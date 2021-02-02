Чемпион Испании определён на экваторе. «Атлетико» не упустит титул

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сегодня, 15:46

Цифры не могут ошибаться!

Команда Диего Симеоне феноменально прошла половину турнирной дистанции в Ла Лиге: лидерство «Атлетико» неоспоримо, «Реал» и «Барселона» отстают на 10 очков, причем отрыв «матрасников» может вырасти до 13 баллов, ведь у них еще есть матч в запасе. Забито 40 голов, пропущено 10 — тоже великие цифры, как и 16 побед в 19 матчах. За половину сезона «Атлетико» создал такой задел, что теперь титул можно упустить только по большой глупости: запас прочности огромен, а «Реал» с «Барселоной» не в том состоянии, чтобы идеально пройти оставшуюся часть турнирной дистанции, гранды продолжат терять очки.

Но чтобы утверждения о неизбежном, как сейчас кажется, титуле «Атлетико» не выглядели голословными, необходимо обратиться к истории и статистике. 50 очков АТМД после 19 туров — это дикость, но не рекорд. Представьте себе, на экваторе сезона 2019/20 у «Реала» и «Барселоны» было, как и сейчас, по 40 очков, но тогда они делили лидерство в таблице, а теперь над ними команда с гандикапом в 10 баллов. Иными словами, каталонцы и мадридцы остаются плюс-минус на своем уровне, это «матрасники» резко прибавили и превратились в точку на горизонте.

Результаты «Атлетико» на фоне чемпионских графиков

А теперь давайте конкретно сравним текущие достижение «рохобланкос» с промежуточными результатами чемпионов предыдущих лет после 19 туров. Как выясняется, «Атлетико» повторил свой собственный результат из последнего чемпионского сезона: в Ла Лиге 2013/14 «рохобланкос» набрали те же 50 очков после первого круга. Но здесь не обойтись без важной оговорки: те же 50 баллов тогда собрала и «Барселона», а «Реал» отставал на 3 пункта. Это была напряженная чемпионская гонка трех команд, имеющих явное преимущество над остальными участниками турнира. Сейчас АТМД лидирует в гордом одиночестве и с огромным запасом.

В сезоне 2011/12 Жозе Моуриньо выиграл для «Мадрида» чемпионский титул, закончив сезон с рекордными 100 баллами, однако после первого круга у «Королевского клуба» было на очко меньше, чем сейчас у «Атлетико» — 49. Продолжая аналогии с соседями, вспоминаем два золотых похода под руководством Зинедина Зидана: в сезоне 2016/17 «Реал» набрал 43 балла после половины турнирной дистанции, а в сезоне 2019/20 — 40, как и «Барселона», уступившая в забеге за титулом. Лучше нынешних показателей выступали только каталонцы в своих отдельных победных сезонах: у Вальверде однажды было 51 очко после первого круга, у Гвардиолы — 52, а рекорд принадлежит Тито Виланове, который в сезоне 2012/13 умудрился набрать 55 очков (18 побед и 1 ничья).

Так или иначе, 50+ очков за первый круг являются гарантией чемпионства в Ла Лиге, если исходить из исторических ориентиров. Исключением является только «Барселона» образца сезона 2013/14, оставшаяся второй, но тогда и ситуация была исключительной: каталонцы набрали 50 очков не в одиночестве, а вместе с «Атлетико», которому и достался титул. Кто-то должен был уступить. Сейчас у «матрасников» огромное преимущество над конкурентами.

«Атлетико» может упустить титул?

В футболе случается всякое, но сейчас турнирная ситуация такова, что только жесточайший крах команды Диего Симеоне вкупе с пробуждением «Реала» и «Барселоны» могут внести перелом в испанскую чемпионскую гонку. Сначала можно оттолкнуться именно от потенциальных конкурентов (реальными на данный момент они не являются): за последние 12 сезонов в Ла Лиге команда, становившаяся чемпионом, набирала минимум 87 очков.

Получается, что «Реалу» и «Барселоне» в оставшихся 18 матчах нужно собрать, как минимум, 47 баллов. Это реально, но не так уж просто, ведь если выиграть все оставшиеся встречи, можно занести в свой актив 54 балла. Это максимум. 47 очков — это 15 побед и 2 ничьи при одном поражении в 18 матчах. Ну, или 16 побед в 18 матчах и два поражения — тогда получится 48 баллов.

Если запутались, учтите средние показатели: в первых 20 турах «Реал» и «Барселона» набирали в среднем 2 очка за игру, а теперь им нужно повысить урожай до 2.61 балла за игру, чтобы выйти на минимальный чемпионский показатель. У «Атлетико» в первом круге темп был даже чуть выше: 2.63 очка за игру, и если «матрасники» снизят даже до 2, то без чрезмерного напряжения соберут в сумме 88 очков. При условии, что нынешний темп «матрасников» ведет их к 100-очковому сезону.

Сможет ли команда Диего Симеоне замахнуться на рекорд Ла Лиги?

В сезоне 2011/12 «Реал» под руководством Жозе Моуриньо установил рекорд испанской Примеры по количеству набранных очков: в конце чемпионата на счету «сливочных» было ровно 100 баллов. «Королевский клуб» безраздельно владел этим достижением ровно год, ведь уже в следующем сезоне «Барселона» Тито Вилановы собрала те же 100 баллов.

С тех пор чемпионы в лучшем случае набирали 93 очка (по разу «Реал» и «Барса») и 94 («Барса», 2014/15), ближе к трехзначному числу в самой важной графе турнирной таблицы никто не подходил. 50 очков «Атлетико» в 19 матчах — очевидная заявка на повторение или даже улучшение этого рекорда.

Учитывая большое преимущество АТМД, Диего Симеоне понадобятся «сосиски на удочке» вроде этой, чтобы мотивировать команду на вторую половину турнирной дистанции. У «кольчонерос» есть все шансы не только завоевать 11-й чемпионский титул, но и провести величайший сезон в истории клуба. Справятся?