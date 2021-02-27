Прикормленный курьезами угол ворот, замена вратаря и удаление. Ростовский Блэйд не пощадил «Зенит»

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сегодня, 19:29

«Ростов» притормозил мечтающий о третьем титуле кряду «Зенит».

Ключевые события

1. Дубль новичка «Ростова» Али Соу.

2. Шикарная концовка триллера — с 89-й минуты, когда «Ростов» сделал счет 2:2, началось самое интересное, продолжавшееся на протяжении 6 добавленных ко второму тайму минут.

3. Удаление новоиспеченного капитана «Ростова» Максима Осипенко в дебюте второго тайма.

4. Вынужденная замена вратаря в «Зените»: Михаил Кержаков уступил место в воротах Андрею Луневу.

5. Команды пропустили по курьезному голу, причем мячи влетали в один и тот же угол одних и тех же ворот.

Только факты

- «Ростов» прервал серию из поражений в матчах с «Зенитом». «Желто-синие» проиграли в рамках этого противостояния три предыдущие встречи с общим счетом 2:10.

- В Санкт-Петербурге «Ростов» в предыдущий раз выигрывал в сезоне-2013/14 под руководством Миодрага Божовича. «Желто-синие» тогда одержали победу со счетом 2:0, а Артем Дзюба, выступавший за «Ростов» на правах аренды из «Спартака», отметился результативной передачей.

- Футболисты «Зенита» Артем Дзюба, Сердар Азмун, Дмитрий Чистяков и Александр Ерохин добились ощутимого прогресса, выступая за «Ростов».

- В составе команды Валерия Карпина тоже есть экс-зенитовцы — Дмитрий Полоз и Денис Терентьев.

- Георгий Махатадзе и Али Соу вышли в стартовом составе на игру с «Зенитом». Для обоих это дебют в РПЛ .

- Али Соу — второй футболист из Гамбии в нашем чемпионате. Первопроходцем был Эбу Силла, выступавший за «Рубин» с 2003 по 2005 год. На его счету 46 матчей и 4 забитых мяча в РПЛ . Таким образом, Соу в своем первом же матче выполнил половину двухлетней нормы соотечественника.

Игровое преимущество «Зенита» не нашло отражения на табло

«Зенит» остался без победы во втором подряд матче 2021 года: после поражения от «Арсенала» в Кубке России «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом». Что немаловажно, обе игры команда Сергея Семака провела на «Газпром Арене», что только обостряет реакцию на результаты, которые не порадовали ни руководителей, ни болельщиков амбициозного клуба с берегов Невы.

Сейчас подходящий момент, чтобы «сорвать покровы» о работе команды на сборах, в очередной раз «распять» Сергея Семака за странные решения и примитивную атакующую модель. Резкие суждения точно найдут отклик у аудитории, ведь «Зенит» многие не любят, а он не устает давать поводы для этого. Однако у нас нет причин и желания кривить душой перед истиной: петербуржцы переиграли «Ростов» по всем статьям, кроме счета на табло, а строить аналитику исключительно на результате — занятие для поверхностных хайпожоров.

«Зенит» был явным фаворитом матча с «Ростовом», который еще не успел оправиться после расставания с Еременко и делает ставку в атаке на форварда, который еще не успел распаковать чемоданы. Чуть больше трети матча «сине-бело-голубые» играли в большинстве, но выиграть не сумели, хотя и создали вагон и маленькую тележку моментов. «Ростов» после активной пятиминутки в начале отдал инициативу и попал под пресс хозяев, которым не хватало то последнего паса, а то и удара.

Вместо назревавшего в первом тайме гола в чужие ворота «Зенит» курьезно пропустил сам от главного героя матча Али Соу, который оформил дубль в самой концовке, когда волевая победа команды Семака уже казалась неизбежной. Автогол Пояркова и точный удар Кузяева разделили 5 минут, но у ворот Песьякова возникали другие моменты. «Зенит» почти в три раза чаще «Ростова» бил по воротам — 24 удара против 9, 8:4 по попаданиям в створ. На счету «сине-бело-голубых» 21 обостряющая передача за игру, у гостей — только 6.

Красноречивы и показатели xG – 2.62 у «Зенита» против 0.82 у команды Карпина. То есть «желто-синие» наиграли максимум на один гол, в то время как количество голевых шансов «сине-бело-голубых» стремится к трем. Итоговый счет 3:1, исходя из событий матча и статистики, выглядел бы гораздо логичнее, чем 2:2. К счастью, футбол далеко не всегда подчиняется законам логики, иначе нам было бы смертельно скучно.

Открытие и герой матча: Али Соу — ростовский Блэйд

Проскочило какое-то сходство гамбийского форварда с Уэсли Снайпсом, причем скорее даже не с фактурным охотником на вампиров Блэйдом, а с образом Саймона Феникса из фильма «Разрушитель» — в основном из-за прически. Мощный гамбийский парень на «Газпром Арене» главным образом проявил себя в борьбе и поисках мяча, ведь его команда играла вторым номером. Нельзя даже сказать, что у Соу были моменты, но с добротными форвардами такое случается — «магнитят» голы, и ничего вы им за это не сделаете.