше АПЛ (худший результат с сезона 2016/17) и третьим подряд. Прежде при Юргене Клоппе «красные» не проигрывали больше двух матчей кряду в Премьер-Лиге.

- «Ливерпуль» почти наверняка вылетит из первой четверки в турнирной таблице по итогам 24 тура. В понедельник мерсисайдцев могут разом обойти два лондонских клуба — «Челси» и «Вест Хэм». Кроме того, «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Астон Вилла» опережают «Ливерпуль» по потерянным очкам: если «шпоры», «ириски» и «вилланы» удачно сыграют матчи, которые у них в запасе, то тоже окажутся выше команды Юргена Клоппа, которая при худшем раскладе может стать 9-й.

- Потрясающая разница в результатах «Ливерпуля» в АПЛ между прошлым и нынешним сезонами: после 24 туров Премьер-Лиги кампании 2019/20, завершившейся долгожданным чемпионством «красных», «Ливерпуль» набрал 70 очков, а сейчас — всего лишь 40. Разница составляет внушительные 30 очков. То есть за 24 тура прошлого сезона «Ливерпуль» набрал столько же очков, сколько сейчас совместными усилиями с «Арсеналом» (71). Эти цифры удивляют.

- Матч против «Лестера» стал для Юргена Клоппа 300-м у руля «Ливерпуля», а Садио Мане провел 200-ю игру в футболке «красных». Двойной юбилей оказался грустным: «Ливерпуль» потерпел третье подряд поражение в АПЛ , хотя и забил в ворота «лис» первым.

Our boss ❤️ pic.twitter.com/p5FSHxOHWj — Liverpool FC (@ LFC ) February 13, 2021

- Мохамед Салах открыл счет на 67-й минуте, и этот гол стал для египтянина 17-м в Премьер-Лиге. Форвард «Ливерпуля» лидирует в гонке за «Золотой бутсой» АПЛ , опережая ближайших преследователей на 4 точных удара: у Харри Кейна, Хын-Мин Сона, Доминика Калверта-Льюина и Бруну Фернандеша по 13 голов.

- «Лестер» одержал волевую победу, уступая со счетом 0:1 до 78-й минуты, когда в ворота «Ливерпуля» влетел первый мяч. За следующие 7 минут «лисы» забили еще дважды.

- Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер не лучшим образом провел игру предыдущего тура против «Манчестер Сити» (1:4), а в матче против «Лестера» снова совершил результативную ошибку. Грубейший ляп вратаря привел к голу Джейми Варди, который в итоге оказался победным.

- Согласно системе ожидаемых голов, «Лестер» создал моментов на 2.07 xG, а «Ливерпуль» — 1.68 xG.

- Плачевным для «Ливерпуля» итогом стал не только счет 1:3, но и очередная травма: Джеймса Милнера пришлось менять уже на 17-й минуте из-за повреждения.

- Озан Кабак сыграл свой первый матч за «Ливерпуль», но дебютом мечты выступление турецкого защитника назвать сложно. В первом тайме Озан был весьма неплох, он уверенно справлялся с выпадами «Лестера» и снял весь воздух у своих ворот, однако именно Кабак стал главным «соучастником» молниеносного камбэка «лис», отметившись со знаком «минус» в эпизоде с каждым пропущенным мячом. Оценка Whoscored – 5.2, самая низкая среди всех участников матча.

Мнения

Джеймс Мэддисон, полузащитник «Лестера»:

Перед матчем мы знали, что будет сложно. Впрочем, с «Ливерпулем» вообще не бывает простых матчей. Они могут конструировать игру через пас или атаковать быстро, находя кратчайший путь к воротам. Сегодня мы смогли им противостоять, показали качественную игру и характер, были лучшей командой на поле. Алиссон, очевидно, переживает трудные времена, но я уверен, что он вернется на свой уровень. Но сегодня я не стану скрывать радость от того, что мы смогли воспользоваться его ошибкой.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Это была наша игра, мы должны были побеждать. Мы играли в хороший футбол, владели мячом, заставили «Лестер» чувствовать себя некомфортно и контролировали ход мачта. Мы забили гол, могли и должны были забить больше, но потом что-то пошло не так… Пенальти, штрафной, офсайд, не офсайд, гол. Эта ситуация сказалась на парнях, и хотя мы не должны дрожать в такой ситуации, скажу прямо: первый гол «Лестера», по моему мнению, был забит из офсайда.

Гари Линекер, бывший форвард и болельщик «Лестера»:

Что за безумные 5 минут футбола! В моем возрасте это плохо для сердца. И какой поворот для «Ливерпуля».

Вскоре после этого Линекер опубликовал свои счастливые трусы.

«Ливерпуль» рискует оказаться за пределами топ-4 АПЛ

В начале сезона все дружно обсуждали шансы «Ливерпуля» на защиту титула, и мы находили их довольно высокими, даже локальный срыв в матче с «Астон Виллой» не позволял сомневаться в способности команды Юргена Клоппа, однако в середине февраля совершенно очевидно, что «красные» не участвуют в чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 10 очков, при этом у «горожан» два матча в запасе. Если выиграют — будут на 16 очков впереди «Ливерпуля».