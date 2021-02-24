«Бавария» — «Кельн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1614178398

сегодня, 17:53

Представляем обзор ставок БК Pinnacle и прогноз для матча 23-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кельн», который пройдет 27 февраля 2021 года в Мюнхене.

«Бавария»

«Бавария» не побеждала в двух последних матчах чемпионата. Команда сыграла вничью с «Арминией» (3:3) и проиграла в гостях «Айнтрахту» (1:2). Мюнхенский клуб удерживает лидерство в турнирной таблице, но «Лейпциг» подобрался на расстояние двух очков.

23 февраля подопечные Ханс-Диттера Флика разгромили в гостях «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (4:1).

«Кельн»

«Кельн» набрал 21 балл за 22 тура чемпионата Германии, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. В двух матчах кряду команда очков не набирала, уступив «Айнтрахту» (0:2) и «Штутгарту» (0:1).

Перед этим у «Кельна» была серия из двух побед подряд, которые «козлы» оформили в противостояниях с «Боруссией» Менхенгладбах (2:1) и «Арминией» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.198

Ничья – 7.470

Победит «Кельн» — 14.550

Статистика

«Бавария» выиграла семь из десяти домашних матчей в Бундеслиге

«Кельн» проиграл три из пяти последних выездных матча в чемпионате

«Бавария» побеждала «Кельн» в четырех из пяти предыдущих домашних встречах

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.526. В трех из пяти последних матчах команд в Мюнхене эта ставка сыграла.