«Барселона» — «Эльче»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1614004614

вчера, 17:36

24 февраля пройдет перенесенный матч первого тура Ла Лиги «Барселона» — «Эльче». Вашему вниманию обзор ставок букмекерской конторы Pinnacle на этот поединок.

«Барселона»

В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» не смогла победить дома «Кадис» (1:1). Так «сине-гранатовые» оборвали победную серию в чемпионате, которая длилась семь туров кряду. В турнирной таблице каталонский клуб базируется на третьем месте.

В двенадцати домашних матчах лиги хозяева стадиона «Камп Ноу» показали такие результаты: семь побед, четыре ничьи и одно поражение.

«Эльче»

«Эльче» 20 февраля оформил четвертую победу в сезоне. Команда со счетом 1:0 обыграла на домашней арене «Эйбар». На счету «красно-синих» 21 балл, который располагает их в зоне вылета на 18-м месте.

В десяти выездных матчах Ла Лиги «Эльче» одержал две победы, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» — 1.134

Ничья – 9.490

Победит «Эльче» — 21.210

Статистика

«Барселона» не пропускала голы в восьми прошлых матчах против «Эльче»

«Эльче» проиграл шесть последних матчей против «Барселоны»

«Эльче» не побеждал в восьми предыдущих выездных матчах Ла Лиги

Прогноз

В трех домашних матчах против соперника «Барселона» добивалась крупных побед. Разместить ставку на победу хозяев с форой (-2) букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.568.