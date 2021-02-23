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«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:29

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 23-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт», который состоится 26 февраля в Бремене.

«Вердер»

«Вердер» не побеждал в трех последних турах чемпионата Германии. В этой серии команда сыграла вничью с «Шальке» (1:1) и «Фрайбургом» (0:0), а также крупно уступила в гостях «Хоффенхайму» (0:4).

В турнирной таблице «Вердер» занимает 12-е место, набрав 23 очка. В текущем сезоне команда одержала пять побед, две из которых, были оформлены в домашних играх.

«Айнтрахт»

Победная серия «Айнтрахта» достигла пяти матчей в Бундеслиге. 20 февраля клуб из Франкфурта нанес дома поражение действующему чемпиону и лидеру «Баварии» (2:1). Благодаря этим успехам команда Адольфа Хюттера поднялась на третье место в турнирной таблице, которое она делит с «Вольфсбургом».

В одиннадцати гостевых матчах чемпионата «Айнтрахт» оформил пять побед, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вердер» — 4.400
  • Ничья – 3.900
  • Победит «Айнтрахт» — 1.854

Статистика

  • «Айнтрахт» выиграл два из трех прошлых матча у «Вердера»
  • «Вердер» не побеждал в четырех из пяти предыдущих матчах Бундеслиги на своем поле
  • «Айнтрахт» выиграл три из четырех последних гостевых поединка в чемпионате

Прогноз

«Айнтрахт» набрал превосходную форму и показывает результативную игру в атаке. «Вердер» в двух последних турах вообще голов не забивал. Рекомендуем разместить ставку на победу «Айнтрахта» по коэффициенту 1.854 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 15:32
Гости не проиграют
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